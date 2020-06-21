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Patrick Burensteinas - L'Heptalion : Alchimie, clefs et secrets de la pierre philosophale, du Grand œuvre (Widoobiz III - 10/10/2013)
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5 views • June 21, 2020
Import YT 10 octobre 2013 : https://www.youtube.com/watch?v=jk02CAiNjrg
Chaîne YT Widoobiz : https://www.youtube.com/channel/UCQL2hDMH8NvYJGDbXdrttLA
Yannick Le Guern reçoit, pour une troisième émission, Patrick Burensteinas, Alchimiste, pour nous parler de son dernier livre, l'Heptalion. Ce livre est dans la grande tradition et nous dévoile les arcanes de la Pierre Philosophale et du Grand Œuvre à l'instar du Mutus Liber, de Fulcanelli ou Robert Fludd, de Basile Valentin et de table d'émeraude, de Nicolas Flamel et d'Abraham Le Juif.
Pour lire et se mettre dans un état de réception, pour Etre dans un éternel moment présent, ... celui du bonheur.
Lire la suite sur : http://www.widoobiz.com/?p=42390
Chaîne YT Widoobiz : https://www.youtube.com/channel/UCQL2hDMH8NvYJGDbXdrttLA
Yannick Le Guern reçoit, pour une troisième émission, Patrick Burensteinas, Alchimiste, pour nous parler de son dernier livre, l'Heptalion. Ce livre est dans la grande tradition et nous dévoile les arcanes de la Pierre Philosophale et du Grand Œuvre à l'instar du Mutus Liber, de Fulcanelli ou Robert Fludd, de Basile Valentin et de table d'émeraude, de Nicolas Flamel et d'Abraham Le Juif.
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