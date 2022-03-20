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Игорь Стрелков: Акценты и подлость Поклонской (29.03.21)
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64 views • March 20, 2022
Прямой эфир на РОЙ ТВ 29 марта 2021 года
0:00 - Начало
0:32 - Поклонская о русском мире
1:48 - Спустя семь лет пора поставить точку
3:50 - Поклонская, это симулякр
4:30 - на Донбассе катастрофа
4:52 - Поклонская - патриот своего кармана
8:00 - в Крыму нет заукраинцев
9:10 - у Поклонской есть цель в политике
9:50 - Поклонская отражает взгляды капитулянтов
10:59 - Поклонская отказалась от монархизма
11:16 - Политический Флюгер
12:08 - В России война кланов и борьба против Путина
12:55 - об Авакяне и содержании Нацбатов
14:28 - Харьков - опорный пункт
15:50 - американцы наступает медленно
16:57 - о Байдене
17:32 - американцы делают с РФ, все что хотят
18:08 - Кремль заигрывает с Китаем
18:36 - в Апреле что то будет на Донбассе
19:46 - об информации Ходорковского и учениях РФ
20:07 - Мы не готовы
20:20 - У Сивкове и атаке на Крым
21:38 - О ракетах в Херсоне
22:25 - об Отставке Пашиняна
23:00 - Турки пойдут в Сирию и Ливию
23:50 - Турки наступят, как только начнется донбасская Цусима
24:10 - О Байроктарах
24:27 - О Строительстве АЭС в Турции на русские деньги и подарке от Путина
26:00 - Ничего уже нельзя изменить
26:18 - о западной работе с молодежью
26:42 - Альянс Прилепина с Бородаем
27:35 - Прилепин и Кадыров
28:05 - Визит французов на Азов
30:15 - Связи Стрелкова во Власти
31:36 - о неисправности техники ДНР и преимуществах укров
32:37 - О Шевченко
34:08 - О Полторанине
34:46 - О Малофееве
35:37 - Стрелков на Донбасс не вернется
36:52 - О Бородае
37:49 - После дебальцево в 2015 г. ополчение погибает
38:08 - без России ополчение погибнет
39:39 - скоро 7 лет с момента входа Стрелкова на донбасс
40:07 - Кремль ответственен за Донбасс и будет отвечать всегда
40:58 - О Бериче
42:17 - О Подоляке
44:47 - Об Аксенове и его родственниках в Израиле
45:34 - О бредовых слухах
46:33 - О "Манифесте" Дугина
46:46 - О "Манифесте" Охлобыстина и его мерзости
47:59 - О "Движухе" на границе Крыма и возможной атаке на Русский Крым
48:53 - О подготовке укров к провокации Кремль осведомлен и стягивает оборону к Ростову
49:32 - О бедности в России по сравнении с Украиной
49:57 - О Кургиняне
50:40 - Об Аресте Абхаза
52:25 - о НАТО
53:20 - Турки - серьезные противники
54:21 - Экономические проблемы Турции - стимул для выплеска агрессии во вне
55:28 - О событиях 2014 г. и Атамане Козицыне
56:42 - О Признании ЛНР и ДНР со стороны Кремля
57:06 - О Прогнозах и Оценках со стороны Стрелкова
57:21 - Китай не войдет на территорию РФ , пока в России не установится прозападный режим
57:57 - Китай поддерживает сибирский сепаратизм
58:20 - Китайцы могут взять Сибирь
58:50 - о Наградах Козицына
1:00:20 - Генерал СВР - проект Киева
1:00:53 - Стрелков - фаталист ; Стрелков не пойдет на предательство
1:01:24 - Манифест Дугина - тяжелый бред, Дугин призван отвлекать внимание
1:02:14 - О Жене Квачкова
1:02:37 - Никто не избирается во власть, кроме симулянтов и клоунов
1:03:07 - О Зюганове
1:03:45 - Политика РФ - Это шоу
1:04:10 - мы не знаем, что будет с РФ
1:04:27 - Никто не знает, что будет дальше
1:04:44 - в РФ сохраняется видимость порядка
