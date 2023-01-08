ВЕДУЩИЙ ГЕНЕТИК РОССИИ РАЗНЕС ДОВОДЫ ЛОББИСТОВ ГМО ОТ МОНСАНТЫ

Недавнее заявление Комиссии РАН по борьбе с лженаукой о том, что она собирается издать меморандум, опровергающий информацию о вреде генно-модифицированных продуктов (другими словами, она предлагает признать ГМО безопасными), вызвало бурный резонанс в обществе. Что интересно, с выводами этой комиссии не согласны даже сами члены Российской академии наук (якобы от лица которой эта комиссия выступает), не говоря уже о многочисленных специалистах в области безопасности продуктов питания и генетической безопасности. Предлагаем вашему вниманию подборку материалов, которые помогают разобраться в теме ГМО.
Для начала предлагаем послушать сенсационное интервью с бывшим директором Института растениеводства им. Н.И. Вавилова, доктором биологических наук, заслуженным деятелем науки, членом общероссийской ассоциации генетической безопасности России, академиком РАН и РАЕН Виктором Драгавцевым. Поводом для интервью стало очередное заявление пресловутой Комиссии по борьбе с лженаукой РАН – о том, что ГМО якобы безопасны.
Уже во время скандала с заявлением данной Комиссии о признании лженаукой гомеопатии, вследствие чего следует изъять из аптек все гомеопатические препараты, у многих появились соображения, что Комиссия по борьбе с лженаукой РАН – обычные лоббисты интересов крупных транснациональных корпораций, в данном случае фармакологических. К сведению: в 2016 году произошло слияние корпорации Monsanto – многоотраслевой корпорации, более известной в качестве пионера и лидера в производстве ГМО, с фармакологическим и химическим концерном Bayer, в результате чего возможности по контролю рынков и лоббированию своих интересов у этой объединенной компании стали еще больше.
Едва улеглись страсти по гомеопатии, которую комиссия по борьбе с лженаукой РАН назвала шарлатанством, как представители этой же комиссии отличились еще более скандальным заявлением. Председатель комиссии Евгений Александров рассказал СМИ, что он готовится реабилитировать генно-модифицированные растения. Напоминаем, что производство и высевание ГМ-растений в России запрещено Стратегией Национальной безопасности РФ. Тем не менее сюжеты об этой новости прошли по всем федеральным телеканалам. Что же до комиссии по лженауке, которую в телесюжетах почему-то представляли, кроме самого г-на Александрова, не биологи, а метеорологи, то она со своими антинаучными заявлениями может оказаться в очень интересной ситуации. Поскольку налицо не просто некомпетентность и дискредитация РАН, а открытое лоббирование интересов глобалистских структур, чья деятельность признана на высшем уровне угрозой государственной безопасности России.
Итак, слушаем, как ведущий генетик России разнес доводы лоббистов ГМО от Монсанты
Источник: РИА Катюша (там же можно почитать сокращенную текстовую версию выступления) http://katyusha.org/view?id=4679
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