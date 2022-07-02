The Encyclopedia of Natural Remedies

Apenas alguns anos atrás, eu havia perdido minha avó para o câncer.Ela era uma velha adorável, cheia de bondade, alegria e compaixão.

Mas logo, essa doença trágica roubou sua saúde,

Enquanto eu estava lá e assistia à margem, sentindo-me impotente e perdido…

Jurei a mim mesmo que encontraria a cura para as maiores doenças da humanidade.

Isso me levou a criar a 365 Daily Health, que é minha empresa que publica informações médicas inovadoras que você não encontrará em nenhum outro lugar…

E até hoje, ajudei mais de 1 milhão de pessoas a encontrar os melhores remédios naturais para a saúde em todo o mundo.

Eu só publiquei as curas médicas mais bem pesquisadas que foram cruzadas por centenas de revistas médicas e ensaios clínicos... porque quero que meus leitores tenham as melhores informações.

Não só isso, eu também tinha 'minhas mãos no chão'... viajando pelo mundo para fornecer ajuda emergencial em crises, para locais de desastres naturais na Ásia...





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