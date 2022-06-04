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04.06.2022 Состоялся ли раскол РПЦ МП? Кто входит в раскол? (Выпуск №248. Часть 1 (1))
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10300 views • June 04, 2022
brighteon.com Часть 1 https://www.brighteon.com/1109e0ca-e100-42e7-8c69-b150a4906564
brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/02891073-6e19-4685-a686-8b826b513668
Vera77.com Часть 1 http://vera77.com/article/04062022-sostoyalsya-li-raskol-rpts-mp-kto-vhodit-v-raskol-vypusk-248-chast-1-1
Vera77.com Часть 2 http://vera77.com/article/04062022-sostoyalsya-li-raskol-rpts-mp-kto-vhodit-v-raskol-vypusk-248-chast-1-2
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12:23 ДОКУМЕНТ м. Онуфрий Собирает Епархиальное Собрание
13:32 "Очередной церковный раскол". Е.Ю.Спицын на канале Россия-24 в программе «Типичная Украина» https://www.youtube.com/watch?v=y-Y0iQ-fyAc
29:43 Статья. Будут шантажировать Путина: СБУ перенесла раскольническое Собрание УПЦ на пятницу https://www.politnavigator.net/budut-shantazhirovat-putina-sbu-perenesla-raskolnicheskoe-sobranie-upc-na-pyatnicu.html
30:32 Стыдная война: УПЦ МП раскол https://www.youtube.com/watch?v=gTRISeNlIwg
32:55 Текст Собора https://news.church.ua/2022/05/27/postanovlenie-sobora-ukrainskoj-pravoslavnoj-cerkvi-ot-27-maya-2022-goda/?lang=ru
42:06 Сорос: войну пора заканчивать
42:58 Ещё Киссинджер!
44:07 В Вашингтоне онемели: Абу-Даби встаёт на сторону Москвы. https://www.youtube.com/watch?v=1orfgc-q7-Q
49:30 Италия поддерживает Россию, и вот, почему ...
84:05 Зеленский сдает Украину
55:08 Дуда - внук бандеровца
55:57 Требование ответов от офиса Зеленского
1:03:03 Зеленский о голоде и роли Украины в нем
1:05:55 МАГАЗИН КОТОРОГО НЕТ... (о голоде, продуктах и особой воде в Америке) https://www.youtube.com/watch?v=29qADD7S-wY
1:26:07 Генсек ООН о голоде
brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/02891073-6e19-4685-a686-8b826b513668
Vera77.com Часть 1 http://vera77.com/article/04062022-sostoyalsya-li-raskol-rpts-mp-kto-vhodit-v-raskol-vypusk-248-chast-1-1
Vera77.com Часть 2 http://vera77.com/article/04062022-sostoyalsya-li-raskol-rpts-mp-kto-vhodit-v-raskol-vypusk-248-chast-1-2
Для зрителей из России - Все наши материалы на сайте http://ru.vera77.com/
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
12:23 ДОКУМЕНТ м. Онуфрий Собирает Епархиальное Собрание
13:32 "Очередной церковный раскол". Е.Ю.Спицын на канале Россия-24 в программе «Типичная Украина» https://www.youtube.com/watch?v=y-Y0iQ-fyAc
29:43 Статья. Будут шантажировать Путина: СБУ перенесла раскольническое Собрание УПЦ на пятницу https://www.politnavigator.net/budut-shantazhirovat-putina-sbu-perenesla-raskolnicheskoe-sobranie-upc-na-pyatnicu.html
30:32 Стыдная война: УПЦ МП раскол https://www.youtube.com/watch?v=gTRISeNlIwg
32:55 Текст Собора https://news.church.ua/2022/05/27/postanovlenie-sobora-ukrainskoj-pravoslavnoj-cerkvi-ot-27-maya-2022-goda/?lang=ru
42:06 Сорос: войну пора заканчивать
42:58 Ещё Киссинджер!
44:07 В Вашингтоне онемели: Абу-Даби встаёт на сторону Москвы. https://www.youtube.com/watch?v=1orfgc-q7-Q
49:30 Италия поддерживает Россию, и вот, почему ...
84:05 Зеленский сдает Украину
55:08 Дуда - внук бандеровца
55:57 Требование ответов от офиса Зеленского
1:03:03 Зеленский о голоде и роли Украины в нем
1:05:55 МАГАЗИН КОТОРОГО НЕТ... (о голоде, продуктах и особой воде в Америке) https://www.youtube.com/watch?v=29qADD7S-wY
1:26:07 Генсек ООН о голоде
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