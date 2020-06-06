© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ernest Pardo - La supercherie Judiciaire
Follow
0
Download MP3
Share
Report
3 views • June 06, 2020
ERNEST PARDO La supercherie Judiciaire / UNANYMOUS
Import YT 26 avril 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=_4f7xV9C4wA
Chaîne YT Morpheus Ethica : https://www.youtube.com/channel/UCg1glFcEMaGVhC6wlRcO-hg
L' association Morpheus Ethica reçoit Ernest Pardo.
Auteur de la supercherie judiciaire.
Edité chez Unanymous.
Nous organisons chaque mois une rencontre avec un auteur révélant les enjeux de notre société .
Des réunions avec les lanceurs d'alertes rappelant l'agora dans une convivialité que le confinement ne manque pas de cruellement nous rappeler... Des informations incontournables pour qui veut se réveiller et une nécessité pour se libérer de nos croyances illusoires.
Pour trouver le livre : https://www.unanymous.fr/product-page?fbclid=IwAR0JV8yajWV2dVePcHXE1lB9JEfGMXQ1bBQ6rm_-53cN04pXQ1gZUB-pdGY
Le site de l'editeur : https://www.unanymous.fr
Teaser Unanymous : https://www.facebook.com/EPUnanymous/videos/1309817909201851/
Association Morpheus Ethica : https://www.morpheus-ethica.com
Un livre d’intérêt général
Un éclairage indispensable sur les rouages de la machine judiciaire
L’ouvrage de référence pour juristes et non juristes
Les dessous des mécanismes procéduraux
La complexité judiciaire démystifiée
Une révélation
Ernest Pardo nous livre une analyse fine, riche en exemples, fruit de ses 40 ans d’expérience dans les tribunaux français.
Découvrez tout ce que votre avocat ne vous dira jamais !
Après avoir lu ce livre votre regard sur la société changera…
Hallucinant, inquiétant, instructif, indispensable !
Plus qu’un livre, une référence !
Tout ce que vous devez savoir avant d’entrer dans un tribunal !
Musique utilisée dans cette vidéo
musique sans publicité avec YouTube Premium
Titre : La montagne
Artiste : Jean Ferrat
Album : Je ne chante pas pour passer le temps
Writers : Jean Ferrat
Concédé sous licence à YouTube par :
SME, [Merlin] IDOL Distribution (au nom de Temey); LatinAutor, SODRAC, Muserk Rights Management et 5 sociétés de gestion des droits musicaux
Import YT 26 avril 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=_4f7xV9C4wA
Chaîne YT Morpheus Ethica : https://www.youtube.com/channel/UCg1glFcEMaGVhC6wlRcO-hg
L' association Morpheus Ethica reçoit Ernest Pardo.
Auteur de la supercherie judiciaire.
Edité chez Unanymous.
Nous organisons chaque mois une rencontre avec un auteur révélant les enjeux de notre société .
Des réunions avec les lanceurs d'alertes rappelant l'agora dans une convivialité que le confinement ne manque pas de cruellement nous rappeler... Des informations incontournables pour qui veut se réveiller et une nécessité pour se libérer de nos croyances illusoires.
Pour trouver le livre : https://www.unanymous.fr/product-page?fbclid=IwAR0JV8yajWV2dVePcHXE1lB9JEfGMXQ1bBQ6rm_-53cN04pXQ1gZUB-pdGY
Le site de l'editeur : https://www.unanymous.fr
Teaser Unanymous : https://www.facebook.com/EPUnanymous/videos/1309817909201851/
Association Morpheus Ethica : https://www.morpheus-ethica.com
Un livre d’intérêt général
Un éclairage indispensable sur les rouages de la machine judiciaire
L’ouvrage de référence pour juristes et non juristes
Les dessous des mécanismes procéduraux
La complexité judiciaire démystifiée
Une révélation
Ernest Pardo nous livre une analyse fine, riche en exemples, fruit de ses 40 ans d’expérience dans les tribunaux français.
Découvrez tout ce que votre avocat ne vous dira jamais !
Après avoir lu ce livre votre regard sur la société changera…
Hallucinant, inquiétant, instructif, indispensable !
Plus qu’un livre, une référence !
Tout ce que vous devez savoir avant d’entrer dans un tribunal !
Musique utilisée dans cette vidéo
musique sans publicité avec YouTube Premium
Titre : La montagne
Artiste : Jean Ferrat
Album : Je ne chante pas pour passer le temps
Writers : Jean Ferrat
Concédé sous licence à YouTube par :
SME, [Merlin] IDOL Distribution (au nom de Temey); LatinAutor, SODRAC, Muserk Rights Management et 5 sociétés de gestion des droits musicaux
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.