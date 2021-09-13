Dr Peter Mc Collough: Riesgo de Vacunar Mujeres Embarazadas

En el embarazo hay rangos de seguridad muy estrechos en el uso de medicamentos. Nunca se usan medicamentos nuevos en mujeres embarazadas.



Dr Peter Mc Collough:



"Una mujer embarazada ni siquiera bebería una copa de vino porque le preocupa la salud de su bebé. ¿Por qué se aplicaría en su cuerpo una inyección de material genético nuevo y no aprobado?"



Según estudios hay una probabilidad del 83% de perdida fetal en mujeres embarazadas en el primer trimestre cuando se les inyecta una vacuna Covid-19. Mujeres embarazadas nunca deben vacunarse.