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05 Mantra 108 Cristo Buda Amor
Runenkraftraunen
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4 views • August 08, 2023

Mantra 108 - Cristo - Buda - Amor


ᛉ ᛟ

¡Yo soy la divina conciencia de Cristo!

¡Yo soy la conciencia iluminada de Buda!

¡Yo Soy el amor incondicional y la bendición de mis enemigos!

ᛉ ᛟ


ᛉ (Algiz) y ᛟ (Othala) sirven como runas protectoras para asegurar energéticamente este mantra. ᛉ (Algiz) significa protección del poder del alce y defensa, nos ancla entre la tierra y el cielo y nos otorga la protección de la Madre Tierra y de las fuerzas cósmicas. 

ᛟ (Othala) simboliza el recinto que rodea tu casa y, por tanto, la protección de la misma. ᛟ (Othala) representa, por un lado, el patrimonio material de su familia (casa, hacienda, tierra) y, por otro, el patrimonio espiritual de sus antepasados (tradiciones, valores, creencias). Estas raíces espirituales te dan fuerza, apoyo y valor.

El 108 simboliza los 108 nombres (aspectos) de Dios. 108 =12 (perfección, unidad, plenitud) x 9 (triple trinidad, culminación, curación).

El mantra trae al campo tu poder creativo (Conciencia de Cristo), tu sabiduría y conocimiento (Conciencia de Buda) y tu Amor Incondicional. Es importante que bendigamos a nuestros enemigos en el proceso para liberarnos del odio, la ira y la impotencia.

Este mantra puede servirte de ayuda para manifestar una realidad de abundancia, sabiduría y amor. Te sugiero que cantes este mantra 108 veces cada uno durante 108 días y observes cómo cambia tu vida. Si lo deseas, también puedes ejecutarlo cuando te vayas a dormir y estarás programando tu mente subconsciente de forma positiva, ayudando a traer tus manifestaciones a tu vida.

Me inspiré para escribir este mantra en Ygi del canal de Telegram Ygdradsoul. El mantra me ayudó a salir de una situación muy dolorosa de impotencia y estado de ánimo depresivo. Así que le produje la música y el vídeo para compartirlo con los demás. ¡¡¡Gracias Ygi!!!


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¡Muchas gracias!


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