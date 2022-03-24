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ВОЙНА НЕИЗБЕЖНА. Если сдадим Донбасс, о нас начнут вытирать ноги с требованием сдать Крым (ноябрь 2021))
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53 views • March 24, 2022
Беседа на площадке Свободная Пресса
"Война неизбежна, но Россия сама атаковать Украину не будет от слова - никогда. Даже когда это было выгодно, бескровно, Российская Федерация этого не сделала.
Военно-политическому руководству надо возрождать проект «Новороссия».
Если не вступиться за республики Донбасса, сделать вид, что это внутриукраинское дело, то Донецк и Луганск будут взяты через несколько дней".
Содержание
00:00 – приветствие, Игорь Всеволодович Стрелков
0:37 - война между Россией и Украиной стала наиболее вероятной, начиная с осени 2014 года, а после 2016 - неизбежной вообще
1:03 - В 2014-2015 годах Россия могла без войны, путем ограниченной военной операции и полноценного комплексного военно-политического или экономического давления принудить Украину к миру на Донбассе и к миру вообще. Это не было сделано
2:15 - Украина может существовать только в противостоянии с Российской Федерацией. Как анти-Россия, другого смысла у неё не существует
2:50 - Российской Федерации придётся выбирать между капитуляцией и войной
3:26 - Изначально мертворожденные Минские соглашения, которые никогда не были и не будут выполнены
5:20 – Начнёт ли Киев наступление на Донбасс 25 декабря, на католическое Рождество
6:32 - Российская Федерация сама атаковать Украину не будет, от слова - никогда. Даже когда это было чрезвычайно выгодно
8:00 - Партнеры Владимира Владимировича его шантажируют «Северным потоком-2»
8:20 – Если «Северный поток-2» прикажет долго жить, для Газпрома - это тоже катастрофа.
8:41 - Последует кампания по арестам счетов и собственности наших властителей на Западе
8:50 - Любая война не выгодна, потому что в ней всё равно будет обвинена Российская Федерация
9:01 - Кремль - перед дилеммой, оба варианта невыгодные. Первое - Украина атакует, Российская Федерация вступает в боевые действия в попытке спасти Донецк, Луганск, которые самостоятельно удержать позиции не смогут
9:56 - Если не вступиться за Донбасс, сделать вид, что это внутриукраинское дело, Донецк и Луганск будут взяты буквально через несколько дней, вслед за этим последует вопрос о Крыме.
10:53 - Буфера не будет
11:10 - Дислокация войск, возможные планы военных столкновений
13:30 - Состояние вооружённых сил ДНР и ЛНР намного более убогое, чем вооружённых сил Украины
15:44 - Как сейчас Украина будет действовать в случае атаки, мне это, как военному человеку, абсолютно понятно
18:12 - Решимость Российской Федерации, передвижение российских войск Украину не останавливает
25:25 - Основное настроение людей на Донбассе - чума на оба ваших дома.
26:25 - Большое количество людей уже просто морально «выгорели» и активно сопротивляться не готовы
27:05 - Получить российское гражданство сопряжено с бытовыми трудностями
28:22 - Репрессии будут против всех. Если Украина захватит Донбасс, они отыграются на всех, будет зачистка. Но часть населения не уверена больше в защите Российской Федерации, в этом проблема
29:30 – Российские генералы будут действовать по указаниям политического руководства
33:34 - Хороших решений нет. Капитуляция - или война. Капитуляция ничего не даст, отложит войну на какое-то время и сделает её ещё более тяжёлой.
34:07 - Война неизбежна, а если война неизбежна, в ней надо побеждать. А чтобы победить в этой войне, недостаточно будет восстановить линию фронта
34:52 - На месте нашего военно-политического руководства я бы начал возрождать проект «Новороссия», дождался наступления украинских войск, ударил бы, разгромил и гнал бы их до Одессы включительно, до Приднестровья, заодно решив бы эту проблему
39:54 - Как у Высоцкого, «Мы не успели оглянуться, а сыновья уходят в бой». Вооруженные подразделения пополняются, и с той и с другой стороны, 17-18-летними мстителями
41:06 - Включение Путиным Донбасса в экономику России - шаг предельно запоздалый. Надо было делать это 7 лет назад, полностью интегрировать ДНР и ЛНР
41:41- Единственный сильный ход Москвы - признание ДНР ЛНР и ввод на их территорию войск, для прямой защиты Донбасса
45:12 - В этой войне надо или побеждать, или капитулировать.
