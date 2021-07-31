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16.今話題で一番大事な〇〇について❗️世界と日本の最新動き 7月31
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1,東京地検特捜部、公明議員事務所を捜索…貸金業法違反の関係先として https://www.yomiuri.co.jp/national/20210804-OYT1T50294/
2,簡単毒抜き
The Comical Chef：
https://www.youtube.com/watch?v=3q_J6-8m9bo
8/1追加 応援📣中のkojicosiさん
大事な日本語動画
https://www.bitchute.com/video/T412FcWsE7Du
https://www.bitchute.com/video/zZzl530riArk
1,2021年7月30日 15:58 おっと！FDAは誤って心筋炎、自己免疫疾患&死亡を含む居心地の良いワクチンの副作用のリストを明らかにします (infowars.com) https://www.infowars.com/posts/oops-fda-accidentally-shows-list-of-covid-vaccine-side-effects-including-myocarditis-autoimmune-disease-death/
ギランバレー症候群
急性播種性脳炎(「ミエリンに損傷を与える脳と脊髄の炎症の短いが広範な攻撃によって特徴付けられる - 神経線維の保護カバー」NIHによると)。
横筋脊髄炎
脳炎/脊髄炎/脳脊髄炎/髄膜炎/髄膜炎/脳咽頭炎
痙攣/発作
卒中
ナルコレプシーとカタプレキシー
アナクサク
急性心筋梗塞
心筋炎/心膜炎
自己免疫疾患
死亡
妊娠と出産の結果
その他の急性脱髄症
非アナフィラキシーアレルギー反応
血小板 減少 症
播種した血管内凝固
静脈血栓塞栓症
関節炎と関節痛/関節痛
カワサキ病
ワクチン強化病
2,"We cannot require someone to be vaccinated," saying "it's a matter of privacy."
- Nancy Pelosi
April 29th, 2021
ブライトオン (brighteon.com) https://www.brighteon.com/1ee37aed-8a9e-4bd4-9a14-fcd0f81fa88d
3,共和国放送ネットワーク » アップルは、すべてのiPhoneにワクチンパスポート機能をインストールします (republicbroadcasting.org) republicbroadcasting.org/news/apple-to-install-vaccine-passport-feature-on-all-iphones/
４，反ワクチン運動 | 木原功仁哉（きはらくにや）法律事務所 KiharaKuniya Law Firm (kihara-law.jp)
https://kihara-law.jp/vaccine/
white stateとは❓
この下の方に削除された動画リンクやMIW関連記事等がありますのでご覧くださいね！
秋の10月16日には大イベントもありますので、お楽しみにお待ちくださいませ〜☺️
どこにもアップしない極秘セミナーご案内
8月1日６PM〜サムケン、9月4日４PM〜三岬＝マッスル船長がゲストスピーカーでここでは言えないぶっちゃけ、本音言いまくりセミナーをZOOMにて開催 質疑応答ではどんな質問もOK!どこにもアップしませんのでこのZOOM内だけでのぶった切りセミナーですので是非ともご参加くださいね☺️
申込リンクは私も心待ち状態❗️本音[ちょっと、ちょっと遅いよ ちゃっちゃと作成して❗️それをさっさとアップして次のイベントや他の準備したいんだからさ〜w]
あ！あった！w
美気防衛team2600万秘密ZOOMセミナーご案内
https://peatix.com/event/1991988/view
https://www.youtube.com/watch?v=l8sJ_INOXu8&;t=125s
さて、垢バン理由を問いかけていますがtrumpのように半年くらいで復活もありうると
最後の動画の内容が[よほどまずい内容だった]=[真実で拡散されたくない]とので私の存在を消したいがごとく動画をしばし上げてなかったMIW2のチャンネルもaccountBANされました！通常はその動画をあげたチャンネルだけ垢バンされるのですが、私の場合はいきなり２つとも垢バンに あの最後の動画を観た方は超ラッキー🎵
キレイナビ 恋愛成功 https://kirei-navi.jp/wp/?p=16589
内面も外面も綺麗に https://kirei-navi.jp/wp/?p=17065
内面も外面も綺麗に２ https://kirei-navi.jp/wp/?p=17313
輝くオーラ https://kirei-navi.jp/wp/?p=18641
美しい色気 輝くオーラ BLOG http://blog.livedoor.jp/affairwindows/
twitter メイン https://twitter.com/MIWMIWMIW88
twitterサブ https://twitter.com/MIWMIWMIW88RT
ブログサークル https://blogcircle.jp/user/MIWMIW
国際ネットメディア学会 https://www.kokusainetmedia.com
美気防衛team2600万 https://peatix.com/event/1991988
船瀬さんの https://seminar20210501.peatix.com
youtubeで削除された動画 https://www.brighteon.com/channels/miwchjp
連絡先は連絡先:[email protected]
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連絡先は連絡先:[email protected]
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