1:05:02 - РФ - почти не имеет веса в мировой экономике и будет падать еще ниже
1:06:27 - Украина - часть России, как и Беларусь
1:06:36 - Без России Украина будет умирать и деградировать
1:07:11 - Об ужасном положении Китая в начале ХХ века
1:08:05 - О Бурном росте Китая в начале XXI века
1:08:23 - Сейчас годы быстро летят
1:08:25 - Огромные человеческие ресурсы Китая пока еще источник его погресса
1:08:51 - Россия в убогом состоянии и будет только падать дальше
1:09:09 - о КНДР
1:09:26 - КНДР никому не нужна, там нет ни природных ресурсов, ни человеческого капитала
1:09:48 - КНДР - Вассал Китая
1:10:17 - Россия - многовекторна
1:10:47 - Байден, сделал первый маленький шаг к удару по Путину
1:11:36 - О будущем Курил, в случае гибели РФ
1:11:59 - О Соборе Святой Софии
1:12:51 - Большинство населения Константинополя - потомки не тюркских народов
1:13:28 - Эрдоган - Халиф
1:14:18 - О невозможности строить РФ без объединения всего народа
1:15:24 - Об одинаковых проблемах РФ и Украины и гибели обеих стран
1:16:17 - Если бы не убеждения, Стрелков "был бы на программах у Скабеевой"
1:17:09 - о Мотор Сич
1:17:55 - Украину в ЕС не возьмут, но и к Путину никто не хочет
1:18:22 - Британский король и его семья могли бы спасти Николая Второго
1:19:18 - О Якове Шиффе
1:20:20 - Западу не нужны ракеты на Украине ; Украина не нужна западу для военных целей
1:21:29 - Россия влезла в Сирию по просьбе американцев и воюет вместо них
1:22:00 - Западу Россия не нужна
1:22:28 - Запад мыслит в долгосрочную перспективу
1:23:40 - Польша лучше Украины для западных стратегов
1:23:53 - О Снятии ограничений и огромном митинге
1:24:28 - В случае митингов Навального, русские националисты получат выгоду
1:24:49 - Монолог Стрелкова
1:25:05 - Конец
Источник: РОЙ ТВ https://www.youtube.com/channel/UC7wqeVwzexXNUb25RqxtoeA
0:00 - Начало
0:32 - Поклонская о русском мире
1:48 - Спустя семь лет пора поставить точку
3:50 - Поклонская, это симулякр
4:30 - на Донбассе катастрофа
4:52 - Поклонская - патриот своего кармана
8:00 - в Крыму нет заукраинцев
9:10 - у Поклонской есть цель в политике
9:50 - Поклонская отражает взгляды капитулянтов
10:59 - Поклонская отказалась от монархизма
11:16 - Политический Флюгер
12:08 - В России война кланов и борьба против Путина
12:55 - об Авакяне и содержании Нацбатов
14:28 - Харьков - опорный пункт
15:50 - американцы наступает медленно
16:57 - о Байдене
17:32 - американцы делают с РФ, все что хотят
18:08 - Кремль заигрывает с Китаем
18:36 - в Апреле что то будет на Донбассе
19:46 - об информации Ходорковского и учениях РФ
20:07 - Мы не готовы
20:20 - У Сивкове и атаке на Крым
21:38 - О ракетах в Херсоне
22:25 - об Отставке Пашиняна
23:00 - Турки пойдут в Сирию и Ливию
23:50 - Турки наступят, как только начнется донбасская Цусима
24:10 - О Байроктарах
24:27 - О Строительстве АЭС в Турции на русские деньги и подарке от Путина
26:00 - Ничего уже нельзя изменить
26:18 - о западной работе с молодежью
26:42 - Альянс Прилепина с Бородаем
27:35 - Прилепин и Кадыров
28:05 - Визит французов на Азов
30:15 - Связи Стрелкова во Власти
31:36 - о неисправности техники ДНР и преимуществах укров
32:37 - О Шевченко
34:08 - О Полторанине
34:46 - О Малофееве
35:37 - Стрелков на Донбасс не вернется
36:52 - О Бородае
37:49 - После дебальцево в 2015 г. ополчение погибает
38:08 - без России ополчение погибнет
