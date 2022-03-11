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Russland deckt geheimes US-Bio-Waffen-Programm in Ukraine auf
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DRAN BLEIBEN: https://www.brighteon.com/channels/awaker
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Russland fordert von USA Erklärungen zu biologischen Laboren in Ukraine
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Russland erklärt, in der Ukraine Biowaffenanlagen entdeckt zu haben, die mit den USA in Verbindung stehen und offenbar ausschließlich für militärische Zwecke bestimmt sind.
Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Zakharova, äußerte, Washington schulde Moskau und der Welt eine Erklärung. Erstens sei die Ukraine ein Nachbarland Russlands, und zweitens könnte dies die weltweiten Bemühungen der USA zur Bekämpfung von Massenvernichtungswaffen als heuchlerisch erscheinen lassen: „In Anbetracht der Tatsache, dass wir Beweise haben, die nicht widerlegt werden können, fordern wir Sie auf, Einzelheiten zu nennen. Die Welt muss erfahren, was Sie zu tun beabsichtigten, zu welchem Zweck und innerhalb welcher Frist. Welchen Umfang hatten die so genannten biologischen Aktivitäten der Ukraine?“
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Mio. Menschen stehen friedlich auf gegen Diktatur❗️Schließt Euch an❗️
• Spazieren • Fahrzeug-Konvoi • Gegenseitig Helfen und Einladen •
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Zakharova, äußerte, Washington schulde Moskau und der Welt eine Erklärung. Erstens sei die Ukraine ein Nachbarland Russlands, und zweitens könnte dies die weltweiten Bemühungen der USA zur Bekämpfung von Massenvernichtungswaffen als heuchlerisch erscheinen lassen: „In Anbetracht der Tatsache, dass wir Beweise haben, die nicht widerlegt werden können, fordern wir Sie auf, Einzelheiten zu nennen. Die Welt muss erfahren, was Sie zu tun beabsichtigten, zu welchem Zweck und innerhalb welcher Frist. Welchen Umfang hatten die so genannten biologischen Aktivitäten der Ukraine?“
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