Саммит Мира в Египте 2025 г по Газе. Апостолы Фома Близнец, Иаков Меньший, Симон Зилот Кананит, Иуда Фаддей Леввей
ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/1D6VMHHqP7Aly8bEo1SHB6wNV42uAvVrC/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1QBCnIcIKemZ1-XJYUSIQWjarrrA3c-kJ/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1HVnpFPiBT8oKask7Wk6Rsmrr5JTIVUN8/view?usp=sharing


Ориг. англ.

https://docs.google.com/document/d/1XFX9OkqwojI0EPIe0TCyp5_KztfSOYn9/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1fS5FVH12j2RsNrf371LLEfuAFEcCabeq/edit?usp=drive_link&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/1UwLqkEvFgEgSLeQCjVHqe-d4ggSBO95y/view?usp=sharing


Обсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh


Фрагменты:

“На этой неделе мы продолжили изучать тему 12 Апостолов, поскольку они уже восседают на своих престолах и судят 12 колен Израиля. Мы говорили о Фоме (Близнеце), Иакове (Меньшем/Младшем), Симоне (Зилоте) и Иуде (Фаддее)… Для нас было благословением узнать об Апостолах и о том, какой путь проделал каждый из них с Господом, после того, как Он избрал их.

12-ти Апостолам было дано обетование, что они воссядут на престолах “в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей”. Мы видим это пакибытие (g3824 παλιγγενεσία — возрождение, обновление) в Откр 5:13…


Мирное Соглашение по сектору Газа / Gaza Peace Deal, cаммит в Египте 2025 г.


Мы наблюдаем дальнейшее исполнение пророчества из 11-й главы Даниила, касающееся антихриста Дональда Трампа.

Дан 11:24 Он войдёт в мирные и плодоносные страны, и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его…

Dan 11:24 KJV “He shall enter peaceably” = “он войдёт/прийдёт мирно” https://biblehub.com/kjv/daniel/11.htm

Этот стих говорит о 1-м визите Трампа на Ближний Восток, когда он посетил Иерусалим в 2017 г. Затем он совершил то, что не удавалось сделать ни одному из предыдущих американских президентов — заключение Соглашений Авраама / Abraham Accords Peace Deal.

В период Хануки 2017 г. Трамп объявил о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Мы видим это пророчество в Данииле 11:45.

Дан 11:45 Он поставит шатры своего дворца между морями на славной святой горе.

Dan 11:45 KJV And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountain. https://biblehub.com/kjvs/daniel/11.htm

Если рассматривать “дворец” (в Синод. переводе “царские шатры”) в соврем. понимании как здание посольства, то этот стих указывает на перенос  амер. посольства “с берега моря”, т. е. от Средиземного моря, из Тель-Авива, к “славной святой горе”, т. е. в Иерусалим.


Мы видим недавнюю поездку (13 октября 2025 г.) Трампа в Иерусалим в Данииле 11:41

Дан 11:41 И войдёт он в прекраснейшую из земель…

После того, как он вошёл в "славную землю" (Израиль) , он поехал в Египет, о чём мы читаем в следующем стихе.

Дан 11:42 И прострёт руку свою на разные страны; не спасётся и земля Египетская.”


Фома Близнец

g2381 Θωμᾶς https://bible.by/strong-greek/2381/

g1324 Δίδυμος https://bible.by/strong-greek/1324/


Симон Зилот Кананит

https://bible.by/lexicon/btd/word/1738/

g2207 Ζηλωτής https://bible.by/strong-greek/2207/

g2581 Κανανίτες https://bible.by/strong-greek/2581/


Иуда Фаддей Леввей

g2280 Θαδδαῖος https://bible.by/strong-greek/2280/

g3002 Λεββαῖος https://bible.by/strong-greek/3002/

Lebbaeus = "a man of heart (человек с сердцем)" https://www.blueletterbible.org/lexicon/g3002/kjv/tr/0-1/


“Пакибытии” в Мф 19:28 g3824 παλιγγενεσία

возрождение, обновление

о новом веке, когда мир будет обновлён и восстановлен, и установлено будет царство Христа

https://bible.by/strong-greek/3824/

https://www.blueletterbible.org/lexicon/g3824/kjv/tr/0-1/


Календарь Еноха на 2025 г

русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view

англ https://leelandjones.com/enoch-calendar


См. также


Протокол от 16 февраля 2025 г. Трамп и Газа. Антихрист в 11-й главе Даниила, что уже исполнилось https://drive.google.com/file/d/1H2m0UjJtIN1ky8huy0c_7vTqHyM98O5o/view


Разоблачение антихриста. Сын погибели явлен https://cloud.mail.ru/public/cMaN/i2xqaecpZ


Протокол 7 сентября 2025 г. Апостолы Андрей, Пётр, Иаков Завеедев и Иоанн. Столпы Церкви https://drive.google.com/file/d/16AilWGR1-Yr8e-L09FOEvZlCiJJZv1DG/view


Протокол 21 сентября 2025 г. Апостолы Филипп, Варфоломей и Матфей

https://drive.google.com/file/d/1ciSkgBWsItj0R5fyyAYv7DG4oQKWngue/view


Keywords
donald trumpjudehamasarmageddonjudaszealotisrael warbibliyaleeland jones in russiankto antihristvoyna12 kolen izrailya11 glava daniilahristianskie muchenikimirnoe soglashenie12 apostledvenadcat apostolovfoma blizneciakov menshyi mladshiysimon zilot kananitiuda brat gospodenjames the less youngergaza peace summittrump peace deal 2025gaza peace summit egypt
