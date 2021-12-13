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CDL118 - Apprendre à connaître nos ennemis (TENIR XIV) - Jean-Jacques Crevecoeur
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37 views • December 13, 2021
lundi 13 décembre 2021 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL118:2
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
A 45'15" : Adresse MAC - Intervention Edouard Broussalian avec Astrid Stuckelberger
Lien d'origine : https://odysee.com/@AgoraTVNEWS:5/Interview_Astrid_Edouard.1280:1
Emission complète : https://odysee.com/@AgoraTVNEWS:5/Interview_Broussaliant_Astrid:a
Description originale :
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Dans cette vidéo, je vous propose d'entamer le résumé commenté de « Gouverner par le chaos », un livre écrit il y a une dizaine d'années qui nous offre les clés indispensables pour comprendre comment « ils » ont réussi à manipuler la majorité de la population et à la mettre en état d'hypnose et de sidération.
À partir des propos de Jacques Attali et de Warren Buffet, vous apprendrez à mieux connaître ces ennemis qui nous ont déclaré la guerre, à identifier les deux seuls buts qu'ils poursuivent à travers cette crise et quelle est leur finalité ultime. Grâce à cela, vous comprendrez beaucoup plus précisément pourquoi ils tiennent tellement à injecter toute la population du monde, dans ce délire totalitaire d'un contrôle absolu des populations. Un contrôle permis par un « système technique mondialisé de surveillance généralisée fondé sur la traçabilité totale des objets et des personnes. »
George Orwell et Aldous Huxley n'auraient pas osé rêver une organisation aussi raffinée et aussi diaboliquement sophistiquée…
QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net . En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Les groupes déjà existants sur Solidarita.net :
— groupe CDL104 - Droits fondamentaux : https://solidarita.net/CDL104
— groupe CDL105 - Droit du travail et COVID : https://solidarita.net/CDL105
— groupe CDL106 - Scolarité et vaccination : https://solidarita.net/CDL106
— groupe CDL107 - Pros de santé et vaccination : https://solidarita.net/CDL107
— groupe CDL115 - Les sortir de la sidération : https://solidarita.net/CDL115
— groupe CDL117 - Grève générale illimitée : https://solidarita.net/CDL117
— groupe Humour, arme de destruction massive : https://solidarita.net/cdl-humour
— groupe CDL-France - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-France-mensonges
— groupe CDL-Belgique - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Belgique-mensonges
— groupe CDL-Suisse - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Suisse-mensonges
— groupe CDL-Québec - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Quebec-mensonges
— groupe CDL-Luxembourg - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Luxembourg-mensonges
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
A 45'15" : Adresse MAC - Intervention Edouard Broussalian avec Astrid Stuckelberger
Lien d'origine : https://odysee.com/@AgoraTVNEWS:5/Interview_Astrid_Edouard.1280:1
Emission complète : https://odysee.com/@AgoraTVNEWS:5/Interview_Broussaliant_Astrid:a
Description originale :
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Dans cette vidéo, je vous propose d'entamer le résumé commenté de « Gouverner par le chaos », un livre écrit il y a une dizaine d'années qui nous offre les clés indispensables pour comprendre comment « ils » ont réussi à manipuler la majorité de la population et à la mettre en état d'hypnose et de sidération.
À partir des propos de Jacques Attali et de Warren Buffet, vous apprendrez à mieux connaître ces ennemis qui nous ont déclaré la guerre, à identifier les deux seuls buts qu'ils poursuivent à travers cette crise et quelle est leur finalité ultime. Grâce à cela, vous comprendrez beaucoup plus précisément pourquoi ils tiennent tellement à injecter toute la population du monde, dans ce délire totalitaire d'un contrôle absolu des populations. Un contrôle permis par un « système technique mondialisé de surveillance généralisée fondé sur la traçabilité totale des objets et des personnes. »
George Orwell et Aldous Huxley n'auraient pas osé rêver une organisation aussi raffinée et aussi diaboliquement sophistiquée…
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