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ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΙ ΑΣΤΥΝΟΜΟΙ ΣΕ ΕΝΑ ΑΦΗΓΗΜΑ ΣΤΕΡΕΜΜΕΝΟ
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759 views • March 11, 2021
Πάνω που λέγαμε πως πάει να κάνει “κοιλιά” το θέμα με τον ιό και περιμέναμε να βγει ένα ακόμα χαρτί, δεν θα μπορούσαμε να μην υιοθετήσουμε κι εμείς τις μεθόδους franchise εξεγερσεων που έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται ιδιαίτερα στη μετά ιού εποχή. Και αυτό ανέκαθεν μας το μαρτυρούσαν τα πάντα στοχευμένα μέσα μαζικής εξαπάτησης αλλά και η επιτηδευμένα διχαστική στάση των τύπων που υποδύονται τους πολιτικούς.
Η εποχή της απόλυτης παρακμής που έχουμε βρεθεί αποτελεί συνέχεια μιας συνεχιζόμενης προώθησης ενός πολύ συγκεκριμένου πακέτου ιδεών που ήταν ανέκαθεν ξεκάθαρο πως θα έφερναν την κοινωνία σε ένα τέλμα. Αυτά όλα δημιούργησαν ανθρώπους συγχυσμένους και σε μεγάλο βαθμό αποχαυνωμένους καθώς μεταξύ άλλων η “ποιότητα” των εκπομπών που παρακολουθούν τώρα ακόμα περισσότερο, κρατά πολύ χαμηλά το νοητικό επίπεδο ενώ προπαγανδίζουν ανελέητα. Γι αυτο και έφτασε τελικά παντού να είναι ένας αχταρμάς διπλομασκοφόρων φύλων και φυλών.
Αλλά τώρα μας έχουν προκύψει γεγονότα σημαντικά, είναι νομίζω να μας κάνει εντύπωση που σε πολλά μέρη της Ελλάδας η στάθμη του νερού της θάλασσας έχει πέσει και αισθάνομαι πως από τους ειδικούς δεν παίρνουμε αρκετές απαντήσεις… Αλλά αυτό και πάλι δεν αλλάζει τις προθέσεις μας που μετά τη μεγάλη ευκαιρία που μας έχει δοθεί με τις μάσκες πραγματικά παντού πεσμένες να έχουμε την ωριμότητα, αφού τις διακρίνουμε, να απεμπλακούμε από κάθε τεχνητή αξία που έδωσε στα εγώ μας αυτό το εγκληματικό σύστημα.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
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Πίνακας ζωγραφικής στη Νέα Σμύρνη το «ΠΟΝΑΩ» https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/284793_pinakas-zografikis-sti-nea-smyrni-ponao
Αλέξης Τσίπρας / Κρεσέντο αστυνομικής βίας σε πολίτες για τήρηση μέτρων που παραβιάζει ο κ. Μητσοτάκης https://www.avgi.gr/politiki/381399_kresento-astynomikis-bias-se-polites-gia-tirisi-metron-poy-parabiazei-o-k
Ξυλοδαρμός - Νέα Σμύρνη: Νέες μαρτυρίες, το λάθος ΕΛ.ΑΣ. να στείλουν επιχειρησιακούς για κλήσεις https://www.skai.gr/news/greece/ksylodarmos-nea-smyrni-nees-martyries-lathos-elas-na-steiloun-epixeirisiakous-kliseis
Εισαγγελική παρέμβαση για την αναίτια αστυνομική βία στη Νέα Σμύρνη. Διερευνώνται οι αξιόποινες πράξεις αστυνομικών … http://www.mixanitouxronou.gr/eisaggeliki-paremvasi-gia-ta-epeisodia-sti-nea-smyrni-ereynatai-an-oi-astynomikoi-telesan-axiopoines-praxeis-i-martyria-tis-gynaikas-stin-opoia-edosan-to-archiko-prostimo/
