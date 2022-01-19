© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Annalena baerbockt jetzt Russland
Follow
0
Share
Report
24 views • January 19, 2022
Annalena Baerbock und und klare leicht verständliche Worte gehören ja nicht wirklich zusammen. Bei ihrem Auftritt in Russland zeigte sie wieder ihr Können im Erschaffen neuer Wortkreationen und freudscher Versprecher. Sie sprach von "Internetz" und redete über die "Fressefreiheit" in Deutschland. Welch ein Graus für jeden Simultanübersetzer und für mich persönlich eine Schande, durch eine Person im Ausland vertreten zu sein, die nicht einmal 5 gerade Sätze heraus bekommt.
Ihr habt Anregungen, Hinweise oder eine andere Meinung? Ich bin offen
für jede Diskussion, solange sie nicht beleidigend wird. Schreibt mir gerne
und wir können über alles reden.
Kontakt:
Twitter: @Chaos_Andy
Email: [email protected]
Neu: gettr.com/user/chaosandy
Alternativkanäle:
Telegram reloaded: t.me/Chaos_Andy
Brighteon: brighteon.com/channels/chaosandy
Du möchtest diesen Kanal ein wenig zu unterstützen? Wir (meine drei Hunde und ich) für jede kleine Zuwendung sehr dankbar.
Freiwillige Unterstützung für Projekte oder kleine Spende für die Hunde:
Ko-Fi: ko-fi.com/chaosandy
Paypal: paypal.me/RealChaosAndy
Ihr habt Anregungen, Hinweise oder eine andere Meinung? Ich bin offen
für jede Diskussion, solange sie nicht beleidigend wird. Schreibt mir gerne
und wir können über alles reden.
Kontakt:
Twitter: @Chaos_Andy
Email: [email protected]
Neu: gettr.com/user/chaosandy
Alternativkanäle:
Telegram reloaded: t.me/Chaos_Andy
Brighteon: brighteon.com/channels/chaosandy
Du möchtest diesen Kanal ein wenig zu unterstützen? Wir (meine drei Hunde und ich) für jede kleine Zuwendung sehr dankbar.
Freiwillige Unterstützung für Projekte oder kleine Spende für die Hunde:
Ko-Fi: ko-fi.com/chaosandy
Paypal: paypal.me/RealChaosAndy
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.