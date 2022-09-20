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Consignes aux parents d’élèves concernant la C-19, en ce lundi, 19 septembre 2022
webzen
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1 view • September 20, 2022

Petit erratum en début de vidéo lorsque je mentionne le 33,6MM$ en pertes pour la première moitié de 2022 à la CDPQ, la nouvelle est sortie le 17 août 2022 et non aujourd'hui, désolé:


https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4311


--


Pour ma première nouvelle à discuter, on plonge dans les "Consignes aux parents d’élèves concernant la C-19" qui nous rappellent que la C n'est absolument pas terminée, dans les milieux scolaires de la province:


https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4407


Et ce, même si Joe Biden a déclaré que "la pandémie est terminée"!


https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4404


--


À propos de la prière, en s'inspirant de la technique de Neville Goddard , voici un exemple que vous pouvez adapter à volonté, pour vos besoins spécifiques:


"Merci de m'avoir entendu, merci de m'avoir béni avec tout ce que je pouvais désirer! L'argent, l'amour, les affaires, les relations, la santé, le bonheur. Je suis tellement reconnaissant de tout posséder maintenant!"


Bien utilisée, ça peut vous aider à obtenir ce que vous voulez et éviter de rester dans l'énergie de ce que vous ne voulez pas.


Influez sur votre réalité en la créant depuis le niveau subatomique.


Assumez la sensation du désir réalisé et il pourra ensuite se manifester dans votre réalité. Ne vous épuisez pas à demander des choses. Imprimez le portrait de vos désirs sur votre propre imagination. En ce sens, l'imagination est le moyen par lequel vous activez l'effet de l'observateur qui influence votre réalité.


--


Ma nouvelle plateforme sociale https://notesutiles.locals.com/ vous permet de participer en tant que...


Membre = gratuit

Supporteur = 2$ / mois, pour commenter et publier, sans shadow-banning


--


Pour découvrir le parti Québec Intégrité de Nancy Rochon, c'est ici:


https://forum.libertes.ca/viewtopic.php?t=1999


http://www.quebecintegrite.org/


--


Le nombre de candidats participants à la campagne électorale québécoise, en vue du scrutin du 3 octobre 2022, peut être consulté, ici:


https://forum.libertes.ca/viewtopic.php?t=2032


--


Voici le profil-VK de Jonathan Blanchette, chef de l'Union nationale qui explore des aspects moins souvent abordés des potentiels de gouvernance:


https://vk.com/jol39indigo


--


Santé Canada approuve le vaccin expérimental COVID de Pfizer pour les bébés de six mois:


https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4381


Moderna a 34 vaccins en développement et veut en lancer plusieurs d’ici 2026:


https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4379


--


La 5G... sous les océans:


https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4377


Diana Lenska qui parle de la 5G... dans les océans:


https://forum.libertes.ca/viewtopic.php?t=1986


--


Si vous voulez m'aider avec un don, c'est ici:


https://paypal.me/logixca


https://donorbox.org/claude-gelinas


Par Interac: [email protected]

Q = Ton nom et R = Claude


Merci beaucoup de m'encourager.


--


Archive: https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4408


--

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