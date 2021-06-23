© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Gekkie Lammert de Man op vakantie
Follow
0
Share
Report
505 views • June 23, 2021
Paniek bij gekkie Lammert! Want hem is ter ore gekomen dat er ondergrondse ruimtes zijn gemaakt en daar gooien ze mensen in, er blijven alleen maar botten over en met een speciale vloeistof worden die opgelost!
Lammert wordt er gewoon misselijk van! En dan wil hij delen maar dan wordt het geboycot! Mensen mogen de waarheid niet weten!
Ze zijn bezig met vernietigen! Er blijven alleen maar botten van ons over en zelfs die verdwijnen daar in die ondergrondse ruimtes!
Arme Lammert, en dan is zijn batterij ook nog eens leeg, net als zijn hoofd.
Lammert wordt er gewoon misselijk van! En dan wil hij delen maar dan wordt het geboycot! Mensen mogen de waarheid niet weten!
Ze zijn bezig met vernietigen! Er blijven alleen maar botten van ons over en zelfs die verdwijnen daar in die ondergrondse ruimtes!
Arme Lammert, en dan is zijn batterij ook nog eens leeg, net als zijn hoofd.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.