Σήμερα έζησα στην πλατεία της Νέας Σμύρνης ότι πιο αποκρουστικό έχω δει από κοντά.... https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=761262254768774&;id=100026550201500
Ήμουν στην πλατεία από τις 12 https://www.facebook.com/photo/?fbid=3881125265311116&;set=a.326241787466166
Με χτύπησαν με πτυσσόμενο γκλοπ στο πίσω μέρος του κεφαλιού λέει ο 29χρονος που έπεσε θύμα αστυνομικής βίας
https://www.tanea.gr/2021/03/09/greece/me-xtypisan-me-ptyssomeno-gklop-sto-piso-meros-tou-kefaliou-leei-o-29xronos-pou-epese-thyma-astynomikis-vias/
Επεισόδια στη Νέα Σμύρνη: Συγκλονίζει ο 29χρονος που δέχτηκε την επίθεση - "Μου έκαναν κεφαλοκλείδωμα για να μην..." https://www.athensmagazine.gr/article/news/ellada/504511-epeisodia-sth-nea-smyrnh-sygklonizei-o-29xronos-poy-dexthke-thn-epithesh-moy-ekanan-kefalokleidwma-gia-na-mhn
Σήμερα, η αστυνομοκρατία μεταφέρθηκε στην κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης https://www.facebook.com/watch/?v=967340357339561
Συγκέντρωση στην πλατεία Νέας Σμύρνης https://www.facebook.com/watch/?v=829584827593188
Σε ζωντανή σύνδεση παρακολουθούν στο Μαξίμου τη συγκέντρωση στη #Νεα_Σμυρνη https://www.facebook.com/photo/?fbid=939810430179596&;set=a.752502938910347
Ολόκληρο το πλάνο της επίθεσης στον αστυνομικό που πιθανόν δεν θα δείτε στα κανάλια uhutv https://youtu.be/HHmlgpMITqQ
Η στιγμή της επίθεσης στον αστυνομικό που https://www.facebook.com/omadaalithias/videos/442984703793246/
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ ΜΕ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ. https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2021/03/blog-post_115.html
«Πριονίζεται η εμπιστοσύνη αστυνομίας-πολιτών» Ποιός θα αναλάβει να επιβάλλει τον νόμο;;; https://youtu.be/xt-XrW1-PoY
Noua reclama in China facuta la 5G https://www.facebook.com/100009720575025/videos/1352697385064268/
Σταματήστε την Γενοκτονία των Ελλήνων! https://www.ipetitions.com/petition/diktyoellinismou
Η εποχή της απόλυτης παρακμής που έχουμε βρεθεί αποτελεί συνέχεια μιας συνεχιζόμενης προώθησης ενός πολύ συγκεκριμένου πακέτου ιδεών που ήταν ανέκαθεν ξεκάθαρο πως θα έφερναν την κοινωνία σε ένα τέλμα. Αυτά όλα δημιούργησαν ανθρώπους συγχυσμένους και σε μεγάλο βαθμό αποχαυνωμένους καθώς μεταξύ άλλων η “ποιότητα” των εκπομπών που παρακολουθούν τώρα ακόμα περισσότερο, κρατά πολύ χαμηλά το νοητικό επίπεδο ενώ προπαγανδίζουν ανελέητα. Γι αυτο και έφτασε τελικά παντού να είναι ένας αχταρμάς διπλομασκοφόρων φύλων και φυλών.
