Huisarts Meijel denkt medicijn tegen coronavirus te hebben.

Huisart Rob Elens pleit ervoor de eenvoudige, makkelijk te verdragen therapie zo snel mogelijk overal toe te passen. (Afbeelding: (1)).



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Politiek moet NU laten zien dat belangen van het volk boven belangen ‘Big Pharma’ vaccin-industrie gaan



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Is het einde van de coronacrisis nabij? Een Nederlandse huisarts (foto) heeft al 8 corona patiënten genezen met het door ‘experts’ en de mainstream media afgewezen spotgoedkope medicijn hydroxychloroquine. In combinatie met o.a. zink werden al eerder tal van zieken in onder meer Zuid Korea, Frankrijk en de VS met groot succes behandeld. Eergisteren berichtten we dat nog een ander middel, Ivermectine, een sterke anti-corona werking blijkt te hebben, maar nog niet op mensen zou mogen worden toegepast. Dat blijkt echter wel degelijk het geval te zijn; sterker nog, het is gewoon in Nederlandse apotheken te koop.



Huisarts Rob Elens in het Zuid Limburgse Meijel las de zeer hoopgevende berichten van artsen in Zuid Korea, Frankrijk en Amerika over de behandeling van corona patiënten met hydroxychloroquine, zink en azitromycine, waardoor ze daar maar ‘weinig tot nul opnames hebben, en ook weinig mensen op de IC’. In overleg met de apotheek ging Elens dit aan enkele van zijn corona patiënten voorschrijven.



8 mensen behandeld, 8 binnen enkele dagen genezen



‘Ik heb nu 8 mensen behandeld, en ze zijn allemaal genezen. Het zijn 5 mannen en 3 vrouwen, 60-plussers en 80-plussers, en ook met verschillende ziektebeelden. Eentje had diarree en een ander maagpijn, maar verder hebben ze geen bijwerkingen ervaringen. Na 4 dagen waren ze allemaal klachtenvrij. Ik denk dus dat dit een veilige en goede behandeling is voor mensen met corona,’ waarbij hij vooral de mensen met iets ergere klachten (zoals ademhalingsproblemen) denkt.



Het gaat om slechts 27 pilletjes die verspreidt over 3 dagen moeten worden ingenomen (en daarna nog enkele dagen zink en azitromycine). Elens: ‘Het zijn er nog maar 8 geweest, maar ze zijn wel allemaal genezen. Dit medicijn bestaat al sinds 1955 en werd ontwikkeld voor malaria. Ik heb in Afrika met malariapatiënten gewerkt, dus ben niet bang dit te geven. In Nederland wordt het vaak gebruikt bij reumapatiënten, of mensen met andere auto-immuunziekten. Het ligt gewoon in de la van elke apotheek in Nederland.’



‘Tijd is rijp voor deze effectieve behandeling’



‘De tijd is wel rijp voor een effectieve behandeling. Dus collega’s in het land: vraag aan je apotheek of ze mee willen werken en dit protocol willen starten, want Nederland heeft ons nodig. Met name de mensen met een iets te snelle ademhaling en een (zuurstof) saturatie van net iets meer dan 91. Als je deze therapie doet is de kans groot dat ze na 3 dagen weer beter zijn.’



Het hoofd van de ziekenhuisapothekers heeft al voor 100.000 mensen chloroquine gekocht, om zich veilig te stellen voor de mensen in het ziekenhuis. ‘En dit is hydroxychloroquine, een zusje van die stof. Laten zij dan chloroquine gebruiken, en wij hydroxychloroquine. Dan kunnen we samen die enorme berg patiënten aan. Mocht het in de eerste lijn dan toch niet lukken, gaan we naar de tweede lijn.



Ook Ivermectine gewoon in apotheek verkrijgbaar



Eergisteren schreven we over een andere mogelijke doorbraak in de zoektocht naar een medicijn tegen het coronavirus. Ivermectine, een bestaand medicijn dat wordt gebruikt om katten, honden, paarden en andere dieren te ontwormen, blijkt al 2 dagen na toediening een 5000-voudige reductie van de replicatie van het SARS-CoV-2 virus te bewerkstelligen.



Het middel zou nog niet op mensen zijn uitgetest, maar dat blijkt niet te kloppen. Sterker nog: het is gewoon in Nederlandse apotheken verkrijgbaar. Het middel wordt in Haarlem geproduceerd. (2)



Politiek moet NU laten zien dat belangen volk boven belangen Big Pharma gaan



Nu is het enkel nog aan de Nederlandse politiek en mainstream media om te bewijzen dat ze NIET volledig in de zak van de farmaceutische vaccin-industrie (‘Big Pharma’) en linksliberale globalisten zoals Bill Gates (en in eigen land types zoals Ab Osterhaus) zitten, die tot nu toe alles uit de kast trekken om hydroxychloroquine en andere supplementen zoals zink tegen te houden, omdat ze in de coronacrisis een uitgelezen mogelijkheid zien om volgend jaar iedereen verplicht te laten vaccineren en ‘chippen’.



Laten we als volk, als wereldbevolking, massaal NIET akkoord gaan met deze fatale koers naar een onderdrukkende Marxistische klimaat-vaccin werelddictatuur, en eisen dat het zo snel mogelijk genezen van corona patiënten, en het daardoor spoedig weer opstarten van de economie en samenleving, de allerhoogste prioriteit dient te krijgen.