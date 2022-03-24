ВОЙНА НЕИЗБЕЖНА. Если сдадим Донбасс, о нас начнут вытирать ноги с требованием сдать Крым (ноябрь 2021))

Игорь Стрелков 473 followers Follow 1 Share Add to... Share Report

53 views • March 24, 2022





"Война неизбежна, но Россия сама атаковать Украину не будет от слова - никогда. Даже когда это было выгодно, бескровно, Российская Федерация этого не сделала.

Военно-политическому руководству надо возрождать проект «Новороссия».

Если не вступиться за республики Донбасса, сделать вид, что это внутриукраинское дело, то Донецк и Луганск будут взяты через несколько дней".



Содержание

00:00 – приветствие, Игорь Всеволодович Стрелков

0:37 - война между Россией и Украиной стала наиболее вероятной, начиная с осени 2014 года, а после 2016 - неизбежной вообще

1:03 - В 2014-2015 годах Россия могла без войны, путем ограниченной военной операции и полноценного комплексного военно-политического или экономического давления принудить Украину к миру на Донбассе и к миру вообще. Это не было сделано

2:15 - Украина может существовать только в противостоянии с Российской Федерацией. Как анти-Россия, другого смысла у неё не существует

2:50 - Российской Федерации придётся выбирать между капитуляцией и войной

3:26 - Изначально мертворожденные Минские соглашения, которые никогда не были и не будут выполнены

5:20 – Начнёт ли Киев наступление на Донбасс 25 декабря, на католическое Рождество

6:32 - Российская Федерация сама атаковать Украину не будет, от слова - никогда. Даже когда это было чрезвычайно выгодно

8:00 - Партнеры Владимира Владимировича его шантажируют «Северным потоком-2»

8:20 – Если «Северный поток-2» прикажет долго жить, для Газпрома - это тоже катастрофа.

8:41 - Последует кампания по арестам счетов и собственности наших властителей на Западе

8:50 - Любая война не выгодна, потому что в ней всё равно будет обвинена Российская Федерация

9:01 - Кремль - перед дилеммой, оба варианта невыгодные. Первое - Украина атакует, Российская Федерация вступает в боевые действия в попытке спасти Донецк, Луганск, которые самостоятельно удержать позиции не смогут

9:56 - Если не вступиться за Донбасс, сделать вид, что это внутриукраинское дело, Донецк и Луганск будут взяты буквально через несколько дней, вслед за этим последует вопрос о Крыме.

10:53 - Буфера не будет

11:10 - Дислокация войск, возможные планы военных столкновений

13:30 - Состояние вооружённых сил ДНР и ЛНР намного более убогое, чем вооружённых сил Украины

15:44 - Как сейчас Украина будет действовать в случае атаки, мне это, как военному человеку, абсолютно понятно

18:12 - Решимость Российской Федерации, передвижение российских войск Украину не останавливает

25:25 - Основное настроение людей на Донбассе - чума на оба ваших дома.

26:25 - Большое количество людей уже просто морально «выгорели» и активно сопротивляться не готовы

27:05 - Получить российское гражданство сопряжено с бытовыми трудностями

28:22 - Репрессии будут против всех. Если Украина захватит Донбасс, они отыграются на всех, будет зачистка. Но часть населения не уверена больше в защите Российской Федерации, в этом проблема

29:30 – Российские генералы будут действовать по указаниям политического руководства

33:34 - Хороших решений нет. Капитуляция - или война. Капитуляция ничего не даст, отложит войну на какое-то время и сделает её ещё более тяжёлой.

34:07 - Война неизбежна, а если война неизбежна, в ней надо побеждать. А чтобы победить в этой войне, недостаточно будет восстановить линию фронта

34:52 - На месте нашего военно-политического руководства я бы начал возрождать проект «Новороссия», дождался наступления украинских войск, ударил бы, разгромил и гнал бы их до Одессы включительно, до Приднестровья, заодно решив бы эту проблему

39:54 - Как у Высоцкого, «Мы не успели оглянуться, а сыновья уходят в бой». Вооруженные подразделения пополняются, и с той и с другой стороны, 17-18-летними мстителями

41:06 - Включение Путиным Донбасса в экономику России - шаг предельно запоздалый. Надо было делать это 7 лет назад, полностью интегрировать ДНР и ЛНР

41:41- Единственный сильный ход Москвы - признание ДНР ЛНР и ввод на их территорию войск, для прямой защиты Донбасса

45:12 - В этой войне надо или побеждать, или капитулировать.

