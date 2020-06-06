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Ernest Pardo - La supercherie Judiciaire
luciole
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3 views • June 06, 2020
ERNEST PARDO La supercherie Judiciaire / UNANYMOUS

Import YT 26 avril 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=_4f7xV9C4wA
Chaîne YT Morpheus Ethica : https://www.youtube.com/channel/UCg1glFcEMaGVhC6wlRcO-hg

L' association Morpheus Ethica reçoit Ernest Pardo.
Auteur de la supercherie judiciaire.
Edité chez Unanymous.

Nous organisons chaque mois une rencontre avec un auteur révélant les enjeux de notre société .
Des réunions avec les lanceurs d'alertes rappelant l'agora dans une convivialité que le confinement ne manque pas de cruellement nous rappeler... Des informations incontournables pour qui veut se réveiller et une nécessité pour se libérer de nos croyances illusoires.

Pour trouver le livre : https://www.unanymous.fr/product-page?fbclid=IwAR0JV8yajWV2dVePcHXE1lB9JEfGMXQ1bBQ6rm_-53cN04pXQ1gZUB-pdGY
Le site de l'editeur : https://www.unanymous.fr
Teaser Unanymous : https://www.facebook.com/EPUnanymous/videos/1309817909201851/
Association Morpheus Ethica : https://www.morpheus-ethica.com


Un livre d’intérêt général

Un éclairage indispensable sur les rouages de la machine judiciaire

L’ouvrage de référence pour juristes et non juristes

Les dessous des mécanismes procéduraux

La complexité judiciaire démystifiée

Une révélation



Ernest Pardo nous livre une analyse fine, riche en exemples, fruit de ses 40 ans d’expérience dans les tribunaux français.

Découvrez tout ce que votre avocat ne vous dira jamais !

Après avoir lu ce livre votre regard sur la société changera…

Hallucinant, inquiétant, instructif, indispensable !

Plus qu’un livre, une référence !


Tout ce que vous devez savoir avant d’entrer dans un tribunal !



Musique utilisée dans cette vidéo
musique sans publicité avec YouTube Premium
Titre : La montagne
Artiste : Jean Ferrat
Album : Je ne chante pas pour passer le temps
Writers : Jean Ferrat
Concédé sous licence à YouTube par :
SME, [Merlin] IDOL Distribution (au nom de Temey); LatinAutor, SODRAC, Muserk Rights Management et 5 sociétés de gestion des droits musicaux
Keywords
justicedysfonctionnement judiciairearbitraire
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