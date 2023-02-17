'SPIKE PROTEIN' IS NOTHING MORE THAN GRAPHENE... INSIDE YOUR BODY 'SPIKING YOU' (DR. MARTÍNEZ)

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'SPIKE PROTEIN' Is NOTHING More Than GRAPHENE... Inside Your Body 'SPIKING YOU'
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DR. LUIS MARCELO MARTÍNEZ (Medical Geneticist)
PRESIDENT OF THE ARGENTINE SOCIETY OF GENETIC MEDICINE
Additional: Master's degree in Genetic Engineering and Molecular Biology
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@ WOR https://www.bitchute.com/channel/tangentopolis/
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GRAPHENE 'RAZOR BLADES' In 'VACCINE' (Dr. Andreas Noack)
https://www.bitchute.com/video/Ervbi96YgrzG/
Puerto Rico House Public Hearing: (Rep. Elizabeth Torres)
ADVERSE EFFECTS of the COV-ID VAC... (LQC translation)
https://www.bitchute.com/video/k2m0HqrmzcKo/
(SEVILLANO-DELGADO) MAGNETO-THERMAL DEPURATION TECHNIQUE
https://www.bitchute.com/video/zEOIPgFPd2PK/ [SHARE]
WARNING to all HUMANKIND: IT WAS NOT A "VACCINE" ! (Ricardo Delgado)
https://www.bitchute.com/video/jnlbnC3ADUvK/
GRAPHENE oxide PATTERNS in the "SINGRIX" (SHINGLES) CALENDAR 'VACCINE' (LQC)
[bands, ribbons, microsheets or filaments of great extension...]
https://www.bitchute.com/video/MJ9Gk3qqbAEV/
ONE DROP of COMIRNATY PFIZER "VACCINE" [LQC, OPTICAL MICROSCOPY, 19 JAN 2023]
https://www.bitchute.com/video/ZvHrk5ESehSm/
A MESSAGE TO ALL (Dr. José Luis Sevillano /La Quinta Columna)
https://www.bitchute.com/video/fG1RXdT3TOM1/
SKIN LESIONS are OCCURRING, we are told... (LQC)
https://www.bitchute.com/video/fG1RXdT3TOM1/
ROAD to TRANSHUMANISM (LQC) Rafael Yuste
https://www.bitchute.com/video/sa3aDn4niNog/
LADY LOSES her MOTHER after "INOCULATION" with what they called a "(V)VACCINE"
https://www.bitchute.com/video/oFAF5uDt4E8g/
SINGLE DROP of the PFIZER "vaccine" INJECT [LQC ANALYSIS, 26th Dec, 2022]
https://www.bitchute.com/video/vBMQnvrAflgD/
New Images of COMIRNATY PFIZER " VACUNA " [LQC / OPTICAL MICROSCOPY / 26 DEC 2022]
(TERMINUS VOID OPTICAL EDIT) https://www.bitchute.com/video/uvNlE88e9hkC/
GRAPHENE MICROBUBBLES in (One Drop) of ASTRAZÉNECA COV-ID INJECT
https://www.bitchute.com/video/2M6xUMXbR8Ik/
"Comirnaty Pfizer" C19 [LQC Review] https://www.bitchute.com/video/E5KOf1Sj3VXK/
(GRAPHENE OBJECTS, ARTIFICIAL PATTERNS & SELF-ASSEMBLY MICRO-TECH)
(LQC) GRAPHENE in "MEPIVACAINE" (local anesthetic) INJECT [B.-BRAUN]
https://www.bitchute.com/video/WBs7yZSkSakN/
(LQC) NEW IMAGES of the Comirnaty PFIZER [22 NOV 2022] LQC
https://www.bitchute.com/video/0kCMXy4WLOom/
(LQC) PFIZER "PREVENAR 13" (pneumococcal 'vaccine') INJECTION
[PT. 01] PATTERNS & STRUCTURES of GRAPHENE
https://www.bitchute.com/video/6V1jzoz5XeX9/
[PT. 02] GRAPHENE COMPATIBLE OBJECTS, MICRO-SHEETS & RIBBONS
https://www.bitchute.com/video/sImhCtnLwKDz/
DETECCIÓN DE GRAFENO EN ANESTÉSICO LOCAL DENTAL "INIBSACAIN PLUS"
(Ricardo Delgado LQC) https://www.bitchute.com/video/ql65WVTvz96w/
ANALGESIC ENANTYUM 2 ml (GRAPHENE OXIDE COMPATIBLE CHARACTERS in different patterns)
https://www.bitchute.com/video/ql65WVTvz96w/
DETECTION OF GRAPHENE IN "VAXIGRIP TETRA" INFLUENZA "VACCINE" (LQC)
https://www.bitchute.com/video/TY0OSMtMpNm6/
GRAPHENE DETECTION IN "DIFTAVAX" INJECTION [For Tetanus & Diphtheria] (LQC)
https://www.bitchute.com/video/Wdji7bazPckV/
GRAPHENE DETECTION IN INJECTABLE "LIDOCAINE" [B. BRAUM] (LQC)
https://www.bitchute.com/video/xjYYVwaQ15bC/
GRAPHENE OXIDE MICRO-SHEETS IN "INSULIN" [TOUJEO] (LQC)
https://www.bitchute.com/video/VEWEOhVtePTO/
GRAPHENE FLAKES IN CHIROMAS (2021) FLU "VACCINE" (LQC)
https://www.bitchute.com/video/ftVjEClsOHJQ/
BLOOD OF COV-ID VAXXED UNDER THE MICROSCOPE (LQC)
https://www.bitchute.com/video/G5VHS6x8Y3cC/
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