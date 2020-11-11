Fall of the Cabal ~ part 1/ Η πτώση της κλίκας ~ μέρος 1 (Ελληνικοί Υπότιτλοι)

Αυτό το ντοκιμαντέρ φτιάχτηκε από την ερευνήτρια και συγγραφέα Janet Ossebaard από την Ολλανδία, με την βοήθεια αμέτρητων “Anons” (αναφέρεται στους Q-Anons) από όλο τον κόσμο:

“Εμπεριέχει χιλιάδες ώρες έρευνας. Σας παροτρύνω να μην αποδεχτείτε τίποτα παρά μόνο την αλήθεια. Σας παρακαλώ να κάνετε την δική σας έρευνα και να διπλο-τσεκάρετε τα πάντα από αυτά που σας παρουσιάζω. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να ξυπνήσεις αληθινά και να γίνεις ένας ανεξάρτητος στοχαστής”.



'Έχω προσπαθήσει να σεβαστώ όλα τα πνευματικά δικαιώματα των εικόνων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Αν θεωρείτε ότι έχω παραβιάσει τα πνευματικά σας δικαιώματα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου όσο το δυνατόν συντομότερα, για να μπορέσω να διευθετήσω τα πράγματα με τον πιο κατάλληλο τρόπο.'



“ΠΡΟΣΟΧΗ: Σας προτρέπω να παρακολουθήσετε αυτό το ντοκιμαντέρ ολόκληρο έως το τέλος. Ίσως να θεωρήσετε τα πρώτα βίντεο σοκαριστικά ή απίστευτα, ωστόσο στο τέλος όλα μπαίνουν στη θέση τους. Τα τελευταία επεισόδια (9 & 10) περιέχουν μία απροσδόκητη ανατροπή προκαλώντας σας, να αντιμετωπίσετε τις αλλαγές που βρίσκονται μπροστά μας, με Ελπίδα και Πίστη στην καρδιά σας”.



Το τέλος του κόσμου όπως τον γνωρίζουμε.