The Return to Jedwabne (Powrót do Jedwabnego) (2021) - A Film by Wojciech Sumliński

Investigative journalist Wojciech Sumliński, in cooperation with a Polish journalist who has lived in Toronto, Canada for many years - Violetta Kardynal, ABW (Polish NSA) major Tomasz Budzyński and a specialist in the field of Polish-Jewish relations, Dr. Ewa Kurek, are showing the truth about the unparalleled campaign against Poland raged by so-called "Corporation Holocaust".

This film shows its sources, goals and mechanisms of lies, for which the unsolved crime in Jedwabne became the foundation. "The Return to Jedwabne" is an answer to difficult questions, so far classified with the highest secrecy.



Dziennikarz śledczy Wojciech Sumliński, przy współpracy z polską dziennikarką, mieszkającą od lat w kanadyjskim Toronto - Violettą Kardynał, majorem ABW Tomaszem Budzyńskim oraz specjalistką w dziedzinie stosunków polsko-żydowskich, dr Ewą Kurek naświetlają prawdę na temat bezprzykładnej nagonki na Polskę w wydaniu “Przedsiębiorstwa Holocaust”.

Filmem tym pokazują jej źródła, cele oraz mechanizmy kłamstw, dla których fundamentem stała się zbrodnia w Jedwabnem.

Film “Powrót do Jedwabnego” to pozbawiona szacunku dla fałszywie tworzonych etykietek odpowiedź na trudne pytania opatrzone dotąd klauzulą najwyższej tajności.