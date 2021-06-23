Gekkie Lammert de Man op vakantie

Paniek bij gekkie Lammert! Want hem is ter ore gekomen dat er ondergrondse ruimtes zijn gemaakt en daar gooien ze mensen in, er blijven alleen maar botten over en met een speciale vloeistof worden die opgelost!

Lammert wordt er gewoon misselijk van! En dan wil hij delen maar dan wordt het geboycot! Mensen mogen de waarheid niet weten!

Ze zijn bezig met vernietigen! Er blijven alleen maar botten van ons over en zelfs die verdwijnen daar in die ondergrondse ruimtes!

Arme Lammert, en dan is zijn batterij ook nog eens leeg, net als zijn hoofd.