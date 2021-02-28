ΤΕΡΑΤΑ, ΕΞΩΓΗΪΝΟΙ ΚΑΙ ΑΔΡΕΝΌΧΡΩΜΑ...💥 (Δείτε στην περιγραφή ΣΗΨΗ ΚΑΙ ΔΥΣΩΔΙΑ ΜΑΥΡΟΥ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ..)

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1080 views • February 28, 2021



Γράφει ο Ιωάννης Λαμπρόπουλος

Με την συλλογή των στοιχείων, μας έχει δημιουργηθεί ένα ΕΜΕΤΙΚΟ σύνδρομο. Και τα στοιχεία αποδεικνύουν πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ηγείται ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ενός κυκλώματος «ΤΡΑΦΙΚΙΝΚ» ανήλικων παιδιών,

που κακοποιούνται και πολλά εξαφανίζονται μυστηριωδώς,

ενώ υποτίθεται πως είναι «προστατευμένα» μέσα στις «ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» των ασυνόδευτων προσφυγόπουλων.

Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται με τα «ασυνόδευτα» παιδάκια,

πως τα παίρνουν μέσα από τις «δομές φιλοξενίας» και καταλήγουν να κακοποιούνται από τύπους σαν τον Λιγνάδη

και πως πολλά εξαφανίζονται και γίνονται τροφή από τους κανίβαλους σατανιστές της «υψηλής ελίτ»

και τότε θα καταλάβετε, γιατί ο πρωθυπουργός μόλις ανέλαβε την εξουσία,

ζήτησε να έχει ο ΙΔΙΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ τον έλεγχο των «ασυνόδευτων» παιδιών που έρχονται από την Τουρκία στην Ελλάδα.

Δεν ήθελε κανένας άλλος να γνωρίζει τι γίνεται, αλλά ήθελε μόνο αυτός να έχει τον έλεγχο των ασυνόδευτων παιδιών.



Γιατί όμως ενδιαφέρθηκε για τα παιδάκια, αφού οι παρέες και οι επιλογές του πρωθυπουργού, κινούνται σε ένα περίεργο χώρο περιθωριακών και ανώμαλων τύπων όπως ο Λιγνάδης,

όπως και ο στενός του συνεργάτης Νίκος Γεωργιάδης, που έχει καταδικαστεί για Παιδεραστία;



Οπότε τα παιδάκια τι τα ήθελε υπ’ ευθύνη του ο πρωθυπουργός;

Να τα «προστατέψει» από τους κινδύνους, ή να τα έχει πρόχειρα και ότι ώρα θέλει,

να τα πασάρει στους παιδεραστές και τους σατανιστές φίλους του, χωρίς να ξέρει κανένας τί γίνεται;;

Και που είναι τα τόσα παιδάκια που εξαφανίστηκαν μέχρι τώρα, μέσα από τις δομές φιλοξενίας;

Έτσι τα προστατεύει ο πρωθυπουργός;

Σε ποιούς κανίβαλους σατανιστές φίλους του τα πάσαρε και τα έφαγαν;



ΘΑ ΤΑ ΔΟΥΜΕ ΟΛΑ ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΑ ΤΕΡΑΤΑ,



………………………………………………….



Τα στοιχεία της Europol που δημοσιεύει ο Guardian σχετικά με τις ροές των «ασυνόδευτων» προσφυγόπουλων

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Europol «Από αυτά που έχουν καταγραφεί, μιλάμε για 270.000 παιδιά, που ένα μεγάλο ποσοστό αυτών είναι ασυνόδευτα

και περισσότερα από 10.000 προσφυγόπουλα έχουν εξαφανιστεί αφότου έφτασαν στην Ευρώπη και οι αρχές φοβούνται, πως πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν πέσει θύματα «τράφικινκ».



Το «τράφικινκ» εννοεί, πως τα παιδιά έπεσαν σε χέρια κυκλωμάτων που τα βιάζουν καθώς και σε χέρια σατανιστών που τα βασανίζουν και αφού πάρουν από αυτά το αδρενόχρωμα, τα σκοτώνουν και τρώνε την σάρκα τους. Αυτό εννοούν οι αρχές με την λέξη «τράφικινκ».



Επειδή δεν γνωρίζουν όλοι τι είναι και τι συμβαίνει παγκοσμίως με το «τράφικινκ» παιδιών για αδρενόχρωμα, θα το αναφέρουμε περιληπτικά, μέσα από τα ντοκουμέντα που έχουμε στα χέρια μας.



Το αδρενόχρωμα είναι το ναρκωτικό της υψηλής σατανικής «ελίτ» του πλανήτη.

Τους φέρνει στην λεγόμενη «σατανιστική έκσταση».

Είναι επίσης και «ελιξήριο νεότητας» και αντιγήρανσης, γι’ αυτό και το ψάχνουν απεγνωσμένα οι γυναίκες της σατανικής «ελίτ».

Είναι πολύ εθιστική ουσία και όσο περισσότερο το παίρνεις τόσο περισσότερο το θέλεις. Όταν όμως κάνουν πολύ καιρό να το πάρουν, έρχεται στο σώμα ταχύτατη γήρανση και το χρειάζονται άμεσα για να «ξανανοιώσουν».

