JFK MURDER ON THE DOLLAR BILL!

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INSANE! THE REAL PROOF OF JFK'S TRAGIC ASSASSINATION HAS ALWAYS BEEN BEFORE HUMANITY BUT, HUMANS NEVER EVER LOOKED FOR IT LIKE 9/11 AND OTHER GOVERNMENT FALSE FLAGS. SADLY, AS I EXPOSE ALL THIS FEW PEOPLE GIVE A DAMN ANYMORE. AMERICA IS BEING DESTROYED FROM WITHIN NOW AND ALL PEOPLE THINK ABOUT IS SPENDING MONEY THEY DON'T HAVE DAH! WHEN THE SATANIC FEDERAL RESERVE FLIP THE MAKET INTO A CRYPTO WORLD THEIR FREEDOMS WILL DISAPPEAR! WAKEUP NOW FOR FACE TOAL TYRANNY IN THE VERY NEAR FUTURE...WAKEUP! SEND THIS VIDEO TO EVERYONE PLEASE...