Réplica a una Médica Pseudo Científica y Algo Más … - versión estilizada para gente sensible

Uno de los mejores métodos de sometimiento, control y explotación es el de inventar mentiras y a su vez censurar verdades. Lamentablemente la enorme mayoría de los medios de comunicación masiva están coptados y controlados por los poderes globalistas y las clandestinas elites supra nacionales las cuales, adjudicándose ser dueños de todo el planeta, controlan los gobiernos de todo el mundo. Son precisamente estas fuerzas de opresión las que no quieren que se sepa la verdad y por lo tanto se ocupan de inventar dichas mentiras y censurar verdades.

El peor virus de esta pandemia es decir verdades a medias, pues las medias verdades terminan legitimando las grandes mentiras.

A título de ejemplo, este video principalmente se ha enfocado en una entrevista realizada a una médica “científica” y en la emisión de un “programa de información” de índole “política” en donde precisamente en éstos se ocupan de relucir verdades a medias, decir falacias e inventar mentiras, omitir hechos, distorsionar conceptos, subvertir valores e ideas; en definitiva, sutil y tendenciosamente desinformar, generar confusión e incluso atemorizar a toda la ciudadanía en general.

Estos cometidos y acciones, son los que permiten mantener a las poblaciones desgastadas, debilitadas, dependientes y sometidas. De esta manera, se dio cabida a la imposición de una forzada y artificial pandemia y su eventual reclusión o cuarentena en donde a través del control y explotación, se pretende planetariamente vacunar a toda la Humanidad haciéndolo con toxicas y peligrosas vacunas. El fin último de estas agendas globalistas de destrucción es el sometimiento, control, drástica reducción (exterminio) poblacional y explotación del planeta, de toda la Humanidad.

Evita ser víctima y coparticipe de estos propósitos. Recupera tu bienestar, salva tu vida y ayuda a salvar la de los demás.

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En dicho video, claramente se especifica con testimonios y enérgicas denuncias de valerosos médicos, científicos, periodistas y comunicadores independientes, diversas eminencias y referentes sociales e incluso honestos políticos la manera como al respecto se miente y desinforma, pretendiéndose imponer tales vacunas y atacar toda efectiva cura contra esta armada pandemia, entre ellas, los tratamientos terapéuticos con dióxido de cloro.

Por lo tanto:

. Despertemos de una vez por todas.

. Conquistemos el miedo.

. Trascendamos nuestra propia indiferencia.

. Dejemos de auto engañarnos y a su vez evitemos que nos mienta, manipulen, usen y exploten.

. Animémonos a afrontar y buscar la verdad.

. Atrevámonos a realmente informarnos.

. Actuemos en consecuencia.

. No callemos aquellas cosas que afectan las cosas que importan.

. Superemos toda inoperancia.

. Reaccionemos !!!

. Inmediatamente saltemos a la acción !!!





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