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Prévoir le pire pour imposer le pire : Laurent Toubiana revient sur un an de covid-19
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0 view • January 19, 2021
13 janv. 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=up5DxgvdBsM
Bas Les Masques : https://www.youtube.com/channel/UCC62-eXI_CxIgHrBjeerW5Q
"On nous a vendu la grippe espagnole". À près d'un an du coup de départ de la plus désastreuse farce sanitaire de l'époque contemporaine, Laurent Toubiana, épidémiologiste et chercheur à l'INSERM, fait le bilan.
Retrouvez toutes nos vidéos et tous nos articles sur baslesmasques.com
Bas Les Masques : https://www.youtube.com/channel/UCC62-eXI_CxIgHrBjeerW5Q
"On nous a vendu la grippe espagnole". À près d'un an du coup de départ de la plus désastreuse farce sanitaire de l'époque contemporaine, Laurent Toubiana, épidémiologiste et chercheur à l'INSERM, fait le bilan.
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