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ΕΛΛΑΣ ΕΑΛΩ. ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2020 ΚΛΕΙΝΟΥΝ 60 ΑΠΟ ΤΙΣ 92 ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΑΝΕ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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10 views • June 15, 2020
ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 60 ΑΠΟ ΤΙΣ 92 ΔΟΜΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΧΩΡΙΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΗΤΑΡΑΚΙΣ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΟΥ OPEN SOCIETY ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΟΤΑΝ ΑΡΠΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΕΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΕ ΔΥΣΘΕΩΡΑΤΑ ΥΨΗ, ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΓΚΡΟΣΟ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΙΟΥ ΤΩΝ ΓΚΕΗΤΣ, Π.Ο.Υ., Χαρδαλιά, Τσιόδρα και CIA.
ΚΑΙ Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ.
ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΟΥ OPEN SOCIETY ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΟΤΑΝ ΑΡΠΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΕΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΕ ΔΥΣΘΕΩΡΑΤΑ ΥΨΗ, ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΓΚΡΟΣΟ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΙΟΥ ΤΩΝ ΓΚΕΗΤΣ, Π.Ο.Υ., Χαρδαλιά, Τσιόδρα και CIA.
ΚΑΙ Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ.
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