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Dr. Vernon Coleman: "No es un tratamiento médico: es una matanza"
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134 views • November 25, 2021
Subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre.
Emitido el 22 de noviembre del 2021 en el canal de Vernon Coleman:
https://brandnewtube.com/watch/finally-medical-proof-the-covid-jab-is-quot-murder-quot_TWpj5FDYSrjRIsT.html
Este es el artículo citado por Coleman, del Dr. Steven R. Gundry.
Data del 8 de noviembre de este año:
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712
Ya incluso los CDC daban constancia de los problemas de miocarditis por el inóculo abiertamente. Ver página 3:
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-11-2-3/04-COVID-Oster-508.pdf
También es relevante considerar que desde octubre del 2020 la FDA sabía de los efectos adversos. Previo a la vacunación masiva en EEUU que inició en diciembre. Lo sabían bien. Ver página 16:
https://www.fda.gov/media/143557/download
Los CDC y FDA que, por cierto, están muy bien financiados por el cartel farmacéutico que ha tomado el mundo y a legalizado el genocidio, incluso de niños y embarazadas. Y no a demasiada gente parece importarle.
Gates y compañía siguen con sus programas de eugenesia tal como hicieron en el pasado con el proyecto PATH y la vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV), el MenAfriVac contra la meningitis en África, la vacuna de Polio que causaba Polio y que causó unos 490.000 casos de parálisis en la India, la inyección anticonceptiva Depo Provera y un largo etcétera de crímenes perpetrados por los intereses "filantrópicos" de él y los secuaces de Wall Street antes que él: como el experimento Tuskegee u Operación Manos a la Obra en Puerto Rico.
Desde los 60s ya los Rockefeller, los padres de la biología molecular y el sistema médico contemporáneo gracias al monopolio corporativo del Reporte Flexner y la asesoría de personajes centrales como Frederick Gates, buscaban infertilizar a la población. Un ejemplo es el intento de usar el Gosipol como un agente de infertilidad masculino: https://www.fertstert.org/article/S0015-0282(16)59418-7/pdf
O la vacuna contra el tétano de la Fundación Rockefeller que contenía hCG, buscando generar que las mujeres no puedan quedar embarazadas:
https://web.archive.org/web/20120425125026/http://humupd.oxfordjournals.org/content/3/4/301.full.pdf
Reporte del 68 de la Fundación Rockefeller:
https://web.archive.org/web/20120701195456/http://www.rockefellerfoundation.org/uploads/files/1496d619-017d-4b13-8a64-fce8ed4f785d-1968.pdf
Reporte del 88 de la Fundación Rockefeller:
https://web.archive.org/web/20120701195101/http://www.rockefellerfoundation.org/uploads/files/80610f05-587b-4c14-8b96-fc50c2950edc-1988.pdf
Emitido el 22 de noviembre del 2021 en el canal de Vernon Coleman:
https://brandnewtube.com/watch/finally-medical-proof-the-covid-jab-is-quot-murder-quot_TWpj5FDYSrjRIsT.html
Este es el artículo citado por Coleman, del Dr. Steven R. Gundry.
Data del 8 de noviembre de este año:
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712
Ya incluso los CDC daban constancia de los problemas de miocarditis por el inóculo abiertamente. Ver página 3:
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-11-2-3/04-COVID-Oster-508.pdf
También es relevante considerar que desde octubre del 2020 la FDA sabía de los efectos adversos. Previo a la vacunación masiva en EEUU que inició en diciembre. Lo sabían bien. Ver página 16:
https://www.fda.gov/media/143557/download
Los CDC y FDA que, por cierto, están muy bien financiados por el cartel farmacéutico que ha tomado el mundo y a legalizado el genocidio, incluso de niños y embarazadas. Y no a demasiada gente parece importarle.
Gates y compañía siguen con sus programas de eugenesia tal como hicieron en el pasado con el proyecto PATH y la vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV), el MenAfriVac contra la meningitis en África, la vacuna de Polio que causaba Polio y que causó unos 490.000 casos de parálisis en la India, la inyección anticonceptiva Depo Provera y un largo etcétera de crímenes perpetrados por los intereses "filantrópicos" de él y los secuaces de Wall Street antes que él: como el experimento Tuskegee u Operación Manos a la Obra en Puerto Rico.
Desde los 60s ya los Rockefeller, los padres de la biología molecular y el sistema médico contemporáneo gracias al monopolio corporativo del Reporte Flexner y la asesoría de personajes centrales como Frederick Gates, buscaban infertilizar a la población. Un ejemplo es el intento de usar el Gosipol como un agente de infertilidad masculino: https://www.fertstert.org/article/S0015-0282(16)59418-7/pdf
O la vacuna contra el tétano de la Fundación Rockefeller que contenía hCG, buscando generar que las mujeres no puedan quedar embarazadas:
https://web.archive.org/web/20120425125026/http://humupd.oxfordjournals.org/content/3/4/301.full.pdf
Reporte del 68 de la Fundación Rockefeller:
https://web.archive.org/web/20120701195456/http://www.rockefellerfoundation.org/uploads/files/1496d619-017d-4b13-8a64-fce8ed4f785d-1968.pdf
Reporte del 88 de la Fundación Rockefeller:
https://web.archive.org/web/20120701195101/http://www.rockefellerfoundation.org/uploads/files/80610f05-587b-4c14-8b96-fc50c2950edc-1988.pdf
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