ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 συμφωνα με το πατριο,Ιουλιανό ημερολόγιο εορτολογιο... (19/04/2020 Ν.Η)

▪︎Το Άγιο Όρος ακολουθεί τους κανονικούς, σύμφωνα με την ιερά παράδοση και τις γραφές, χρόνους και όχι εκείνους που επιβλήθηκαν ιστορικά, συνήθως για "πρακτικούς λόγους", στην υπόλοιπη ελληνική επικράτεια και στον Ορθόδοξο κόσμο που ηταν το μεγαλύτερο λάθος και προδρομος της Παναιρεσεως του Οικουμενισμου.



Με λαμπρότητα και σύμφωνα με το αγιορείτικο βυζαντινό τυπικό γιορτάστηκε η Ανάσταση του Χριστού στην παλαιφατο Ιερά Μονή Εσφιγμενου Αγιου Ορους Αθω.

Στην Ακολουθία της Ανάστασης η οποία ξεκίνησε στις 9 το βράδυ του

Μεγάλου Σαββάτου και ολοκληρώθηκε το χάραμα της Κυριακής, προεξήρχε ο Καθηγούμενος της Μονής, Αρχιμανδρίτης Γέρων Μεθόδιος, και σύσσωμη η Αδελφότητα.



Ο εορτασμός του Πάσχα οι ακολουθιες των Παθών οπως και η Αναστάσιμη Θεια Λειτουργία πραγματοποιηθηκαν στην Ιερα Μονη δυστυχώς χωρις την συμμετοχη λαϊκών λογω των περιορισμών που εχουν επιβάλλει και τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής διάδοσης της πανδημίας του κορονοϊού εκ μερους της Ιεράς Επιστασίας και Πολιτικης Διοικησεως του ΑΟ υπακούοντας την Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας οπου προβλέπονταν νέα προσωρινά περιοριστικά μέτρα στους χώρους λατρείας, όλων των θρησκειών οπου ελεγε:



Απαγορεύονται, παρουσία κοινού, οι λειτουργίες, λατρευτικές συνάξεις, ιεροπραξίες και πάσης φύσεως θρησκευτικές τελετές σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητας, στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας.



Επισης αλλες αρκετές δυσκολίες παρουσιαστηκαν εξαιτίας των πρόσφατων καταστροφών στο οδικό δίκτυο.



Τα προβλήματα της συγκυρίας δεν ηταν ωστόσο, σε θέση να κάμψουν το ευσεβες φρόνημα, το πνεύμα αγάπης και την ουσία του τυπικού, με το οποίο οι μοναχοί ασκησαν και φετος τα λατρευτικά τους καθήκοντα στην Ιερα Μονή.



Μετά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, οπως κάθε χρόνο στην τράπεζα της μονης ακολούθησε το εύλογημενο γευμα οπου

ο ιερέας διαβασε την ευχή αγιασμού των αυγών και του τύρου.



Μετά τον εσπερινο της Αγάπης ο Σεβάσμιος Γέρων δέχθηκε στο Συνοδικό της Μονής τις ευχές και τα προσκυνήματα των αδελφων μοναχών και Κληρικών οπου ακολουθησε και το αγιορειτικο κέρασμα ...



Στο video ακολουθεί ο εμπνευσμένος Θείος ομολογιακός λόγος του Υιού της Βροντής Γέροντος Μεθοδίου .



Ο αγώνας και η σταθερότητα των μοναχών της Γνησίας Ιεράς Μονής Εσφιγμένου ιδιαιτέρως στις καθημερινές τυπικες ακολουθίες αλλά και στις παρακλήσεις τους προς την Υπέρμαχο Στρατηγό Κυρία ημών Θεοτόκο, δίνουν το παράδειγμα προς πάσα κατεύθυνση και είναι αν μη τι άλλο η μοναδική φωτεινή λυχνία προς όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς σε αυτές τις δυσκολες ημέρες που θέλησαν οι εκκλησίες της Ελλάδος να εκπέμπουν τροφή στις ψυχές των πιστων μέσα από οθόνες και καλώδια ίντερνετ.



Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, να αναστηθεί στις καρδιές όλων των Ελλήνων και να λαμψει το φως της Αναστάσεως προς πάσα την Οικουμένη.



Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν.



Πάσχα ἱερὸν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται, Πάσχα καινόν, Ἅγιον, Πάσχα μυστικόν, Πάσχα πανσεβάσμιον, Πάσχα Χριστὸς ὁ λυτρωτής, Πάσχα ἄμωμον, Πάσχα μέγα, Πάσχα τῶν πιστῶν, Πάσχα, τὸ πύλας ἡμῖν τοῦ Παραδείσου ἀνοῖξαν, Πάσχα, πάντας ἁγιάζον πιστούς.



Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει καί οὕτω βοήσωμεν:



Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασιν

ζωήν χαρισάμενος.



Ἀληθως Ἀνέστη ὁ Κύριος.