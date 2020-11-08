ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ, ΛΕΥΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ, ΛΕΣΧΗ.ΜΠΙΛΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚ _ ΣΠΑΝΙΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΑΒΒΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ

ΣΠΑΝΙΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΑΒΒΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ Η ΛΕΥΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.Η ΟΜΙΛΙΑ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 14-12-1994 ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.(25:00) Υπάρχει κι ένας άλλος προαιώνιος εχθρός που εδρεύει στην Κίνα. Θα μεταφερθούμε όμως πρώτα στην Ελληνική μυθολογία, όπου μας αναφέρει ότι έγινε ένας πόλεμος μεταξύ του Κρόνου και του Διός. Οι δύο θεοί δηλαδή. Ο Δίας ήταν ο Βασιλιάς των θεών, και ο Κρόνος ήταν ένας άλλος θεός που οδήγησε τα βήματά του εναντίον του Διός και έκανε πόλεμο.(26:03) Από την σύγκρουση αυτή, νικητής βγήκε βέβαια ο αρχηγός των θεών ο Δίας. Κατόπιν αυτός έριξε στα τάρταρα τους εχθρούς του,κι έτσι έμεινε εκείνος κυρίαρχος. Η εξορία αυτή όπου έριξε τους εχθρούς του ο Δίας, γεωγραφικός είναι τα Ιμαλάια στο Θιβέτ.(26:35) Τα Ιμαλάια, και οι λαοί που τα κατοικούν προέρχονται απο Σελτσούκους προγόνους των Τούρκων. Προσέξτε πως πηγαίνουν τα πράγματα για να έχουμε τον αιώνιο εχθρό εναντίον του Χριστιανισμού. Οι Χαζάροι, είναι μια συντριπτική πλειοψηφία των Εβραίων οι οποίοι κατέληξαν σε αυτά τα μέρη και έχουν έναν πόλεμο εναντίον του Διός.(27:20) Οι Κρόνιοι είναι πνεύματα και Δαίμονες οι οποίοι πολέμησαν σφοδρώς τους Ελληνες. Και βλέπουμε σήμερα ο πόλεμος που γίνεται εναντίον των Ελλήνων βρίσκεται στα βάθη της ιστορίας απο τη μυθολογία. Ο Φιλόσοφος Πλάτων, αναφέρει αυτό τον πόλεμο σε ενα σύγγραμά του όπου φέρει το όνομα “Τίμαιος”.(28:06) Οι Εβραίοι λοιπόν και οι Τούρκοι, μέχρι και σήμερα πολεμούν όπου βρίσκεται Ελληνας και Ορθόδοξος για να εξαφανίσουν αυτή τη φυλή απο προσώπου γής την οποία μας έχουν δώσει (αυτοί) το όνομα: “Γαλάζιοι Οπαδοί του Τριγράμματου”. Την ονομασία αυτή την έδωσαν απο το Αγιο Φώς το οποίο βγαίνει απο τον τάφο του Χριστού μας. Απο αυτό το Αγιο Φώς το θαύμα των θαυμάτων εις τους αιώνας – από τότε που ο Χριστός μας ετάφη στον τάφο του, και αναστήθηκε.(29:20) Νεότερες πληροφορίες, μας φέρουν ακριβώς και στο σημείο της εφευρέσεως των πολεμικών τεχνών απο τους οπαδούς του Αντίχριστου πού βρίσκονται στα Ιμαλάια. Οι πολεμικές τέχνες είναι μια σημερινή παγίδα όπου οδηγούνται και τα παιδιά των Ελλήνων.(30:03) Στην Ασία υπάρχει μια Αδελφότητα στα Ιμαλάια, εκεί που στήθηκε μια κρυστάλλινη πυραμίδα, την οποία έβαλαν επάνω στα Ιμαλάια. Αυτή η πυραμίδα έχει εισόδους που τις κρατούν μυστικές, και εισέρχονται μέσα στην κρύπτη της υπόγειας πυραμίδας που φιλοξενεί το λεγόμενο Λευκό Αδελφάτο. Το Λευκό Αδελφάτο έχει σκοπό να καταστρέψει όλες τις θρησκείες του κόσμου. Το κέντρο, το σημείο που χτυπούν με όλες τους δυνάμεις είναι ο Χριστιανισμός.(32:09) Η ενέργεια του Λευκού Αδελφάτου φτάνει στο σημείο να εισέρχεται στην πολιτική ζωή του κάθε κράτους. Η οργάνωση αυτή κρατάει υπό τις διαταγές της μεγάλες χώρες, κυβερνήσεις, πολλές θρησκείες χωρίς καμία εξαίρεση. Αναφέρεται με συγκεκριμένα και ατράνταχτα επιχειρήματα ότι το Λευκό Αδελφάτο δημιούργησε τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και προσπαθεί τώρα να δημιουργήσει τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.(33:54) Το Λευκό Αδελφάτο έχει για βοήθεια τον σιωνισμό, και ήταν αυτό πού έφερε στην εξουσία τον Χίτλερ, που τον εφοδίασε με ενα σύμβολο που φέρει το όνομα σβάστικα, και ερμηνεύεται “σπασμένος σταυρός”.(36:37) Οι διαβόητοι Γκρίζοι Λύκοι είναι φανατικοί Μουσουλμάνοι Τούρκοι που υπάγονται κατ΄ ευθείαν στο Λευκό Αδελφάτο, και μέσα από την λύσσα που έχουν εναντίον του Χριστιανισμού δεν ανέχονται Τούρκος επικεφαλής του Τουρκικού κράτους να έχει χαλαρή στάση.