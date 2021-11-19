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19.11.2021. Голода не будет если введут углеродное кредитование (Выпуск № 227 часть I (2)).
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6033 views • November 18, 2021
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Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:15 Ликбез о СССР и РФ в здании УМВД г Новосибирска 16 ноября 2015г. https://www.youtube.com/watch?v=u2W7m0LFjpk&;t=239s.
10:46 Письмо слушателя. СССР.
14:31 Поколение,без души и мозгов. https://www.youtube.com/watch?v=Qq2KRzujwm0.
17:45 Пророчества Авеля Тайновидца о судьбе России. https://3rm.info/publications/5506-prorochestva-avelya-tajnovidca-o-sudbe-rossii.html.
21:30 Чубайс уходит. Почему Путин решил отправить его в отставку? // Дождь. https://www.youtube.com/watch?v=UHiK-f_4tIY.
41:25 Инна Чурикова о профессии актера. Камера смотрит в мир (1988). https://www.youtube.com/watch?v=JuQYGNTaiEM.
50:45 "Нижайший поклон от батюшки Зосимы". Монахиня Иустинья. Фильм 1-й. https://www.youtube.com/watch?v=7wn7Fy4-TcE&;list=RDCMUCaoGIqRYxeb87U8L4fC7gyg&index=6.
01:00:40 о. Александр о грядущем!!! https://www.youtube.com/watch?v=sgsSzyxgKUA&;t=1s.
01:19:43 "ХРИСТА И ДУШУ НЕ ПОТЕРЯЙТЕ! ЭТА ЖИЖА - АНТИХРИСТОВА!" ПЛАМЕННАЯ ПРОПОВЕДЬ МОНАХА САВВЫ СО СВЯТОЙ ГОРЫ АФОН. https://www.brighteon.com/55e860ec-d754-49fa-9580-779d1165873f.
01:28:14 "Жизнь была радостная". Матушка Мария. Фильм 2-ой. Никольское. https://www.youtube.com/watch?v=1RaMGPPwqAY.
01:45:14 Все ли грешники будут в аду? https://www.youtube.com/watch?v=5buaEVWcuOc.
Сегодня мы обсудим такой вопрос: легитимно ли наше государство, поговорим о том хорошо ли было жить в СССР, также поговорим о пророчестве Авеля. Обсудим куда, зачем и почему уходит Чубайс. Узнаем, как на самом деле жилось людям раньше (50-70 лет назад), какого было их здоровья как сильна была их вера из интервью матушки Иустиньи. Послушаем проповедь отца Алесандра по поводу причастия, вакцинации, сертификатов. Узнаем все ли грешники попадут в ад.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:15 Ликбез о СССР и РФ в здании УМВД г Новосибирска 16 ноября 2015г. https://www.youtube.com/watch?v=u2W7m0LFjpk&;t=239s.
10:46 Письмо слушателя. СССР.
14:31 Поколение,без души и мозгов. https://www.youtube.com/watch?v=Qq2KRzujwm0.
17:45 Пророчества Авеля Тайновидца о судьбе России. https://3rm.info/publications/5506-prorochestva-avelya-tajnovidca-o-sudbe-rossii.html.
21:30 Чубайс уходит. Почему Путин решил отправить его в отставку? // Дождь. https://www.youtube.com/watch?v=UHiK-f_4tIY.
41:25 Инна Чурикова о профессии актера. Камера смотрит в мир (1988). https://www.youtube.com/watch?v=JuQYGNTaiEM.
50:45 "Нижайший поклон от батюшки Зосимы". Монахиня Иустинья. Фильм 1-й. https://www.youtube.com/watch?v=7wn7Fy4-TcE&;list=RDCMUCaoGIqRYxeb87U8L4fC7gyg&index=6.
01:00:40 о. Александр о грядущем!!! https://www.youtube.com/watch?v=sgsSzyxgKUA&;t=1s.
01:19:43 "ХРИСТА И ДУШУ НЕ ПОТЕРЯЙТЕ! ЭТА ЖИЖА - АНТИХРИСТОВА!" ПЛАМЕННАЯ ПРОПОВЕДЬ МОНАХА САВВЫ СО СВЯТОЙ ГОРЫ АФОН. https://www.brighteon.com/55e860ec-d754-49fa-9580-779d1165873f.
01:28:14 "Жизнь была радостная". Матушка Мария. Фильм 2-ой. Никольское. https://www.youtube.com/watch?v=1RaMGPPwqAY.
01:45:14 Все ли грешники будут в аду? https://www.youtube.com/watch?v=5buaEVWcuOc.
Сегодня мы обсудим такой вопрос: легитимно ли наше государство, поговорим о том хорошо ли было жить в СССР, также поговорим о пророчестве Авеля. Обсудим куда, зачем и почему уходит Чубайс. Узнаем, как на самом деле жилось людям раньше (50-70 лет назад), какого было их здоровья как сильна была их вера из интервью матушки Иустиньи. Послушаем проповедь отца Алесандра по поводу причастия, вакцинации, сертификатов. Узнаем все ли грешники попадут в ад.
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