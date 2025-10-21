Саммит Мира в Египте 2025 г по Газе. Апостолы Фома Близнец, Иаков Меньший, Симон Зилот Кананит, Иуда Фаддей Леввей

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ДОКУМЕНТ с переводом
pdf https://drive.google.com/file/d/1D6VMHHqP7Aly8bEo1SHB6wNV42uAvVrC/view?usp=sharing
doc https://docs.google.com/document/d/1QBCnIcIKemZ1-XJYUSIQWjarrrA3c-kJ/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
odt https://drive.google.com/file/d/1HVnpFPiBT8oKask7Wk6Rsmrr5JTIVUN8/view?usp=sharing
Ориг. англ.
https://docs.google.com/document/d/1XFX9OkqwojI0EPIe0TCyp5_KztfSOYn9/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1fS5FVH12j2RsNrf371LLEfuAFEcCabeq/edit?usp=drive_link&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/1UwLqkEvFgEgSLeQCjVHqe-d4ggSBO95y/view?usp=sharing
Обсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba
группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh
Фрагменты:
“На этой неделе мы продолжили изучать тему 12 Апостолов, поскольку они уже восседают на своих престолах и судят 12 колен Израиля. Мы говорили о Фоме (Близнеце), Иакове (Меньшем/Младшем), Симоне (Зилоте) и Иуде (Фаддее)… Для нас было благословением узнать об Апостолах и о том, какой путь проделал каждый из них с Господом, после того, как Он избрал их.
12-ти Апостолам было дано обетование, что они воссядут на престолах “в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей”. Мы видим это пакибытие (g3824 παλιγγενεσία — возрождение, обновление) в Откр 5:13…
Мирное Соглашение по сектору Газа / Gaza Peace Deal, cаммит в Египте 2025 г.
Мы наблюдаем дальнейшее исполнение пророчества из 11-й главы Даниила, касающееся антихриста Дональда Трампа.
Дан 11:24 Он войдёт в мирные и плодоносные страны, и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его…
Dan 11:24 KJV “He shall enter peaceably” = “он войдёт/прийдёт мирно” https://biblehub.com/kjv/daniel/11.htm
Этот стих говорит о 1-м визите Трампа на Ближний Восток, когда он посетил Иерусалим в 2017 г. Затем он совершил то, что не удавалось сделать ни одному из предыдущих американских президентов — заключение Соглашений Авраама / Abraham Accords Peace Deal.
В период Хануки 2017 г. Трамп объявил о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Мы видим это пророчество в Данииле 11:45.
Дан 11:45 Он поставит шатры своего дворца между морями на славной святой горе.
Dan 11:45 KJV And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountain. https://biblehub.com/kjvs/daniel/11.htm
Если рассматривать “дворец” (в Синод. переводе “царские шатры”) в соврем. понимании как здание посольства, то этот стих указывает на перенос амер. посольства “с берега моря”, т. е. от Средиземного моря, из Тель-Авива, к “славной святой горе”, т. е. в Иерусалим.
Мы видим недавнюю поездку (13 октября 2025 г.) Трампа в Иерусалим в Данииле 11:41
Дан 11:41 И войдёт он в прекраснейшую из земель…
После того, как он вошёл в "славную землю" (Израиль) , он поехал в Египет, о чём мы читаем в следующем стихе.
Дан 11:42 И прострёт руку свою на разные страны; не спасётся и земля Египетская.”
Фома Близнец
g2381 Θωμᾶς https://bible.by/strong-greek/2381/
g1324 Δίδυμος https://bible.by/strong-greek/1324/
Симон Зилот Кананит
https://bible.by/lexicon/btd/word/1738/
g2207 Ζηλωτής https://bible.by/strong-greek/2207/
g2581 Κανανίτες https://bible.by/strong-greek/2581/
Иуда Фаддей Леввей
g2280 Θαδδαῖος https://bible.by/strong-greek/2280/
g3002 Λεββαῖος https://bible.by/strong-greek/3002/
Lebbaeus = "a man of heart (человек с сердцем)" https://www.blueletterbible.org/lexicon/g3002/kjv/tr/0-1/
“Пакибытии” в Мф 19:28 g3824 παλιγγενεσία
возрождение, обновление
о новом веке, когда мир будет обновлён и восстановлен, и установлено будет царство Христа
https://bible.by/strong-greek/3824/
https://www.blueletterbible.org/lexicon/g3824/kjv/tr/0-1/
Календарь Еноха на 2025 г
русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view
англ https://leelandjones.com/enoch-calendar
