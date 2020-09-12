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Барановирус, карательная псевдомедицина и всемирный фашизм
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42 views • September 12, 2020
Baranovirus, punitive pseudomedicine and world fascism
Скачать все песни цикла "Барановирус" можно и здесь https://yadi.sk/d/qadNGCzbS1tV7g , в mp4 здесь: https://yadi.sk/d/DSW35OfTwmGmwg
Эти mp3- и mp4-файлы могут свободно распространяться, песни из них могут свободно исполняться где угодно и кем угодно, только без изменения текстов песен.
Уже более 100 лет используется методика, основанная на триаде Коха, которая обязательно необходима для того чтобы конкретная бактерия или вирус могли быть признаны возбудителем болезни. Грубо говоря патоген должен быть выделен из организма больного в чистой культуре, затем этой чистой культурой должен быть заражен организм здорового человека, после чего этот патоген опять должен быть выделен из искусственно зараженного человека в чистой культуре.
Проверку на вшивость современной псевдомедицины устроили с так называемым ВИЧ/СПИД, когда этот лжевирус был просто придуман по принципу "не нужен новый вирус, а нужен новый тест". То есть никакую триаду Коха не применяли да и применить не могли к несуществующему вирусу. Независимыми специалистами фотографии этого лжевируса были признаны подделкой. В мире делают два вида теста на так называемый ВИЧ, причем в разных странах разные (строго только один вид теста в конкретной стране). Сделанные одновременно эти тесты практически никогда не дают вместе положительный результат. Например иссследование, проведенное в России с помощью теста "ELISA", дало 30000 положительных результатов, но только 66 (0,22% !!!) из них подтвердились другим тестом "WESTERN BLOT".
То же самое относится и к барановирусу. При этом я настаиваю на термине "барановирус", так как можно применять любые названия к чему-то не существующему. Применение же термина "коронавирус" недопустимо, так как это является кликушеским потаканием зомбоящику. Думаю и выбрали они "коронавирус" потому, что предыдущие искусственные истерии с так называемыми птичьими и свиными гриппами были не очень успешными не только в силу меньшего финансирования глобальной лжи, но и не очень психовирусного названия основного субъекта лжи. Нельзя оскорблять баранов свиными и птичьими эпитетами, им подавай корону. А то, что оскорбили собак, надев на баранов намордники, так собака друг человека - она простит.
То есть барановирус в чистом виде до сих пор не выделен, не говоря уже о триаде Коха, а так называемые PCR-тесты определяют никакой не вирус, а повышенное выделение организмом экзосом, что происходит при интоксикации организма в силу множества причин, в том числе при традиционном гриппе, классических бактериальных заражениях, отравлении некачественными продуктами питания, повышенном электромагнитном облучении организма и т.д. и т.п.
Получается картина, знакомая еще по так назваемому СПИДу, когда положительные результаты лжетестирования наблюдались при обычной беременности, гриппе и других видах ОРЗ, вакцинации от гриппа и других болезней, гепатите, туберкулезе, почечной недостаточности, ревматоидном артрите и в силу ДЕСЯТКОВ! других причин. В том числе положительные результаты МНОЖЕСТВЕННО фиксировались и у здоровых людей в результате малопонятных перекрестных реакций. Здесь тоже все логично. Непонятным образом сварганенный лжетест действительно непонятно как себя ведет.
И лжетест на барановирус аналогичным образом с высокой долей вероятности будет положительным в силу множества причин, особенно у людей, ослабленных реальными болезнями. Но и у здоровых людей тоже - не зря они уже все это отработали на так называемом СПИДе.
Таким образом не то что пандемии, а даже вируса, якобы ее вызвавшего, нет. А есть всемирный фашизм, отличительной чертой которого как раз и является вначале психоманипуляционное, а потом и силовое навязывание того, что есть, чего нет, кому жить, кому нет.
И карательная псевдомедицина, судя по предыстории со СПИДом, уже давно является пособником этого фашизма. Пожалуйста не переводите все это на конкретных врачей. Здесь имеется ввиду медицина как система. Но конкретные врачи, говорящие о смерти от барановируса ракового больного похожи на полицаев на окуппированной территории, тем более что современные гибридные войны ведутся таким способом, что относительно гуманное убийство огнестрельным оружием признано гораздо менее эффективным, чем другие способы. То есть Гитлер в гробу наверняка переворачивается. Расстрелять можно ограниченное количество людей даже по причине того, что у палачей пальцы банально на курках затекут. Оболванить же, как показыват глобальная террористическая атака с барановирусом, можно гораздо больше. А утрата человеческого облика и превращение в дрожащего барана в наморднике - это хуже смерти. Так что расстрел в этом смысле может быть и более гуманен.
