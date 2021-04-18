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Pastor Artur Pawłowski | Wywiad Na Żywo | 18/04/2021
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0 view • September 16, 2021
Artur Pawłowski, pastor kościoła Street Church w Calgary w Albercie, wyrzucił w sobotę wielkanocną z nabożeństwa paschalnego sześciu policjantów i inspektora sanitarnego, którzy pojawili się na mszy i wtargnęli do środka w stylu nazistowskiego GESTAPO. Bezpardonowo i odważnie pastor krzyczał na policję, by opuściła posesję kościoła, gdyż ich wtargniecie było kompletnie bezprawne.
„Natychmiast wyjdźcie i nie wracajcie” - krzyczał. „Nie obchodzi mnie, co macie do powiedzenia. Na zewnątrz! Na zewnątrz z tej posesji, naziści!
Urzędnicy, którzy weszli do kościoła podczas mszy, przybyli, aby upewnić się, że kościół postępuje zgodnie z wytycznymi dotyczącymi C_O_V_I_D_19. Zrobili to bez nakazu, więc pastor Artur zmusił ich do wyjścia.
W niedzielę, 18 kwietnia 2021 będę miał przywilej przeprowadzić wywiad z bohaterskim pastorem, który opowie nam o całym wydarzeniu i pracy, jaką wykonuje w swoim kościele, na rzecz wiernych niosąc Jezusa w swoim sercu.
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by pomóc pastorowi w walce z systemem, możecie wysłać e-przelew na adres [email protected].
Możecie skorzystać z PayPal na jego stronie internetowej https://www.streetchurch.ca lub możecie przesłać darowiznę na adres - Street Church 1740 25 a ST SW Calgary Alberta Canada T3C1J9
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Strona internetowa pastora Artura: https://www.streetchurch.ca
email: [email protected]
email żony pastora: [email protected]
„Natychmiast wyjdźcie i nie wracajcie” - krzyczał. „Nie obchodzi mnie, co macie do powiedzenia. Na zewnątrz! Na zewnątrz z tej posesji, naziści!
Urzędnicy, którzy weszli do kościoła podczas mszy, przybyli, aby upewnić się, że kościół postępuje zgodnie z wytycznymi dotyczącymi C_O_V_I_D_19. Zrobili to bez nakazu, więc pastor Artur zmusił ich do wyjścia.
W niedzielę, 18 kwietnia 2021 będę miał przywilej przeprowadzić wywiad z bohaterskim pastorem, który opowie nam o całym wydarzeniu i pracy, jaką wykonuje w swoim kościele, na rzecz wiernych niosąc Jezusa w swoim sercu.
===============================================================================
by pomóc pastorowi w walce z systemem, możecie wysłać e-przelew na adres [email protected].
Możecie skorzystać z PayPal na jego stronie internetowej https://www.streetchurch.ca lub możecie przesłać darowiznę na adres - Street Church 1740 25 a ST SW Calgary Alberta Canada T3C1J9
================================================================================
Strona internetowa pastora Artura: https://www.streetchurch.ca
email: [email protected]
email żony pastora: [email protected]
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