Δεν είναι όμως και το πιο εύκολο πράγμα να μπορούν να πάρουν την δόση τους,

διότι αυτό το σατανικό ναρκωτικό,

βγαίνει μόνο από βασανισμένο και μισοσφαγμένο άνθρωπο.



Διότι το αδρενοχρώμιο παράγεται από τα επινεφρίδια του ανθρώπου, όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε κατάσταση τρόμου και πανικού. Γι’ αυτό πρώτα βιάζουν και βασανίζουν το παιδί και όσο είναι ακόμα ζωντανό, το ανοίγουν με ιατρική επέμβαση για να πάρουν το αδρενοχρώμιο.



Αυτό είναι το ναρκωτικό των ΣΑΤΑΝΙΣΤΩΝ της υψηλής «ελίτ»

και σφάζοντας παιδάκια διασκεδάζουν στα «πάρτυ» που κάνουν.

Σαν το «παρτάκι» της σατανοπαρέας στην Ικαρία, που είχαν έρθει σε σατανική έκσταση και δεν λογάριαζαν κανέναν.

Αυτά κάνουν για να «αρέσουν» στον Σατανά και έτσι τους δίνει συνεχώς,

προβολή, ισχύ και εξουσία.



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–17-02-2021..html

Στις βαθμίδες του σατανισμού,

μπορεί όταν εισέρχεσαι να σε βάζουν να γδέρνεις καμία ζωντανή γάτα,

αλλά όσο ανεβαίνεις, τόσο χειρότερα πράγματα πρέπει να κάνεις αν θέλεις ν’ ανέβεις κι’ άλλο.

Και όταν φθάσουμε στην κορυφαία κατηγορία της ισχύος και της δόξας,

που τότε εξουσιάζεις τον κόσμο και σε δοξάζει ο κόσμος,

τότε πρέπει να γίνεις κανίβαλος και τέρας.

Διότι πρέπει να σφάζεις και να τρως παιδιά.

Διότι ο σατανιστής προσπαθεί με τις πράξεις του να ομοιάσει προς τον αισχρό και μισάνθρωπο Σατανά.

Και έτσι γίνονται τέρατα και κανίβαλοι για να αρέσουν στον σατανά. ....

