Что Происходит В Конце Цикла 12000 Лет?

Настоящие учёные знают, что происходит с климатом. С помощью метода радиоуглеродного датирования они смогли заглянуть в прошлое и узнать, с чем уже сталкивалась наша планета, а с чем ей и всему человечеству ещё предстоит столкнуться впервые.





В этом видео смотрите:

📍 Как учёные смогли узнать о том, что происходило 12, 24, 36 и больше тысяч лет назад?

📍 С чем связана цикличность климатических катастроф на Земле?

📍 Что ждёт нас в ближайшие несколько лет?

📍 Почему в этот раз наша планета не пройдёт цикл?

📍 Можем ли мы предотвратить надвигающуюся беду?





Ещё больше о том, что можешь сделать именно ты, смотри полную версию трансляции Международного онлайн-форума «Глобальный кризис. Ответственность» от 2 декабря 2023 года.

⚠️ Смотри форум без цензуры на канале «Созидательное общество» в Рамбл: https://rumble.com/c/CreativesocietyO...





▶️ Международный онлайн-форум «Глобальный кризис. Выход есть» от 22.04.2023: https://creativesociety.com/ru/global...





▶️ Национальная онлайн-конференция «Глобальный кризис. Америка на перекрестье 2024» от 07.10.2023: https://creativesociety.com/ru/global...





📍 Это неизбежно! Научный доклад открыл глаза миру на правду о климате:

• Это неизбежно | Научный доклад открыл...

📍 Мы предупреждали! | Научный доклад о климате. Часть 2:

• Мы предупреждали! | Научный доклад о ...

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