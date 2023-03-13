BILL GATES SHOULD BE VERY WORRIED AFTER THIS! - THE TRUTH IS EVERYBODY KNOWS! HE IS A NWO FRAUDSTER EUGENICIST BILLIONAIRE WHO GOT FOUND OUT - NO MEDICAL EXPERIENCE AT ALL! - HANGINGS COMING!

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THE JIG IS UP BILL FOR YOU AND GOF-FAUCI AND ALL WHO PUSHED THIS BIO WEAPON ON MANKIND TRICKING THEM WITH THE ETHIOPIAN GAY GUY AND CRIMINAL TEDROS AT THE WHO , POLITICIANS LIKE HANCOCK ,YOUR OTHER BUDDY! WILL SWING FOR THEIR CRIMES - BORIS WILL SWING NEXT TO HIM! AND SO SO MANY MORE THE REST WILL SPEND THE REST OF THEIR LIVED LOCKED DOWN IN A PRISON OF WE THE PEOPLES CHOICE! - GOT THAT?