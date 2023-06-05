Серия видеоклипов разоблачений учителей-жуликов английского языка.
В выставляемых фрагментах уроков содержатся сплошные ошибки горе-преподавателей. Сами шарлатаны, похоже, даже подозревают, что дают ученикам ложную информацию. А может, просто не заморачиваются.
Изображения лиц на видео в демо версиях размыты, голоса искажены.
Все демо версии временно находятся в публичном доступе до поступления лицензионного платежа на оригинал видеозаписи, и автоматически удаляются со всех сайтов после выдачи лицензии.
Лицензию на оригинал видео №79 вы можете оплатить наличными рублями, банковским переводом (Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф, ВТБ и пр.), картами МИР, VISA, Mastercard, электронными кошельками (QIWI, ЮMoney, WebMoney и пр.), в любом из 420 обменных пунктов, указанных на сайте BestChange.ru .
Вы можете приобрести одну из двух лицензий:
1.Эксклюзивная (блокирующая все остальные) лицензия (только для личного private пользования): Private Use Licence (PUL)
Вы не имеете права выставлять ролик в публичный доступ, не имеете права его монетизировать, обсуждать любое содержание ролика публично. При нарушении таких условий лицензия Private Use Licence считается автоматически аннулированной.
На текущий момент стоимость данной лицензии - 0.0093 BTC (250 USD)
2.Эксклюзивная коммерческая лицензия для владельцев ютуб, инстаграмм, тикток каналов, групп соц сетей и пр.
Вы имеете право выставлять ролик в публичный доступ, монетизировать его, имеете право обсуждать содержание ролика публично.
На текущий момент стоимость данной лицензии - 0.035 BTC (950 USD)
Текущая цена может повышаться в зависимости от проявленного интереса к конкретному видеоролику.
В связи с временными трансграничными финансовыми ограничениями из-за СВО, платежи принимаются только в биткойнах BTC.
Номер кошелька:
bc1q26gzcSkssvyj60zmqf3m209ns6k7u7hsf5jrvxy
Контакты службы поддержки: gal3897g (@) mail.ru
Елена Игоревна Колесникова
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