50:08 - Полное отсутствие хороших ходов у Кремля
https://svpressa.ru/ «Свободная пресса» — общественно-политическое СМИ
"Война неизбежна, но Россия сама атаковать Украину не будет от слова - никогда. Даже когда это было выгодно, бескровно, Российская Федерация этого не сделала.
Военно-политическому руководству надо возрождать проект «Новороссия».
Если не вступиться за республики Донбасса, сделать вид, что это внутриукраинское дело, то Донецк и Луганск будут взяты через несколько дней".
Содержание
00:00 – приветствие, Игорь Всеволодович Стрелков
0:37 - война между Россией и Украиной стала наиболее вероятной, начиная с осени 2014 года, а после 2016 - неизбежной вообще
1:03 - В 2014-2015 годах Россия могла без войны, путем ограниченной военной операции и полноценного комплексного военно-политического или экономического давления принудить Украину к миру на Донбассе и к миру вообще. Это не было сделано
2:15 - Украина может существовать только в противостоянии с Российской Федерацией. Как анти-Россия, другого смысла у неё не существует
2:50 - Российской Федерации придётся выбирать между капитуляцией и войной
3:26 - Изначально мертворожденные Минские соглашения, которые никогда не были и не будут выполнены
5:20 – Начнёт ли Киев наступление на Донбасс 25 декабря, на католическое Рождество
6:32 - Российская Федерация сама атаковать Украину не будет, от слова - никогда. Даже когда это было чрезвычайно выгодно
8:00 - Партнеры Владимира Владимировича его шантажируют «Северным потоком-2»
8:20 – Если «Северный поток-2» прикажет долго жить, для Газпрома - это тоже катастрофа.
8:41 - Последует кампания по арестам счетов и собственности наших властителей на Западе
8:50 - Любая война не выгодна, потому что в ней всё равно будет обвинена Российская Федерация
9:01 - Кремль - перед дилеммой, оба варианта невыгодные. Первое - Украина атакует, Российская Федерация вступает в боевые действия в попытке спасти Донецк, Луганск, которые самостоятельно удержать позиции не смогут
9:56 - Если не вступиться за Донбасс, сделать вид, что это внутриукраинское дело, Донецк и Луганск будут взяты буквально через несколько дней, вслед за этим последует вопрос о Крыме.
10:53 - Буфера не будет
11:10 - Дислокация войск, возможные планы военных столкновений
13:30 - Состояние вооружённых сил ДНР и ЛНР намного более убогое, чем вооружённых сил Украины
15:44 - Как сейчас Украина будет действовать в случае атаки, мне это, как военному человеку, абсолютно понятно
18:12 - Решимость Российской Федерации, передвижение российских войск Украину не останавливает
25:25 - Основное настроение людей на Донбассе - чума на оба ваших дома.
26:25 - Большое количество людей уже просто морально «выгорели» и активно сопротивляться не готовы
27:05 - Получить российское гражданство сопряжено с бытовыми трудностями
28:22 - Репрессии будут против всех. Если Украина захватит Донбасс, они отыграются на всех, будет зачистка. Но часть населения не уверена больше в защите Российской Федерации, в этом проблема
29:30 – Российские генералы будут действовать по указаниям политического руководства
33:34 - Хороших решений нет. Капитуляция - или война. Капитуляция ничего не даст, отложит войну на какое-то время и сделает её ещё более тяжёлой.
34:07 - Война неизбежна, а если война неизбежна, в ней надо побеждать. А чтобы победить в этой войне, недостаточно будет восстановить линию фронта
34:52 - На месте нашего военно-политического руководства я бы начал возрождать проект «Новороссия», дождался наступления украинских войск, ударил бы, разгромил и гнал бы их до Одессы включительно, до Приднестровья, заодно решив бы эту проблему
39:54 - Как у Высоцкого, «Мы не успели оглянуться, а сыновья уходят в бой». Вооруженные подразделения пополняются, и с той и с другой стороны, 17-18-летними мстителями
41:06 - Включение Путиным Донбасса в экономику России - шаг предельно запоздалый. Надо было делать это 7 лет назад, полностью интегрировать ДНР и ЛНР
41:41- Единственный сильный ход Москвы - признание ДНР ЛНР и ввод на их территорию войск, для прямой защиты Донбасса
45:12 - В этой войне надо или побеждать, или капитулировать.
50:08 - Полное отсутствие хороших ходов у Кремля
https://svpressa.ru/ «Свободная пресса» — общественно-политическое СМИ
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