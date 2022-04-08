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Cão espancado até a morte na China por causa do Covid
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1 view • April 08, 2022
🇨🇳 Bloqueio total de Xangai.
Um cão de estimação de uma das pessoas infectadas foi brutalmente espancado até a morte pelas autoridades chinesas.
🤦🏻♂️ Tenho levado esse conteúdo sobre o caos na China ao Instagram e o interessante nesta rede social é que 90% vive em Nárnia, as pessoas acham que tudo está relativamente bem e que a China está em lua de mel! Só se for com o Diabo...
Um cão de estimação de uma das pessoas infectadas foi brutalmente espancado até a morte pelas autoridades chinesas.
🤦🏻♂️ Tenho levado esse conteúdo sobre o caos na China ao Instagram e o interessante nesta rede social é que 90% vive em Nárnia, as pessoas acham que tudo está relativamente bem e que a China está em lua de mel! Só se for com o Diabo...
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