https://armagedon2020.blogspot.com/2021/02/18.html Μία απέραντη ΣΥΨΗ και ΔΥΣΩΔΙΑ ξεχείλισε από την ΧΑΒΟΥΖΑ του ΜΑΞΙΜΟΥ. Και προσπαθούν απεγνωσμένα να την μαζέψουν και να την σκεπάσουν, με την βοήθεια των ΜΜΕ και την κάλυψη του κράτους ΠΛΕΚΤΑΝΗΣ που έχουν στήσει γύρω τους για να αισθάνονται «ασφαλείς», αφού «ένοχος, ένοχον ου ποιεί», «παιδεραστής, παιδεραστήν ου ποιεί» και «κανίβαλος κανίβαλον ου ποιεί».Γράφει ο Ιωάννης ΛαμπρόπουλοςΜε την συλλογή των στοιχείων, μας έχει δημιουργηθεί ένα ΕΜΕΤΙΚΟ σύνδρομο. Και τα στοιχεία αποδεικνύουν πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ηγείται ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ενός κυκλώματος «ΤΡΑΦΙΚΙΝΚ» ανήλικων παιδιών,που κακοποιούνται και πολλά εξαφανίζονται μυστηριωδώς,ενώ υποτίθεται πως είναι «προστατευμένα» μέσα στις «ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» των ασυνόδευτων προσφυγόπουλων.Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται με τα «ασυνόδευτα» παιδάκια,πως τα παίρνουν μέσα από τις «δομές φιλοξενίας» και καταλήγουν να κακοποιούνται από τύπους σαν τον Λιγνάδηκαι πως πολλά εξαφανίζονται και γίνονται τροφή από τους κανίβαλους σατανιστές της «υψηλής ελίτ»και τότε θα καταλάβετε, γιατί ο πρωθυπουργός μόλις ανέλαβε την εξουσία,ζήτησε να έχει ο ΙΔΙΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ τον έλεγχο των «ασυνόδευτων» παιδιών που έρχονται από την Τουρκία στην Ελλάδα.Δεν ήθελε κανένας άλλος να γνωρίζει τι γίνεται, αλλά ήθελε μόνο αυτός να έχει τον έλεγχο των ασυνόδευτων παιδιών.Γιατί όμως ενδιαφέρθηκε για τα παιδάκια, αφού οι παρέες και οι επιλογές του πρωθυπουργού, κινούνται σε ένα περίεργο χώρο περιθωριακών και ανώμαλων τύπων όπως ο Λιγνάδης,όπως και ο στενός του συνεργάτης Νίκος Γεωργιάδης, που έχει καταδικαστεί για Παιδεραστία;Οπότε τα παιδάκια τι τα ήθελε υπ’ ευθύνη του ο πρωθυπουργός;Να τα «προστατέψει» από τους κινδύνους, ή να τα έχει πρόχειρα και ότι ώρα θέλει,να τα πασάρει στους παιδεραστές και τους σατανιστές φίλους του, χωρίς να ξέρει κανένας τί γίνεται;;Και που είναι τα τόσα παιδάκια που εξαφανίστηκαν μέχρι τώρα, μέσα από τις δομές φιλοξενίας;Έτσι τα προστατεύει ο πρωθυπουργός;Σε ποιούς κανίβαλους σατανιστές φίλους του τα πάσαρε και τα έφαγαν;ΘΑ ΤΑ ΔΟΥΜΕ ΟΛΑ ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΑ ΤΕΡΑΤΑ,………………………………………………….Τα στοιχεία της Europol που δημοσιεύει ο Guardian σχετικά με τις ροές των «ασυνόδευτων» προσφυγόπουλωνΣύμφωνα με αξιωματούχο της Europol «Από αυτά που έχουν καταγραφεί, μιλάμε για 270.000 παιδιά, που ένα μεγάλο ποσοστό αυτών είναι ασυνόδευτακαι περισσότερα από 10.000 προσφυγόπουλα έχουν εξαφανιστεί αφότου έφτασαν στην Ευρώπη και οι αρχές φοβούνται, πως πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν πέσει θύματα «τράφικινκ».Το «τράφικινκ» εννοεί, πως τα παιδιά έπεσαν σε χέρια κυκλωμάτων που τα βιάζουν καθώς και σε χέρια σατανιστών που τα βασανίζουν και αφού πάρουν από αυτά το αδρενόχρωμα, τα σκοτώνουν και τρώνε την σάρκα τους. Αυτό εννοούν οι αρχές με την λέξη «τράφικινκ».Επειδή δεν γνωρίζουν όλοι τι είναι και τι συμβαίνει παγκοσμίως με το «τράφικινκ» παιδιών για αδρενόχρωμα, θα το αναφέρουμε περιληπτικά, μέσα από τα ντοκουμέντα που έχουμε στα χέρια μας.Το αδρενόχρωμα είναι το ναρκωτικό της υψηλής σατανικής «ελίτ» του πλανήτη.Τους φέρνει στην λεγόμενη «σατανιστική έκσταση».Είναι επίσης και «ελιξήριο νεότητας» και αντιγήρανσης, γι’ αυτό και το ψάχνουν απεγνωσμένα οι γυναίκες της σατανικής «ελίτ».Είναι πολύ εθιστική ουσία και όσο περισσότερο το παίρνεις τόσο περισσότερο το θέλεις. Όταν όμως κάνουν πολύ καιρό να το πάρουν, έρχεται στο σώμα ταχύτατη γήρανση και το χρειάζονται άμεσα για να «ξανανοιώσουν».Δεν είναι όμως και το πιο εύκολο πράγμα να μπορούν να πάρουν την δόση τους,διότι αυτό το σατανικό ναρκωτικό,βγαίνει μόνο από βασανισμένο και μισοσφαγμένο άνθρωπο.Διότι το αδρενοχρώμιο παράγεται από τα επινεφρίδια του ανθρώπου, όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε κατάσταση τρόμου και πανικού. Γι’ αυτό πρώτα βιάζουν και βασανίζουν το παιδί και όσο είναι ακόμα ζωντανό, το ανοίγουν με ιατρική επέμβαση για να πάρουν το αδρενοχρώμιο.Αυτό είναι το ναρκωτικό των ΣΑΤΑΝΙΣΤΩΝ της υψηλής «ελίτ»και σφάζοντας παιδάκια διασκεδάζουν στα «πάρτυ» που κάνουν.Σαν το «παρτάκι» της σατανοπαρέας στην Ικαρία, που είχαν έρθει σε σατανική έκσταση και δεν λογάριαζαν κανέναν.Αυτά κάνουν για να «αρέσουν» στον Σατανά και έτσι τους δίνει συνεχώς,προβολή, ισχύ και εξουσία.video https://rumble.com/ve5otf –17-02-2021..htmlΣτις βαθμίδες του σατανισμού,μπορεί όταν εισέρχεσαι να σε βάζουν να γδέρνεις καμία ζωντανή γάτα,αλλά όσο ανεβαίνεις, τόσο χειρότερα πράγματα πρέπει να κάνεις αν θέλεις ν’ ανέβεις κι’ άλλο.Και όταν φθάσουμε στην κορυφαία κατηγορία της ισχύος και της δόξας,που τότε εξουσιάζεις τον κόσμο και σε δοξάζει ο κόσμος,τότε πρέπει να γίνεις κανίβαλος και τέρας.Διότι πρέπει να σφάζεις και να τρως παιδιά.Διότι ο σατανιστής προσπαθεί με τις πράξεις του να ομοιάσει προς τον αισχρό και μισάνθρωπο Σατανά.Και έτσι γίνονται τέρατα και κανίβαλοι για να αρέσουν στον σατανά. .... Keywords recg

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