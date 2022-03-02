© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
1. Eπί των τύπο των ἥλων
Follow
0
Share
Report
0 view • March 02, 2022
"Ὁ Χριστός εἶπε στούς φαρισαίους: «Πῶς μπορεῖτε ἐσεῖς νά πιστέψετε (=σωστά) , ἀφοῦ ἀποζητᾶτε τόν ἔπαινο ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου, και δεν ἐπιδιώκετε τον ἔπαινο τοῦ μοναδικοῦ Θεοῦ;» (Ἰω. 5:44).Ποιός τολμᾶ νά εἰπεῖ πώς τό μόνο πού τόν νοιάζει στή ζωή αὐτή, εἶναι ὁ ἔπαινος τοῦ Θεοῦ; Πώς δέν τόν ἀγγίζουν, οὔτε στο ἐλάχιστο, οἱ ἔπαινοι τοῦ κόσμου αὐτοῦ, προπαντός οἱ χλευασμοί, πού γίνονται χάρη τῶν ἀγώνων τῆς Πίστεως; Με ἄλλα λόγια, ἐφόσον, κατά τό λόγο τοῦ Κυρίου, δεν ἔχουμε νικήσει την ἀνθρωπαρέσκεια, δέν πιστεύουμε (σωστά)! Με ὅτι αὐτό σημαίνει γιά τούς ἀγώνες πού κάνουμε ὑπέρ Πίστεως!
.«Δουλέβω ήσυχα,με τη συνείδηση αναπαμένη,σαν άνθρωπος που κάνει το χρέος του…Σίγουρα…είμαι βαθύτατα θρησκευτική φύση,μα χωρίς να μπορώ να μένω σε μάντρα·κάπου κάπου μπαίνω,μα για να φάω κανένα αρνί. Ή,καλύτερα,για ν’ αρπάξω ένα αρνί,και να το μάθω να γίνει λύκος…».
«Ηλί!Ηλί!Λαμάσαβαχθανί!». Και επιλέγει ο Καζαντζάκης, τελειώνοντας το μυθιστόρημά του: «Τα πάντα έγιναν όπως πρέπει,δόξα σοι ο Θεός!
Εσυρε φωνή θριαμβευτικιά:Τετέλεσται!κι ήταν σα να ‘λεγε:Ολα αρχίζουν»
.«Δουλέβω ήσυχα,με τη συνείδηση αναπαμένη,σαν άνθρωπος που κάνει το χρέος του…Σίγουρα…είμαι βαθύτατα θρησκευτική φύση,μα χωρίς να μπορώ να μένω σε μάντρα·κάπου κάπου μπαίνω,μα για να φάω κανένα αρνί. Ή,καλύτερα,για ν’ αρπάξω ένα αρνί,και να το μάθω να γίνει λύκος…».
«Ηλί!Ηλί!Λαμάσαβαχθανί!». Και επιλέγει ο Καζαντζάκης, τελειώνοντας το μυθιστόρημά του: «Τα πάντα έγιναν όπως πρέπει,δόξα σοι ο Θεός!
Εσυρε φωνή θριαμβευτικιά:Τετέλεσται!κι ήταν σα να ‘λεγε:Ολα αρχίζουν»
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.