Скачать все песни цикла "Барановирус" можно и здесь https://yadi.sk/d/qadNGCzbS1tV7g , в mp4 здесь: https://yadi.sk/d/DSW35OfTwmGmwg
Эти mp3- и mp4-файлы могут свободно распространяться, песни из них могут свободно исполняться где угодно и кем угодно, только без изменения текстов песен.
Уже более 100 лет используется методика, основанная на триаде Коха, которая обязательно необходима для того чтобы конкретная бактерия или вирус могли быть признаны возбудителем болезни. Грубо говоря патоген должен быть выделен из организма больного в чистой культуре, затем этой чистой культурой должен быть заражен организм здорового человека, после чего этот патоген опять должен быть выделен из искусственно зараженного человека в чистой культуре.
Проверку на вшивость современной псевдомедицины устроили с так называемым ВИЧ/СПИД, когда этот лжевирус был просто придуман по принципу "не нужен новый вирус, а нужен новый тест". То есть никакую триаду Коха не применяли да и применить не могли к несуществующему вирусу. Независимыми специалистами фотографии этого лжевируса были признаны подделкой. В мире делают два вида теста на так называемый ВИЧ, причем в разных странах разные (строго только один вид теста в конкретной стране). Сделанные одновременно эти тесты практически никогда не дают вместе положительный результат. Например иссследование, проведенное в России с помощью теста "ELISA", дало 30000 положительных результатов, но только 66 (0,22% !!!) из них подтвердились другим тестом "WESTERN BLOT".
То же самое относится и к барановирусу. При этом я настаиваю на термине "барановирус", так как можно применять любые названия к чему-то не существующему. Применение же термина "коронавирус" недопустимо, так как это является кликушеским потаканием зомбоящику. Думаю и выбрали они "коронавирус" потому, что предыдущие искусственные истерии с так называемыми птичьими и свиными гриппами были не очень успешными не только в силу меньшего финансирования глобальной лжи, но и не очень психовирусного названия основного субъекта лжи. Нельзя оскорблять баранов свиными и птичьими эпитетами, им подавай корону. А то, что оскорбили собак, надев на баранов намордники, так собака друг человека - она простит.
То есть барановирус в чистом виде до сих пор не выделен, не говоря уже о триаде Коха, а так называемые PCR-тесты определяют никакой не вирус, а повышенное выделение организмом экзосом, что происходит при интоксикации организма в силу множества причин, в том числе при традиционном гриппе, классических бактериальных заражениях, отравлении некачественными продуктами питания, повышенном электромагнитном облучении организма и т.д. и т.п.
Получается картина, знакомая еще по так назваемому СПИДу, когда положительные результаты лжетестирования наблюдались при обычной беременности, гриппе и других видах ОРЗ, вакцинации от гриппа и других болезней, гепатите, туберкулезе, почечной недостаточности, ревматоидном артрите и в силу ДЕСЯТКОВ! других причин. В том числе положительные результаты МНОЖЕСТВЕННО фиксировались и у здоровых людей в результате малопонятных перекрестных реакций. Здесь тоже все логично. Непонятным образом сварганенный лжетест действительно непонятно как себя ведет.
И лжетест на барановирус аналогичным образом с высокой долей вероятности будет положительным в силу множества причин, особенно у людей, ослабленных реальными болезнями. Но и у здоровых людей тоже - не зря они уже все это отработали на так называемом СПИДе.
Таким образом не то что пандемии, а даже вируса, якобы ее вызвавшего, нет. А есть всемирный фашизм, отличительной чертой которого как раз и является вначале психоманипуляционное, а потом и силовое навязывание того, что есть, чего нет, кому жить, кому нет.
И карательная псевдомедицина, судя по предыстории со СПИДом, уже давно является пособником этого фашизма. Пожалуйста не переводите все это на конкретных врачей. Здесь имеется ввиду медицина как система. Но конкретные врачи, говорящие о смерти от барановируса ракового больного похожи на полицаев на окуппированной территории, тем более что современные гибридные войны ведутся таким способом, что относительно гуманное убийство огнестрельным оружием признано гораздо менее эффективным, чем другие способы. То есть Гитлер в гробу наверняка переворачивается. Расстрелять можно ограниченное количество людей даже по причине того, что у палачей пальцы банально на курках затекут. Оболванить же, как показыват глобальная террористическая атака с барановирусом, можно гораздо больше. А утрата человеческого облика и превращение в дрожащего барана в наморднике - это хуже смерти. Так что расстрел в этом смысле может быть и более гуманен.
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