50:08 - Полное отсутствие хороших ходов у Кремля



«Свободная пресса» — общественно-политическое СМИ Беседа на площадке Свободная Пресса"Война неизбежна, но Россия сама атаковать Украину не будет от слова - никогда. Даже когда это было выгодно, бескровно, Российская Федерация этого не сделала.Военно-политическому руководству надо возрождать проект «Новороссия».Если не вступиться за республики Донбасса, сделать вид, что это внутриукраинское дело, то Донецк и Луганск будут взяты через несколько дней".Содержание00:00 – приветствие, Игорь Всеволодович Стрелков0:37 - война между Россией и Украиной стала наиболее вероятной, начиная с осени 2014 года, а после 2016 - неизбежной вообще1:03 - В 2014-2015 годах Россия могла без войны, путем ограниченной военной операции и полноценного комплексного военно-политического или экономического давления принудить Украину к миру на Донбассе и к миру вообще. Это не было сделано2:15 - Украина может существовать только в противостоянии с Российской Федерацией. Как анти-Россия, другого смысла у неё не существует2:50 - Российской Федерации придётся выбирать между капитуляцией и войной3:26 - Изначально мертворожденные Минские соглашения, которые никогда не были и не будут выполнены5:20 – Начнёт ли Киев наступление на Донбасс 25 декабря, на католическое Рождество6:32 - Российская Федерация сама атаковать Украину не будет, от слова - никогда. Даже когда это было чрезвычайно выгодно8:00 - Партнеры Владимира Владимировича его шантажируют «Северным потоком-2»8:20 – Если «Северный поток-2» прикажет долго жить, для Газпрома - это тоже катастрофа.8:41 - Последует кампания по арестам счетов и собственности наших властителей на Западе8:50 - Любая война не выгодна, потому что в ней всё равно будет обвинена Российская Федерация9:01 - Кремль - перед дилеммой, оба варианта невыгодные. Первое - Украина атакует, Российская Федерация вступает в боевые действия в попытке спасти Донецк, Луганск, которые самостоятельно удержать позиции не смогут9:56 - Если не вступиться за Донбасс, сделать вид, что это внутриукраинское дело, Донецк и Луганск будут взяты буквально через несколько дней, вслед за этим последует вопрос о Крыме.10:53 - Буфера не будет11:10 - Дислокация войск, возможные планы военных столкновений13:30 - Состояние вооружённых сил ДНР и ЛНР намного более убогое, чем вооружённых сил Украины15:44 - Как сейчас Украина будет действовать в случае атаки, мне это, как военному человеку, абсолютно понятно18:12 - Решимость Российской Федерации, передвижение российских войск Украину не останавливает25:25 - Основное настроение людей на Донбассе - чума на оба ваших дома.26:25 - Большое количество людей уже просто морально «выгорели» и активно сопротивляться не готовы27:05 - Получить российское гражданство сопряжено с бытовыми трудностями28:22 - Репрессии будут против всех. Если Украина захватит Донбасс, они отыграются на всех, будет зачистка. Но часть населения не уверена больше в защите Российской Федерации, в этом проблема29:30 – Российские генералы будут действовать по указаниям политического руководства33:34 - Хороших решений нет. Капитуляция - или война. Капитуляция ничего не даст, отложит войну на какое-то время и сделает её ещё более тяжёлой.34:07 - Война неизбежна, а если война неизбежна, в ней надо побеждать. А чтобы победить в этой войне, недостаточно будет восстановить линию фронта34:52 - На месте нашего военно-политического руководства я бы начал возрождать проект «Новороссия», дождался наступления украинских войск, ударил бы, разгромил и гнал бы их до Одессы включительно, до Приднестровья, заодно решив бы эту проблему39:54 - Как у Высоцкого, «Мы не успели оглянуться, а сыновья уходят в бой». Вооруженные подразделения пополняются, и с той и с другой стороны, 17-18-летними мстителями41:06 - Включение Путиным Донбасса в экономику России - шаг предельно запоздалый. Надо было делать это 7 лет назад, полностью интегрировать ДНР и ЛНР41:41- Единственный сильный ход Москвы - признание ДНР ЛНР и ввод на их территорию войск, для прямой защиты Донбасса45:12 - В этой войне надо или побеждать, или капитулировать.50:08 - Полное отсутствие хороших ходов у Кремля https://svpressa.ru/ «Свободная пресса» — общественно-политическое СМИ Keywords russiaukrainestrelkov

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