Промо Вебинар Рак молочной железы

Видеозапись онлайн-семинара Бориса и Инги Гринблат. 8 часов эфира.





Этот семинар для тех, кто:

• Получил такой диагноз и не знаком с альтернативным традиционному лечению подходом

• Ищет или решил лечиться натуральными методами, но не имеет достаточно информации для этого

• Получил диагноз РМЖ без какой либо симптоматики и хочет избежать калечащего лечения

• Боится этого диагноза и/или делает регулярные маммографии





Темы семинара

1. Псевдо профилактика РМЖ официальной медициной

2. Профилактика РМЖ

3. Эстрогеновый баланс, ксеноэстрогены, фитоэстрогены

4. Жизнь как профилактика рака, а не причина

5. Основные причины РМЖ

6. Принципы натурального подхода к лечению РМЖ

7. Безопасный быт, уход за собой. Ежедневные лайфхаки, отношения в семье как профилактика





На семинаре вы узнаете ответы на следующие вопросы

 Какой вид РМЖ не считается больше онкологическим диагнозом

 Какой вид РМЖ на 99% не даст прогрессирования

 Что такое ксено-эстрогены, фито-эстрогены и их роль в образовании и лечении РМЖ

 Как связан стресс и эстрогеновый баланс

 Что такое Эмошенал Фреедом Текник (Техника Эмоционального Освобождения)

и многое другое





Ведущие семинара:

Борис Гринблат - Натуропат, исследователь натуральных методов лечении онкологии, Участник проекта "Правда О Раке"- Глобальный поиск методов лечения, Основатель проекта Медальтернатива.инфо, автор книги "Дианоз-рак. Лечиться или жить"

Инга Гринблат - Автор, активист, блогер, мама 2-х детей, ЗОЖник со стажем.





Рекомендация для тех, кто рассматривает покупку видеозаписи в семинара "Профилактика и лечение РМЖ"

Если вы планируете участие в этом семинаре и не знакомы с проектом Медальтернатива.инфо , не читали книгу Бориса Гринблата "Диагноз-Рак. Лечиться или Жить" или не знакомы с работами Бориса (основателя проекта Медальтернатива.инфо), то мы рекомендуем вам познакомиться с ними до покупки вебинара.

Для тех, кто не знаком с Натуральной концепцией лечения болезней и в частности рака и/или не рассматривал альтернативные методы лечения рака - информация полученная на вебинаре может быть довольно сложной для восприятия.





Видеозапись семинара - около 8 часов эфира. Доступ в течение 28 дней после оплаты

Приобрести видеозапись: https://borisandinga.com/breastcancer_prevention