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THE EAGLE SOARS
ARCHANGEL MICHAEL AND HERMES THOTH
COMING UP, COMING OUT NOW....THERE I GO THE EAGLE SOARS
USING LOVE, THERE I GO NOW....FREE AS BIRDS IN THE WIND WE SOAR
CATCH A WAVE, THERE I GO NOW....INTO SPACE TO CATCH THE VIEW
HIGHER STILL, SUCH A VIEW NOW...OH, MY HEART IS POUNDING STRONGER
SPREAD MY WINGS, THERE I GO NOW....IN THE MIDST OF ALL THAT IS LOVE
CLIMB ABOARD MY SHIP IS SAILING....THE EAGLE SOARING IN LOVE
WON'T YOU COME, WON'T YOU COME LOVE....USING LOVE TO SOAR THE HEAVENS
THERE WE GO, THERE WE GO NOW....IN THE MIDST OF ALL THAT IS LOVE
SOARING HIGH AS BIRDS WE ARE
REACHING THE SKIES.....SUCH A VIEW
LOOK HOW FREE I AM....CLOSE TO ALL
REACHING THE SKY....SUCH A VIEW
LOOK HOW FREE I AM.....CLOSE TO GOD
COMING UP, COMING OUT NOW.....THERE I GO, THE EAGLE SOARS
USING LOVE, THERE WE GO NOW....FREE AS BIRDS IN THE WIND WE SOAR
CATCH A WAVE, THERE WE GO NOW....INTO SPACE TO CATCH THE VIEW
HIGHER STILL, SUCH A VIEW NOW....OH, MY HEART IS POUNDING STRONGER
SOARING HIGH AS BIRDS WE ARE
REACHING THE SKY....INSTRUMENTS
REACHING THE SKY....SUCH A VIEW
LOOK HOW FREE I AM.....CLOSE TO ALL
REACHING THE SKY....SUCH A VIEW
LOOK HOW FREE I AM....CLOSE TO GOD