Αλλά τώρα μας έχουν προκύψει γεγονότα σημαντικά, είναι νομίζω να μας κάνει εντύπωση που σε πολλά μέρη της Ελλάδας η στάθμη του νερού της θάλασσας έχει πέσει και αισθάνομαι πως από τους ειδικούς δεν παίρνουμε αρκετές απαντήσεις… Αλλά αυτό και πάλι δεν αλλάζει τις προθέσεις μας που μετά τη μεγάλη ευκαιρία που μας έχει δοθεί με τις μάσκες πραγματικά παντού πεσμένες να έχουμε την ωριμότητα, αφού τις διακρίνουμε, να απεμπλακούμε από κάθε τεχνητή αξία που έδωσε στα εγώ μας αυτό το εγκληματικό σύστημα.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Όλοι οι σύνδεσμοι δε χωρούν από κάτω και θα είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/kleftes-ki-astynomoi-se-ena-afigima-steremmeno
Πίνακας ζωγραφικής στη Νέα Σμύρνη το «ΠΟΝΑΩ» https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/284793_pinakas-zografikis-sti-nea-smyrni-ponao
Αλέξης Τσίπρας / Κρεσέντο αστυνομικής βίας σε πολίτες για τήρηση μέτρων που παραβιάζει ο κ. Μητσοτάκης https://www.avgi.gr/politiki/381399_kresento-astynomikis-bias-se-polites-gia-tirisi-metron-poy-parabiazei-o-k
Ξυλοδαρμός - Νέα Σμύρνη: Νέες μαρτυρίες, το λάθος ΕΛ.ΑΣ. να στείλουν επιχειρησιακούς για κλήσεις https://www.skai.gr/news/greece/ksylodarmos-nea-smyrni-nees-martyries-lathos-elas-na-steiloun-epixeirisiakous-kliseis
Εισαγγελική παρέμβαση για την αναίτια αστυνομική βία στη Νέα Σμύρνη. Διερευνώνται οι αξιόποινες πράξεις αστυνομικών … http://www.mixanitouxronou.gr/eisaggeliki-paremvasi-gia-ta-epeisodia-sti-nea-smyrni-ereynatai-an-oi-astynomikoi-telesan-axiopoines-praxeis-i-martyria-tis-gynaikas-stin-opoia-edosan-to-archiko-prostimo/
Σήμερα έζησα στην πλατεία της Νέας Σμύρνης ότι πιο αποκρουστικό έχω δει από κοντά.... https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=761262254768774&;id=100026550201500
Ήμουν στην πλατεία από τις 12 https://www.facebook.com/photo/?fbid=3881125265311116&;set=a.326241787466166
Με χτύπησαν με πτυσσόμενο γκλοπ στο πίσω μέρος του κεφαλιού λέει ο 29χρονος που έπεσε θύμα αστυνομικής βίας
https://www.tanea.gr/2021/03/09/greece/me-xtypisan-me-ptyssomeno-gklop-sto-piso-meros-tou-kefaliou-leei-o-29xronos-pou-epese-thyma-astynomikis-vias/
Επεισόδια στη Νέα Σμύρνη: Συγκλονίζει ο 29χρονος που δέχτηκε την επίθεση - "Μου έκαναν κεφαλοκλείδωμα για να μην..." https://www.athensmagazine.gr/article/news/ellada/504511-epeisodia-sth-nea-smyrnh-sygklonizei-o-29xronos-poy-dexthke-thn-epithesh-moy-ekanan-kefalokleidwma-gia-na-mhn
Σήμερα, η αστυνομοκρατία μεταφέρθηκε στην κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης https://www.facebook.com/watch/?v=967340357339561
Συγκέντρωση στην πλατεία Νέας Σμύρνης https://www.facebook.com/watch/?v=829584827593188
Σε ζωντανή σύνδεση παρακολουθούν στο Μαξίμου τη συγκέντρωση στη #Νεα_Σμυρνη https://www.facebook.com/photo/?fbid=939810430179596&;set=a.752502938910347
Ολόκληρο το πλάνο της επίθεσης στον αστυνομικό που πιθανόν δεν θα δείτε στα κανάλια uhutv https://youtu.be/HHmlgpMITqQ
Η στιγμή της επίθεσης στον αστυνομικό που https://www.facebook.com/omadaalithias/videos/442984703793246/
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ ΜΕ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ. https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2021/03/blog-post_115.html
«Πριονίζεται η εμπιστοσύνη αστυνομίας-πολιτών» Ποιός θα αναλάβει να επιβάλλει τον νόμο;;; https://youtu.be/xt-XrW1-PoY
Noua reclama in China facuta la 5G https://www.facebook.com/100009720575025/videos/1352697385064268/
Σταματήστε την Γενοκτονία των Ελλήνων! https://www.ipetitions.com/petition/diktyoellinismou
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