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SON OF ENOS - AIDS - UKRAINE - BRITISH MERCENARY'S JUSTICE - 46 SECRET UKRAINIAN BLACKOPS LEVEL4 BIO WEAPONS LABS ASK GERMANY UK/CANADA/AUSTRALIA/USA/NEW ZEALAND - AND IS THE QUEEN SUPPORTING NAZIS?
COMMON SENSE - OFFICIAL
COMMON SENSE - OFFICIAL
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212 views • June 14, 2022

SONS OF ENOS - FULL SOURCE AND STREAM -https://www.bitchute.com/video/q3pyS7HRF7qJ/

uk leave the kids alone! - EUGENICS UK AND ZIO JAVED IS A MURDERER! - https://www.bitchute.com/video/c5vNwoxyuBOj/

EVERYBODY HAS TO "CHIP" IN - https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311

GOVERNED RON DEATH SANTIS SAYS JUST TAKE THE JAB! - HYPOCRITE AND PARASITE - https://www.brighteon.com/12204c18-75a1-4c0a-83b3-20b5fe0c3f3f

BORIS JOHNSON UK PM FARTHER HEADS THESE FANATICAL FAKE GLOBAL WARMING GREEN NEW SCAM SCUM - PURE PAGANS AND DEFIANTLY EVIL EUGENIC SATANISTS - https://www.brighteon.com/6f9774a1-3769-41c4-8eae-91a6b3aca1df

TRUMP THE FARTHER OF "VACCINES" ON BIO METRIC TRACKING -https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311

USA TOLD UKRAINE TO BURN THE BIO WEAPON LAB DOCUMENTS - BIO LABS WERE FUNDED BY GERMANS AND THE WEF! -https://www.brighteon.com/af99b03c-1500-4a31-ae08-ca6dc22d1668

WEF AND SCHWABS UPSIDE TO UK MP BRUTAL MURDER! -https://www.bitchute.com/video/Rm1VnZggcR4t/

MANY DEAD IN UKRAINE ENGLISH SUBTITLES - https://www.brighteon.com/55ee7ba8-8566-45fd-bb58-734850afc2dd

UK OFFER TO TRAIN UKRAINIAN NAZI BATTALIONS - https://www.brighteon.com/82ce6759-087c-4dd2-84f4-b63e27763db8

ALEX BORIS UPDATE - ZELENSKI IS GOING TO DOUBLE CROSS BORIS! https://www.brighteon.com/b0f6c653-0bbe-4007-8ba0-a50f9e186a96

5G FREQUENCY'S -BETTER "TUNE IN" TO THIS KNOLIDGE! - https://www.bitchute.com/video/OXNh3gbtMVv0/

THE TURKS KNOW! EVERGREEN GLOBALIST DE-POP PLAN EXPOSED ON TURKISH TV - https://www.brighteon.com/4c9ae5c0-40b7-48f1-b4f1-681a2620287e

THE SCORE WITH REV CHRISTINE 10,000 BEEF CATTLE DEAD IN 1 GO -  https://www.brighteon.com/831daf59-0782-4ecf-b631-c897172a615b

NASA IS SPRAYING US ALL WITH LITHIUM - https://www.bitchute.com/video/OXNh3gbtMVv0/

bad move boris! - https://www.bitchute.com/video/eLv0hZB426LT/

DR REINER FUELLMICH - ALL MRNA POISON BATCHES -  https://www.bitchute.com/video/t07lo6Bna561/

WE WARNED YOU! - VAXX DEATHS ARE THROUGH THE ROOF - IT WAS A BIO-WEAPON NOT A "VACCINE" - https://www.brighteon.com/b6941faf-247d-418a-9007-9109eaf2a6a2

5G AND YOU! - "THE REAL" WATCH THE WATER! - https://www.brighteon.com/e6d7d786-2e99-4186-9f6c-dcb1a88a0baf

WAM! - https://www.bitchute.com/video/Ga7fvxiL1jFa/

MILLIONS ARE GOING TO DIE IN THE NEXT YEAR FROM THE KILLER MRNA POISONED JAB - DR RASHID BUTAR - https://www.bitchute.com/video/jDcrBJm4mSht/

WATCH THE WATER ON STEROIDS! 5G AND YOU! - 5G AND YOU! - "THE REAL" WATCH THE WATER!-https://www.brighteon.com/e6d7d786-2e99-4186-9f6c-dcb1a88a0baf

WE WARNED YOU DESTRUCTION OF THE TEMPLE - https://www.bitchute.com/video/jdhxKKMnd8dW/

DOCTORS BAFFLED AND AMAZED!?????? - https://www.brighteon.com/0226881d-15a7-4cbd-abd9-8101a630b04e

PREDICTIVE PROGRAMMING CANT YOU SEE IT? -https://www.brighteon.com/2d58529a-2d63-44ab-8470-472e0248e84c 

BRAINLESS UK POLICE ARREST A 92 YEAR OLD FOR PROTESTING  JULIAN ASSANGES USA/UK CORRUPT EXTRADITION - https://www.brighteon.com/0f7de9f3-4716-47d4-8877-8b20a317d372


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