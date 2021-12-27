Η ΜΑΥΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ - Χριστός Γεννάται, Χριστός Εκτελείται με τις Ευλογίες Ημών

Κινηματογραφική Απεικόνιση του μεγαλύτερου ατοπήματος της Ορθοδόξου Εκκλησίας των τελευταίων αιώνων. Δεν είναι αίρεση, δεν είναι καν μια αντιχριστιανική άποψη. Είναι επιστροφή χιλιάδες χρόνια πριν, στην προ Χριστού εποχή, τότε που ο Θεός έπρεπε να διδάξει στους ανθρώπους τις βασικές αρχές της Μονοθεϊστικής Πίστης, τις Δέκα Εντολές.Ζητάω συγγνώμη αν σας εμφανίζονται διαφημίσεις. Τις βάζει μόνο του το YouTube, γιατί το βίντεο περιέχει μουσική, της οποίας τα δικαιώματα ανήκουν σε άλλους καλλιτέχνες, οπότε αυτόματα τα έσοδα πηγαίνουν σε εκείνους. Επίσης σε μικρά κανάλια όπως το δικό μου, το YouTube αυτοβούλως βάζει αν θέλει διαφημίσεις, ως αντάλλαγμα για τη δυνατότητα που μας παρέχει να φιλοξενεί τα βίντεό μας δωρεάν. Πέραν αυτού, διαφωνώ κάθετα με οποιαδήποτε τοποθέτηση διαφημίσεων σε βίντεο Ορθοδόξου Χριστιανικού περιεχομένου. Δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δότε.