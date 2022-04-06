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after watching this video and you still think The Ukraine and Russian war is real your an idiot
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130 views • April 06, 2022
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BOSTON BOMBINGS AFTER WATCHING THIS VIDEO AND YOU STILL THINK COVID-19 IS REAL YOU'RE AN IDIOT https://www.bitchute.com/video/25pcjrsoslVU/
SANDY HOOK FALSE FLAG HOW QUICKLY THE ZIONIST TARGETING PROGRAM CAN INFILTRATE YOUR NEIGHBORHOOD https://www.bitchute.com/video/AxDdYg37zcAp/
CARLOS ARREDONDO CRISIS ACTOR FALSE FLAG BOSTON BOMBINGS https://www.bitchute.com/video/aSLoDyvWl3Fg/
"DAVID HOGG FORGETS LINES CRISIS ACTOR https://www.bitchute.com/video/aZ3F4qdcm9y0/
1996 OLYMPIC BOMBINGS CRISIS ACTORS https://www.bitchute.com/video/Jk6cWgjt9Gwp/
WE NEED TO TALK ABOUT SANDY HOOK https://www.bitchute.com/video/4nleYt3uZV0F/
THE PORT ARTHUR MASSACRE BRYANTS CUT AND PERM https://www.bitchute.com/video/KxHNfCw1MaVx/
SANDY HOOK HOAX CRISIS ACTORS ZIONISTS COMMUNISTS DESPERATELY TRYING TO DISARM THE UNITED STATES https://www.bitchute.com/video/Pk00DSe6xPSL/
BOSTON BOMBINGS FALSE FLAG HEIGHT TREASON CAUGHT ON CAMERA https://www.bitchute.com/video/hN5gqtLvK5k3/
------------
https://twitter.com/1_stalking
https://www.minds.com/aqswdefrgt1/
https://www.bitchute.com/channel/Nfj8fzASS8yT/
https://www.bitchute.com/channel/37Nmvte1KWTE/
https://odysee.com/@gangstalking-australia:8
https://ugetube.com/@GLOBAL%20COMMUNIST%20TAKEOVER
https://brandnewtube.com/@communistakeover
https://freedom.social/cmpgm/israel34
https://bittube.tv/profile/GANG-STALKING-AUSTRALIA
MUST WATCH COVID VACCINE TESTING WORKER SAID TO ME DON'T TAKE THE VACCINE IT'S A DEPOPULATION AGENDA https://www.bitchute.com/video/gq7scOxNaVvO/
BOSTON HOAXATHON - AFTER WATCHING THIS VIDEO AND YOU STILL THINK COVID-19 IS REAL YOU'RE AN IDIOT https://www.bitchute.com/video/SQNV3aaPm6oD/
CRISIS ACTORS DIRECTOR'S CUT ADDITION WAKEUP THERE IS NO COVID 19 IT'S A WORLDWIDE STAGED EVENT https://www.bitchute.com/video/Y5H2E9pKJF1q/
COMMUNISM IF THE PEOPLE ARE IN NEED OF A LEADER ONE WILL BE PROVIDED FOR THEM GATEKEEPERS https://www.bitchute.com/video/EYCuUYIuV1Lc/
crisis actors The 2014 shootings at Parliament Hill Ottawa Canada https://ugetube.com/watch/cris........................
AUSTRALIAN 911 PORT ARTHUR FALSE FLAG https://www.bitchute.com/video/cn8jbS87I8Wp/
A MUST WATCH BOSTON BOMBINGS WAS A FALSE FLAG https://www.bitchute.com/video/gCmOPVwBSIvV/
FALSE FLAG BBC, CNN NEWS CAUGHT STAGING FAKE NEWS CHEMICAL ATTACKS IN SYRIA 2013 https://www.bitchute.com/video/2KC5D00UuOwE/
SANDY HOOK BOSTON BOMBINGS PRELUDE TO CORONA VIRUS COVID-19 PSYOP FALSE FLAGS https://www.bitchute.com/video/dDmOPvZ4e0vF/
SANDY HOOK FALSE FLAG HOW QUICKLY THE ZIONIST TARGETING PROGRAM CAN INFILTRATE YOUR NEIGHBORHOOD https://www.bitchute.com/video/AxDdYg37zcAp/
BOSTON BOMBINGS AFTER WATCHING THIS VIDEO AND YOU STILL THINK COVID-19 IS REAL YOURE AN IDIOT https://www.bitchute.com/video/gMQidVcdi0Ie/
SHARE THIS VIDEO BOSTON BOMBING HOAX - EXPLAINED IN 12 MINUTES https://www.bitchute.com/video/7eZRR1Esn7EG/
BOSTON BOMBINGS AFTER WATCHING THIS VIDEO AND YOU STILL THINK COVID-19 IS REAL YOU'RE AN IDIOT https://www.bitchute.com/video/25pcjrsoslVU/
SANDY HOOK FALSE FLAG HOW QUICKLY THE ZIONIST TARGETING PROGRAM CAN INFILTRATE YOUR NEIGHBORHOOD https://www.bitchute.com/video/AxDdYg37zcAp/
CARLOS ARREDONDO CRISIS ACTOR FALSE FLAG BOSTON BOMBINGS https://www.bitchute.com/video/aSLoDyvWl3Fg/
"DAVID HOGG FORGETS LINES CRISIS ACTOR https://www.bitchute.com/video/aZ3F4qdcm9y0/
1996 OLYMPIC BOMBINGS CRISIS ACTORS https://www.bitchute.com/video/Jk6cWgjt9Gwp/
WE NEED TO TALK ABOUT SANDY HOOK https://www.bitchute.com/video/4nleYt3uZV0F/
THE PORT ARTHUR MASSACRE BRYANTS CUT AND PERM https://www.bitchute.com/video/KxHNfCw1MaVx/
SANDY HOOK HOAX CRISIS ACTORS ZIONISTS COMMUNISTS DESPERATELY TRYING TO DISARM THE UNITED STATES https://www.bitchute.com/video/Pk00DSe6xPSL/
BOSTON BOMBINGS FALSE FLAG HEIGHT TREASON CAUGHT ON CAMERA https://www.bitchute.com/video/hN5gqtLvK5k3/
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