39:39 - скоро 7 лет с момента входа Стрелкова на донбасс
40:07 - Кремль ответственен за Донбасс и будет отвечать всегда
40:58 - О Бериче
42:17 - О Подоляке
44:47 - Об Аксенове и его родственниках в Израиле
45:34 - О бредовых слухах
46:33 - О "Манифесте" Дугина
46:46 - О "Манифесте" Охлобыстина и его мерзости
47:59 - О "Движухе" на границе Крыма и возможной атаке на Русский Крым
48:53 - О подготовке укров к провокации Кремль осведомлен и стягивает оборону к Ростову
49:32 - О бедности в России по сравнении с Украиной
49:57 - О Кургиняне
50:40 - Об Аресте Абхаза
52:25 - о НАТО
53:20 - Турки - серьезные противники
54:21 - Экономические проблемы Турции - стимул для выплеска агрессии во вне
55:28 - О событиях 2014 г. и Атамане Козицыне
56:42 - О Признании ЛНР и ДНР со стороны Кремля
57:06 - О Прогнозах и Оценках со стороны Стрелкова
57:21 - Китай не войдет на территорию РФ , пока в России не установится прозападный режим
57:57 - Китай поддерживает сибирский сепаратизм
58:20 - Китайцы могут взять Сибирь
58:50 - о Наградах Козицына
1:00:20 - Генерал СВР - проект Киева
1:00:53 - Стрелков - фаталист ; Стрелков не пойдет на предательство
1:01:24 - Манифест Дугина - тяжелый бред, Дугин призван отвлекать внимание
1:02:14 - О Жене Квачкова
1:02:37 - Никто не избирается во власть, кроме симулянтов и клоунов
1:03:07 - О Зюганове
1:03:45 - Политика РФ - Это шоу
1:04:10 - мы не знаем, что будет с РФ
1:04:27 - Никто не знает, что будет дальше
1:04:44 - в РФ сохраняется видимость порядка
1:05:02 - РФ - почти не имеет веса в мировой экономике и будет падать еще ниже
1:06:27 - Украина - часть России, как и Беларусь
1:06:36 - Без России Украина будет умирать и деградировать
1:07:11 - Об ужасном положении Китая в начале ХХ века
1:08:05 - О Бурном росте Китая в начале XXI века
1:08:23 - Сейчас годы быстро летят
1:08:25 - Огромные человеческие ресурсы Китая пока еще источник его погресса
1:08:51 - Россия в убогом состоянии и будет только падать дальше
1:09:09 - о КНДР
1:09:26 - КНДР никому не нужна, там нет ни природных ресурсов, ни человеческого капитала
1:09:48 - КНДР - Вассал Китая
1:10:17 - Россия - многовекторна
1:10:47 - Байден, сделал первый маленький шаг к удару по Путину
1:11:36 - О будущем Курил, в случае гибели РФ
1:11:59 - О Соборе Святой Софии
1:12:51 - Большинство населения Константинополя - потомки не тюркских народов
1:13:28 - Эрдоган - Халиф
1:14:18 - О невозможности строить РФ без объединения всего народа
1:15:24 - Об одинаковых проблемах РФ и Украины и гибели обеих стран
1:16:17 - Если бы не убеждения, Стрелков "был бы на программах у Скабеевой"
1:17:09 - о Мотор Сич
1:17:55 - Украину в ЕС не возьмут, но и к Путину никто не хочет
1:18:22 - Британский король и его семья могли бы спасти Николая Второго
1:19:18 - О Якове Шиффе
1:20:20 - Западу не нужны ракеты на Украине ; Украина не нужна западу для военных целей
1:21:29 - Россия влезла в Сирию по просьбе американцев и воюет вместо них
1:22:00 - Западу Россия не нужна
1:22:28 - Запад мыслит в долгосрочную перспективу
1:23:40 - Польша лучше Украины для западных стратегов
1:23:53 - О Снятии ограничений и огромном митинге
1:24:28 - В случае митингов Навального, русские националисты получат выгоду
1:24:49 - Монолог Стрелкова
1:25:05 - Конец
Источник: РОЙ ТВ https://www.youtube.com/channel/UC7wqeVwzexXNUb25RqxtoeA
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