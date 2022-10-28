Промо Вебинар Рак молочной железы

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Видеозапись онлайн-семинара Бориса и Инги Гринблат. 8 часов эфира.
Этот семинар для тех, кто:
• Получил такой диагноз и не знаком с альтернативным традиционному лечению подходом
• Ищет или решил лечиться натуральными методами, но не имеет достаточно информации для этого
• Получил диагноз РМЖ без какой либо симптоматики и хочет избежать калечащего лечения
• Боится этого диагноза и/или делает регулярные маммографии
Темы семинара
1. Псевдо профилактика РМЖ официальной медициной
2. Профилактика РМЖ
3. Эстрогеновый баланс, ксеноэстрогены, фитоэстрогены
4. Жизнь как профилактика рака, а не причина
5. Основные причины РМЖ
6. Принципы натурального подхода к лечению РМЖ
7. Безопасный быт, уход за собой. Ежедневные лайфхаки, отношения в семье как профилактика
На семинаре вы узнаете ответы на следующие вопросы
Какой вид РМЖ не считается больше онкологическим диагнозом
Какой вид РМЖ на 99% не даст прогрессирования
Что такое ксено-эстрогены, фито-эстрогены и их роль в образовании и лечении РМЖ
Как связан стресс и эстрогеновый баланс
Что такое Эмошенал Фреедом Текник (Техника Эмоционального Освобождения)
и многое другое
Ведущие семинара:
Борис Гринблат - Натуропат, исследователь натуральных методов лечении онкологии, Участник проекта "Правда О Раке"- Глобальный поиск методов лечения, Основатель проекта Медальтернатива.инфо, автор книги "Дианоз-рак. Лечиться или жить"
Инга Гринблат - Автор, активист, блогер, мама 2-х детей, ЗОЖник со стажем.
Рекомендация для тех, кто рассматривает покупку видеозаписи в семинара "Профилактика и лечение РМЖ"
Если вы планируете участие в этом семинаре и не знакомы с проектом Медальтернатива.инфо , не читали книгу Бориса Гринблата "Диагноз-Рак. Лечиться или Жить" или не знакомы с работами Бориса (основателя проекта Медальтернатива.инфо), то мы рекомендуем вам познакомиться с ними до покупки вебинара.
Для тех, кто не знаком с Натуральной концепцией лечения болезней и в частности рака и/или не рассматривал альтернативные методы лечения рака - информация полученная на вебинаре может быть довольно сложной для восприятия.
Видеозапись семинара - около 8 часов эфира. Доступ в течение 28 дней после оплаты
Приобрести видеозапись: https://borisandinga.com/breastcancer_prevention