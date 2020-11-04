SZCZEPIENIA XXI WIEKU”. Część 2.

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SZCZEPIENIA XXI WIEKU”. Część 2.
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230 views • November 04, 2020
Konferencja "Szczepienia XXI wieku" z udziałem najbardziej znaczących ludzi w Polsce, którzy zajmują się tym tematem została zorganizowana po wielu perturbacjach i sprzeciwie mediów głównego nurtu w sobotę 26 sierpnia w Warszawie. Zapalnikiem dla decyzji o zorganizowaniu tej konferencji była informacja, że jest pomysł, by odbierać rodzicom dzieci za brak szczepień.
Na konferencji oprócz omawiania całego spektrum problemów dotyczących szczepień ogłoszono DEKLARACJĘ WARSZAWSKĄ - "Karty wolności wyboru w przyjmowaniu tzw. szczepień ochronnych”. Zostanie ona rozesłana do wszystkich organów państwowych w Polsce i najważniejszych instytucji na świecie. Wcześniej zbierane będą pod nią Wasze / Państwa podpisy. Liczymy na poparcie tej akcji.
Na konferencji oprócz omawiania całego spektrum problemów dotyczących szczepień ogłoszono DEKLARACJĘ WARSZAWSKĄ - "Karty wolności wyboru w przyjmowaniu tzw. szczepień ochronnych”. Zostanie ona rozesłana do wszystkich organów państwowych w Polsce i najważniejszych instytucji na świecie. Wcześniej zbierane będą pod nią Wasze / Państwa podpisy. Liczymy na poparcie tej akcji.
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