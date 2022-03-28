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Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ — https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
"Жак Аттали «предсказал» (оповестил планы!) в 2014 году Третью мировую войну, которая начнётся с Украины". (Потому что это его непосредственная занятость, деятельность — чтоб они так и сделали, как «предсказали»).
Из описания в - https://t.me/adonarischannel/2195 - "На других кадрах он продолжает продвигать Новый мировой порядок и предлагал единственное решение, независимо от того, произойдет ли Третья мировая война или нет, — это «мировое правительство» со столицей в Иерусалиме». Друзья, а теперь к вам вопрос — случайно ли была построена самая большая синагога в мире в Днепропетровске или не случайно? Случайно ли сейчас убивают украинских мужчин и им даже запрещен выезд из страны, а всех женщин и детей, вывозят заграницу. В том числе и в Израиль, где их сразу же пытаются обратить в еврейство, кстати? Случайно ли города на Украине превращаются в пыль?"