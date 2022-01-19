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Annalena baerbockt jetzt Russland
ChaosAndy
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24 views • January 19, 2022
Annalena Baerbock und und klare leicht verständliche Worte gehören ja nicht wirklich zusammen. Bei ihrem Auftritt in Russland zeigte sie wieder ihr Können im Erschaffen neuer Wortkreationen und freudscher Versprecher. Sie sprach von "Internetz" und redete über die "Fressefreiheit" in Deutschland. Welch ein Graus für jeden Simultanübersetzer und für mich persönlich eine Schande, durch eine Person im Ausland vertreten zu sein, die nicht einmal 5 gerade Sätze heraus bekommt.


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