ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΥΠΕΡΣΤΟΑΣ ΧΟΝΓΚ
ANTINWO-HELLAS
ANTINWO-HELLAS
3 views • 1 day ago

ΔΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΜΥΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗΣ-ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΥΠΕΡΣΤΟΑΣ "ΧΟΝΓΚ" ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΤΙΚΕΣ (+/-) ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΜΟΓΓΟΛΙΚΟΥ "+/-ΖΕΝ" ΤΟΥ ΘΙΒΕΤ - ΙΑΠΩΝΙΑΣ (ΛΕΥΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΟΥ ΑΔΕΡΦΑΤΟΥ). ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΜΕΡΗ ΑΛΛΗΛΟ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΜΑΣΩΝΟΙ ΤΗΣ "ΧΟΝΓΚ". ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΔΩΣΕΙ ΤΗΝ "ΑΔΕΡΦΟΤΗΤΑ" ΜΑΥΡΟ ΦΙΔΙ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΦΑΓΕ, ΘΑ ΤΟΝ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. ΚΑΙ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ 400.000 ΜΕΛΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗΣ ΥΠΕΡΣΤΟΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 4.000.000 ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΟΣΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ "ΤΡΙΑΔΩΝ" (WO-SING) ΣΕ ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΑΥΤΟ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ NEOΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΟ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΣΦΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΜΦΥΛΙΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΦΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ, ΚΑΪΝ ΚΑΙ ΑΒΕΛ, ΓΙ'ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ (2) ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΙΝΕΖΟΙ ΤΗΣ ΚΙΤΡΙΝΗΣ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗΣ ΦΥΛΗΣ, ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ, ΟΠΩΣ ΤΟ "ΠΡΟΦΗΤΕΥΣΕ" ΑΛΛΩΣΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ Ο ΠΑΤΕΡ ΠΑΪΣΙΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΛΟΣΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΟ ΤΩΝ 200.000.000 ΑΝΔΡΩΝ ΤΩΝ (ΚΙΝΕΖΩΝ) "ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΑΣ ΗΛΙΟΥ" ΤΟΥ "ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 888" (ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ) ΤΗΣ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗΣ ΚΙΝΑΣ-888 ΚΑΙ ΚΟΡΕΑΣ-777. ΚΑΙ ..."ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ" ΣΤΗΝ ΜΕΛΛΟΘΑΝΑΤΗ ΕΛΛΑΔΑ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ) ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΑΝΥΒΛΑΚΕΣ ΣΕΛΗΝΙΑΣΜΕΝΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΜΦΥΛΙΟΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ.
(Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΑΚΡΥΣ ΜΟΓΓΟΛΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΤΗΣ ΧΟΝΓΚ
"ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ TRANSIT")

Το κύριο επαναστατικό σύνθημα και ΥΠΑΤΟΣ ΟΡΚΟΣ της Χόγνκ ήταν «ΖΗΤΩ ΟΙ ΜΙΝΓΚ, ΚΑΤΩ ΟΙ ΤΣΙΝΓΚ» - " Down with Tsing ! " and "' Long live Ming ! ", ενώ τα μέλη της στις τελετουργίες τους κλήσεως δρακονιανών δαιμόνων φοράνε κόκκινες κελεμπίες, διότι το κόκκινο είναι το επίσημο χρώμα και όνομα της υπερστοάς.

societymasonicchinasecretdragonhongdragonianstriadshyperlodgewo-sing
