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В.ПреобРАженская. Защита диссертации Доктора философии в области ТеоСофии и ТеоЛогии
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2 views • January 19, 2021
В.ПреобРАженская. Защита диссертации Доктора философии в области ТеоСофии и ТеоЛогии. https://youtu.be/qoOMlH8N3_g
Защита диссертации на соискание учёной степени Доктора Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии Виктории Викторовны ПреобРАженской по совокупности Трудов: «Земной Путь Матери Мира» и «СакРАльная Книга Исиды» на тему: «ЗЕМНОЙ ПУТЬ МАТЕРИ МИРА».
На Сайте опубликована диссертация В.В. ПреобРАженской:
https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/avtoreferat-viktorii-preobrazhenskoj-na-temu-zemnoj-put-materi-mira
«Следует подчеркнуть, что изследуемая тема сегодня — достаточно актуальна. ИзТарическая закономерность Явления Мировой Женственности, как Мессии Эпохи Водолея, — веление текущего момента. В ИзТарии мировых цивилизаций: Гипербореи, Атлантиды, Вавилоне, Древнем Египте — Древневедической Сириусианской Цивилизации — Великая БАГАМАТЕРЬ Занимала центральное место. К примеру, Млечный Путь ассоциировался с Материнским Началом: млеком Небесной Коровы Зимун, или Рекой Жизни. Космология и биология были едины. Эти науки разсматривались посвящёнными протоцивилизаций, как целостное Учение о Матери-РАДАтельнице, в Лоне Которой Совершилась вся Алхимия Жизни. И именно из Её Святого Лона ВозРАДАлось всё Сущее. Древним было известно 360 видов чувств. Они напрямую общались с Абсолютом МиРАздания. Во главе Звёздной Иерархии Стояла Великая Матерь Мира. И мир был целостен и гармоничен в Её Любящих Объятиях. Изобилию не было конца, а Священный Союз Мужа и Жены — был БАЖЕНственным Культом и Космической Мистерией. Когда у власти оказались жрецы Амона, они стали всё продавать за деньги. За деньги можно было изменить всё. Они нарушили Кон Маат, и в мире воцарился хаос. С того времени, мир погряз в материализме и полностью отдалился от Сокровенного Знания. Изтария, созданная патриархальными институтами 18-19 веков, ещё более направила человечество по ложному пути. Но посвящённые оставили сокровенные знаки и символы Эпохи Золотого Века, внутри древних мегалитов, когда Царствовала Великая Матерь Любви и ВсеблаЖЕНства. И сегодня, когда конфигурация звёзд меняется, и человечеству открывается то, что веками было сокрыто, — Истина всё более Проявляет Своё Лицо! Великую Истину хранит в себе и Руськое Слово. Автор в Своих Трудах Уделяет особое место разшифровке и толкованию космических смыслов Руських слов и имён. Настало время Возстановить на Земле Гармонию и Целостность, вернув Великую Матерь на Свой Царский Трон. (Исус: Ис — Исида, ус — трон; Трон Исиды).
Феномен Явления Матери Мира, как Соборной Души, в Преддверии Нового Эона — Наступающей Эпохи Водолея, — есть Явление Мировой Женственности в Образе Софии Премудрой, о Которой было предсказано во всех писаниях мира, а также — мудрецами и пророками, мыслителями и старцами»
(«Автореферат Виктории ПреобРАженской на тему: «ЗЕМНОЙ ПУТЬ МАТЕРИ МИРА», июль 2013 года).
САЙТЫ:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://www.youtube.com/user/victoriara1/videos
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Защита диссертации на соискание учёной степени Доктора Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии Виктории Викторовны ПреобРАженской по совокупности Трудов: «Земной Путь Матери Мира» и «СакРАльная Книга Исиды» на тему: «ЗЕМНОЙ ПУТЬ МАТЕРИ МИРА».
На Сайте опубликована диссертация В.В. ПреобРАженской:
https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/avtoreferat-viktorii-preobrazhenskoj-na-temu-zemnoj-put-materi-mira
«Следует подчеркнуть, что изследуемая тема сегодня — достаточно актуальна. ИзТарическая закономерность Явления Мировой Женственности, как Мессии Эпохи Водолея, — веление текущего момента. В ИзТарии мировых цивилизаций: Гипербореи, Атлантиды, Вавилоне, Древнем Египте — Древневедической Сириусианской Цивилизации — Великая БАГАМАТЕРЬ Занимала центральное место. К примеру, Млечный Путь ассоциировался с Материнским Началом: млеком Небесной Коровы Зимун, или Рекой Жизни. Космология и биология были едины. Эти науки разсматривались посвящёнными протоцивилизаций, как целостное Учение о Матери-РАДАтельнице, в Лоне Которой Совершилась вся Алхимия Жизни. И именно из Её Святого Лона ВозРАДАлось всё Сущее. Древним было известно 360 видов чувств. Они напрямую общались с Абсолютом МиРАздания. Во главе Звёздной Иерархии Стояла Великая Матерь Мира. И мир был целостен и гармоничен в Её Любящих Объятиях. Изобилию не было конца, а Священный Союз Мужа и Жены — был БАЖЕНственным Культом и Космической Мистерией. Когда у власти оказались жрецы Амона, они стали всё продавать за деньги. За деньги можно было изменить всё. Они нарушили Кон Маат, и в мире воцарился хаос. С того времени, мир погряз в материализме и полностью отдалился от Сокровенного Знания. Изтария, созданная патриархальными институтами 18-19 веков, ещё более направила человечество по ложному пути. Но посвящённые оставили сокровенные знаки и символы Эпохи Золотого Века, внутри древних мегалитов, когда Царствовала Великая Матерь Любви и ВсеблаЖЕНства. И сегодня, когда конфигурация звёзд меняется, и человечеству открывается то, что веками было сокрыто, — Истина всё более Проявляет Своё Лицо! Великую Истину хранит в себе и Руськое Слово. Автор в Своих Трудах Уделяет особое место разшифровке и толкованию космических смыслов Руських слов и имён. Настало время Возстановить на Земле Гармонию и Целостность, вернув Великую Матерь на Свой Царский Трон. (Исус: Ис — Исида, ус — трон; Трон Исиды).
Феномен Явления Матери Мира, как Соборной Души, в Преддверии Нового Эона — Наступающей Эпохи Водолея, — есть Явление Мировой Женственности в Образе Софии Премудрой, о Которой было предсказано во всех писаниях мира, а также — мудрецами и пророками, мыслителями и старцами»
(«Автореферат Виктории ПреобРАженской на тему: «ЗЕМНОЙ ПУТЬ МАТЕРИ МИРА», июль 2013 года).
САЙТЫ:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://www.youtube.com/user/victoriara1/videos
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
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