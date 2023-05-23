© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Invents d'energia còsmica de Pier Ighina. El Tesla Reich Keely d'Itàlia. Veu italiana amb subtítols en anglès. Descripció en català.
Història de l'inventor Pier Luigi Ighina (1908-2004).
Any 1936. El Comte Giulio Gamberini, un ric terratinent, es casa amb la seva germana, i convida al seu germà a traslladar-se a una finca de Imola. Ighina accepta i utilitza la propietat per a les seves recerques.
La finca on treballa Ighina es troba en el centre del autòdrom on es duen a terme carreres de bòlids o de motos. Però al principi l'inventor manté la seva oposició a les curses de vehicles motoritzats provocant pluges en el circuit cada cop que hi ha una cursa. Segons el periodista esportiu Angelo del Pozzo, el 1990, quan tot estava a punt per a la cursa, van arribar uns núvols i increïblement va ploure a sobre del circuit.
Ighina mai no va patentar els seus invents.
Durada: 11 minuts i 52 segons. Idioma: Veu en italià amb subtítols en anglès. A partir de l'instant 6 minuts i 28 segons està desactivat el so del vídeo.
Per a més informació consulteu el següent vídeo en italià:
Pier Luigi Ighina - L'uomo delle nuvole.
https://odysee.com/@AICONFINIDELMONDO:6/Pier-Luigi-Ighina---L'uomo-delle-nuvole:e