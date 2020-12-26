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Истории победы над раком альтернативными методами. Рак мозга и меланома
Boris Grinblat
Boris Grinblat
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44 views • December 26, 2020
Джеральду Митчеллу был поставлен диагноз астроцитома 4 стадии (рак мозга) в мае 2014 года. После хирургического удаления опухоли врачи дали ему 12-18 месяцев, чтобы «завершить свои дела». Удивленный таким заявлением, он решил, что просто так не сдастся и начал искать альтернативные методы лечения, хотя врачи сказали ему, что альтернатив химиотерапии и радиации, не существует. Сотрудники больницы были даже расстроены Джеральдом, когда он отклонил их варианты.

Джеральд начал своё альтернативное лечение с 9-месячного очищения тела, которое включало в себя периодическое голодание, вегетарианскую диету и отказ от сахара. В результате он потерял почти 50 фунтов веса (22,68 кг) и почувствовал себя лучше, чем когда-либо раньше. Он даже начал регулярно играть в гольф и хоккей! Помимо этого Джеральд использовал внутривенные вливания витамина С, а также другие натуральные протоколы, включающие в себя принятие ряда минеральных и витаминных добавок. Джеральд продолжает свой протокол лечения и по сей день и говорит, что чувствует себя отлично.

21 год назад его жене Анджеле был поставлен диагноз меланома. Через два года после ее удаления, рак дал метастазы в лимфатическую систему. Анжела также решила идти альтернативным путем и получила исцеление с помощью холистической программы у натуропата Даррелла Вольфа (который принимал участие в фильме «Правда о раке»).

Джеральд и Анджела настоятельно рекомендуют, чтобы вы «прислушивались к своему внутреннему голосу», когда дело касается принятия правильного решения для вас. Также они рекомендуют провести собственное исследование, чтобы найти подходящее для вас решение. Они взяли на себя ответственность, провели исследования и нашли для себя альтернативные методы, которые помогли им победить болезнь. Послушайте их рассказ, чтобы узнать больше об их истории победы над раком.

Другие истории излечившихся от рака смотрите на нашем канале в плейлисте "Истории победы над раком альтернативными методами": https://vk.cc/7O9DZW или на нашем сайте: https://medalternativa.info/tag/healing/

Помните! Рак не является смертельным приговором! Существует огромное множество эффективных и доступных альтернативных методов его лечения, как «домашних», так и клинических.

Всю информацию об альтернативных методах лечения вы можете найти на нашем сайте https://medalternativa.info/

В первую очередь рекомендуем почитать книгу Бориса Гринблата “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”, которую можно бесплатно скачать (или заказать бумажную версию) на нашем сайте по ссылке: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/

Также смотрите документальный сериал "Правда о раке", который мы переводим: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/

Вся информация на нашем сайте предоставляется бесплатно. Изучив ее, вы сможете самостоятельно составить для себя лечебный протокол. При необходимости вы также можете получить консультацию нашего специалиста по альтернативной онкологии – натуропата Бориса Гринблата, который поможет вам составить протокол лечения исходя из вашей ситуации. Подробности – в разделе сайта «Помощь специалиста»: https://medalternativa.info/help/
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