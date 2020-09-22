© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Mon Docteur et moi 💊 Episode 02 « Le pouvoir des symptômes » - Dr Edouard Broussalian - Ema Krusi
Follow
1
Download MP3
Share
Report
6 views • September 22, 2020
22 sept. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=yx8wo2GQgUw
Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
Dans l’épisode 2, le Dr Broussalian nous parle du rôle des symptômes, pourquoi la « mode de l’homéopathie » ne rime pas avec la pratique rigoureuse d’un médecin homéopathe et des différentes façon d’appréhender la maladie et la santé.
"Mon Docteur et moi" est ma nouvelle émission santé. J’ai connu le Dr Edouard Broussalian il y a plusieurs années et j’ai décidé de vous offrir des « moments santé » afin de mieux comprendre l’immunité, la gestion des symptômes et la guérison.
Dans cette émission, vous pourrez bénéficier gratuitement des conseils du Dr Broussalian et assister EN LIVE à des consultations que le Dr Broussalian fera sur ma chaîne régulièrement.
▶️ Vous ne connaissez pas encore le Dr Edouard Broussalian ?
Voici quelques mots sur son parcours.
Auteur prolifique d’articles, de traductions et d’ouvrages de référence sur l’homéopathie, il enseigne la nouvelle médecine depuis 1996. Il pratique la médecine générale homéopathique depuis 1989 et il a traité des maladies épidémiques comme le choléra (Haïti 2011) avec les mêmes succès que ses prédécesseurs, confirmant la supériorité du traitement homéopathique sur les vieux procédés chimiques. C’est en 2012 que commence le grand tournant de sa carrière en fondant un enseignement qui pour la première fois depuis des générations suit aphorisme après aphorisme l’Organon de Hahnemann.
1988: Diplôme d’État de docteur en médecine – Faculté de médecine de Grenoble
👉Les demandes de consultations en LIVE sont fermées pour le moment. Nous avons reçu beaucoup de courriels et sommes en train de les traiter. Nous avertirons par vidéo quand les demandes seront à nouveau ouvertes 😁
⚡️SOCIAL MEDIAS⚡️
👉https://emakrusi.com/mon-docteur-et-moi/
✅Facebook Page https://www.facebook.com/Ema-Krusi-113066233774014
✅Facebook Profil Privé https://www.facebook.com/emakrusi
✅Instagram: https://www.instagram.com/emakrusi/
✅Twitter https://twitter.com/EmaKrusi
🙏 J'ai besoin de vous pour continuer à diffuser gratuitement de l'information, merci pour vos dons! ▶ Me soutenir avec un don sur Tipeee https://en.tipeee.com/ema-krusi
Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
Dans l’épisode 2, le Dr Broussalian nous parle du rôle des symptômes, pourquoi la « mode de l’homéopathie » ne rime pas avec la pratique rigoureuse d’un médecin homéopathe et des différentes façon d’appréhender la maladie et la santé.
"Mon Docteur et moi" est ma nouvelle émission santé. J’ai connu le Dr Edouard Broussalian il y a plusieurs années et j’ai décidé de vous offrir des « moments santé » afin de mieux comprendre l’immunité, la gestion des symptômes et la guérison.
Dans cette émission, vous pourrez bénéficier gratuitement des conseils du Dr Broussalian et assister EN LIVE à des consultations que le Dr Broussalian fera sur ma chaîne régulièrement.
▶️ Vous ne connaissez pas encore le Dr Edouard Broussalian ?
Voici quelques mots sur son parcours.
Auteur prolifique d’articles, de traductions et d’ouvrages de référence sur l’homéopathie, il enseigne la nouvelle médecine depuis 1996. Il pratique la médecine générale homéopathique depuis 1989 et il a traité des maladies épidémiques comme le choléra (Haïti 2011) avec les mêmes succès que ses prédécesseurs, confirmant la supériorité du traitement homéopathique sur les vieux procédés chimiques. C’est en 2012 que commence le grand tournant de sa carrière en fondant un enseignement qui pour la première fois depuis des générations suit aphorisme après aphorisme l’Organon de Hahnemann.
1988: Diplôme d’État de docteur en médecine – Faculté de médecine de Grenoble
👉Les demandes de consultations en LIVE sont fermées pour le moment. Nous avons reçu beaucoup de courriels et sommes en train de les traiter. Nous avertirons par vidéo quand les demandes seront à nouveau ouvertes 😁
⚡️SOCIAL MEDIAS⚡️
👉https://emakrusi.com/mon-docteur-et-moi/
✅Facebook Page https://www.facebook.com/Ema-Krusi-113066233774014
✅Facebook Profil Privé https://www.facebook.com/emakrusi
✅Instagram: https://www.instagram.com/emakrusi/
✅Twitter https://twitter.com/EmaKrusi
🙏 J'ai besoin de vous pour continuer à diffuser gratuitement de l'information, merci pour vos dons! ▶ Me soutenir avec un don sur Tipeee https://en.tipeee.com/ema-krusi
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.