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Интервью Бориса Гринблата Первому каналу ТВ. (КАК ЭТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ, А НЕ КАК ПОКАЗАЛО ТВ)
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28 views • November 05, 2020
12 февраля 2017 года на Первом канале ТВ в передаче "Воскресное время" был показан репортаж, "разоблачающий" альтернативные методы лечения.
Обманным путем для съемки этой передачи был приглашен основатель проекта «МедАльтернатива.инфо» Борис Гринблат.
Фактически, репортаж сделан с применением методов манипуляции сознания (т.е. обмана зрителей) с целью дискредитации альтернативных методов лечения вообще и работы проекта «МедАльтернатива.инфо» и Бориса Гринблата в частности.
Подробности данной истории (включая вышедший в телеэфир репортаж Первого канала) смотрите на нашем сайте по ссылке: http://medalternativa.info/tv-manipulation
Прежде, чем продолжить просмотр данного видео, рекомендуем ознакомится с вышеуказанным материалом. Это позволит понять степень наглости и масштабы
фальсификации и манипуляции, которые использует телевидение и Первый канал в частности для дискредитации правдивой, но неугодной определенным кругам информации. А поняв это, можно будет сделать выводы, насколько вообще можно доверять телевидению?
Зная, что телевидение часто приглашает представителей альтернативной медицины для участия в съемках с целью их дискредитации, интервью было снято супругой Бориса на камеру телефона. И как оказалось – не зря. Посмотрев данную видеозапись, вы узнаете, КАК ВСЁ ПРОИСХОДИЛО НА САМОМ ДЕЛЕ, и сможете сравнить с тем, КАК ЭТО БЫЛО ПОДАНО НА ТВ.
Подробности см. по ссылке: http://medalternativa.info/tv-manipulation
Обманным путем для съемки этой передачи был приглашен основатель проекта «МедАльтернатива.инфо» Борис Гринблат.
Фактически, репортаж сделан с применением методов манипуляции сознания (т.е. обмана зрителей) с целью дискредитации альтернативных методов лечения вообще и работы проекта «МедАльтернатива.инфо» и Бориса Гринблата в частности.
Подробности данной истории (включая вышедший в телеэфир репортаж Первого канала) смотрите на нашем сайте по ссылке: http://medalternativa.info/tv-manipulation
Прежде, чем продолжить просмотр данного видео, рекомендуем ознакомится с вышеуказанным материалом. Это позволит понять степень наглости и масштабы
фальсификации и манипуляции, которые использует телевидение и Первый канал в частности для дискредитации правдивой, но неугодной определенным кругам информации. А поняв это, можно будет сделать выводы, насколько вообще можно доверять телевидению?
Зная, что телевидение часто приглашает представителей альтернативной медицины для участия в съемках с целью их дискредитации, интервью было снято супругой Бориса на камеру телефона. И как оказалось – не зря. Посмотрев данную видеозапись, вы узнаете, КАК ВСЁ ПРОИСХОДИЛО НА САМОМ ДЕЛЕ, и сможете сравнить с тем, КАК ЭТО БЫЛО ПОДАНО НА ТВ.
Подробности см. по ссылке: http://medalternativa.info/tv-manipulation
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